جيجي حديد تنشر صورة مثيرة تكشف عن “وشم” غريب على مؤخرتها! (شاهد)

وطن – نشرت عارضة الأزياء الأمريكية، جيجي حديد، صوراً مثيرةً، ظهرت فيها بدون مساحيق تجميل، وترتدي “البيكيني”، مستعرضةً وشم “التنين”.

وكشفت جيجي حديد في صور جريئة، على انستغرام، عن وشم التنين الذي رسمته على مؤخرتها.

يأتي ذلك بعد أن كسر زين مالك الشريك السابق لجيجي، صمته، وتحدث عن أزمته مع يولندا حديد، والدة جيجي، والتي انتهت بانفصالهما، وذلك خلال مشاركته في بودكاست Call Her Daddy.

وكشف زين مالك عن أنه تعامل مع الموقف حينها “بأفضل طريقة”.

ووصف الحادث بأنه “مشاكل عائلية يفضل الاحتفاظ بها في الأسرة”. كما أوردت مجلة “سيدتي”

وأضاف: “أنا لا أتدخل عندما يتحدث الناس عبر الإنترنت. الشيء الذي أهتم به هو الوقت، ولا أريد أن أبرر نفسي”.

وتابع مالك: “أنا أعرف كيف كان الوضع، وأعرف ما حدث والأشخاص المعنيين يعرفون ما حدث، وهذا كل ما يهمني”.

كما قال النجم البريطاني في اللقاء: “لم أرغب في لفت الانتباه، ولم أرغب في الحصول على رد سلبي، أو أدخل في أي نوع من السرد لتقرأه ابنتي في النهاية لاحقاً”.

وختم زين مالك حديثه عن الموضوع بالقول: “أعتقد أنني تعاملت مع الأمر بأفضل طريقة، وهذا كل ما يجب قوله.. كان هناك الكثير من السلبية”.