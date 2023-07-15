السبت, يوليو 15, 2023
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حياتنا

كنزي ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية بعد جلوسها بطريقة فاضحة (شاهد)

سبق أن ارتدت كنزي عمرو دياب تنورة جينز بفتحات كبيرة كشفت أردافها بوضوح حين جلست على كرسي

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية بعد جلوسها بطريقة فاضحة (شاهد)
كنزي دياب
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وطن- تعدت جرأة كنزي دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، الحدود، حين كشفت ملابسها الداخلية بطريقة فاضحة، بسبب طريقة جلوسها المتعمدة بفستان أسود مثير.

كانت ابنة عمرو دياب ترتدي فستاناً أسوداً قصيراً جداً من الأمام، وطويلاً من الخلف.

قميص نوم

وتميز فستان كنزي عمرو دياب بفتحة صدر على شكل حرف V، وأشبه بقميص النوم.

كنزي دياب
كانت كنزي في سهرة مع صديقاتها
كنزي دياب
تعمدت ابنة الهضبة اعطاء تفاصيل عن أزياءها

واستكملت كنزي ابنة عمرو دياب الكبرى من طليقته السعودية زينة عاشور، إطلالتها بحذاء أسود طويل.

كنزي دياب
الفستان قصير جداً من الأمام
كنزي دياب
كنزي وصديقتها

ولمزيد من إثارة الجدل، قامت كنزي بالجلوس على الأرض بطريقة كشفت ملابسها الداخلية تحت الفستان.

كنزي دياب
كشفت كنزي ملابسها الداخلية بطريقة جلوسها

سبق أن ارتدت كنزي ابنة عمرو دياب تنورة جينز بفتحات كبيرة، كشفت أردافها بوضوح حين جلست على كرسي.

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كنزي دياب
سبق أن كشفت الكثير بطريقة جلوسها

أبناء عمرو دياب

الجدير بالذكر أن عمرو دياب أنجب من زينة عاشور ثلاثة أبناء: عبد الله، وجنا، وكنزي.

وأنجب ابنته البكر نور من الفنانة المصرية شيرين رضا.

المصدررصد ومتابعة وطن

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