كنزي ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية بعد جلوسها بطريقة فاضحة (شاهد)

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وطن- تعدت جرأة كنزي دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، الحدود، حين كشفت ملابسها الداخلية بطريقة فاضحة، بسبب طريقة جلوسها المتعمدة بفستان أسود مثير.

كانت ابنة عمرو دياب ترتدي فستاناً أسوداً قصيراً جداً من الأمام، وطويلاً من الخلف.

قميص نوم

وتميز فستان كنزي عمرو دياب بفتحة صدر على شكل حرف V، وأشبه بقميص النوم.

واستكملت كنزي ابنة عمرو دياب الكبرى من طليقته السعودية زينة عاشور، إطلالتها بحذاء أسود طويل.

ولمزيد من إثارة الجدل، قامت كنزي بالجلوس على الأرض بطريقة كشفت ملابسها الداخلية تحت الفستان.

سبق أن ارتدت كنزي ابنة عمرو دياب تنورة جينز بفتحات كبيرة، كشفت أردافها بوضوح حين جلست على كرسي.

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أبناء عمرو دياب

الجدير بالذكر أن عمرو دياب أنجب من زينة عاشور ثلاثة أبناء: عبد الله، وجنا، وكنزي.

وأنجب ابنته البكر نور من الفنانة المصرية شيرين رضا.