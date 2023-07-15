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جيجي حديد تنشر صورة مثيرة تكشف عن “وشم” غريب على مؤخرتها! (شاهد)

صور جيجي حديد تزامنت مع كسر زين مالك الشريك السابق لها صمته وحديث هعن أزمته مع يولندا حديد، والدة جيجي، والتي انتهت بانفصالهما

أنس السالم
كتب أنس السالم
جيجي حديد تكشف عن تاتو على مؤخرتها watanserb.com
جيجي حديد

وطن – نشرت عارضة الأزياء الأمريكية، جيجي حديد، صوراً مثيرةً، ظهرت فيها بدون مساحيق تجميل، وترتدي “البيكيني”، مستعرضةً وشم “التنين”.

وكشفت جيجي حديد في صور جريئة، على انستغرام، عن وشم التنين الذي رسمته على مؤخرتها.

جيجي حديد تعرض وشم التنين على مؤخرتها
جيجي حديد تعرض وشم التنين على مؤخرتها

يأتي ذلك بعد أن كسر زين مالك الشريك السابق لجيجي، صمته، وتحدث عن أزمته مع يولندا حديد، والدة جيجي، والتي انتهت بانفصالهما، وذلك خلال مشاركته في بودكاست Call Her Daddy.

وكشف زين مالك عن أنه تعامل مع الموقف حينها “بأفضل طريقة”.

ووصف الحادث بأنه “مشاكل عائلية يفضل الاحتفاظ بها في الأسرة”. كما أوردت مجلة “سيدتي

وأضاف: “أنا لا أتدخل عندما يتحدث الناس عبر الإنترنت. الشيء الذي أهتم به هو الوقت، ولا أريد أن أبرر نفسي”.

زين مالك ووالدة جيجي حديد
زين مالك ووالدة جيجي حديد

وتابع مالك: “أنا أعرف كيف كان الوضع، وأعرف ما حدث والأشخاص المعنيين يعرفون ما حدث، وهذا كل ما يهمني”.

كما قال النجم البريطاني في اللقاء: “لم أرغب في لفت الانتباه، ولم أرغب في الحصول على رد سلبي، أو أدخل في أي نوع من السرد لتقرأه ابنتي في النهاية لاحقاً”.

يولندا حديد والدة جيجي حديد
يولندا حديد والدة جيـجي حديد

وختم زين مالك حديثه عن الموضوع بالقول: “أعتقد أنني تعاملت مع الأمر بأفضل طريقة، وهذا كل ما يجب قوله.. كان هناك الكثير من السلبية”.

المصدررصد وطن (انستغرام) + سيدتي
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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