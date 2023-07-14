قبل شهرين من عودته.. سلطان النيادي يحلق لحيته أمام متابعيه لهذا السبب

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وطن – شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الجمعة، مقطع فيديو مع متابعيه حول الطريقة التي يحلق بها رواد الفضاء بمحطة الفضاء الدولية شعر رأسهم ولحيتهم.

وكان سلطان النيادي قد وصل في الثالث من مارس/ أذار برفقة فريق مهمة Crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك على متن المركبة “سبيس إكس دراغون إنديفور”، لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب تمتد لستة أشهر.

ليس بالأمر الصعب

وقال النيادي في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر “الكثير منكم يتساءل عن الحلاقة في محطة الفضاء الدولية..طبعا ما في حلاقين.. نحن نقص شعرنا ونحلق بأنفسنا أو بمساعدة الرواد الآخرين.. شو رأيكم في الحلاقة الفضائية؟”.

الكثير منكم يتساءل عن الحلاقة في محطة الفضاء الدولية..

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طبعا ما في حلاقين.. نحن نقص شعرنا ونحلق بأنفسنا أو بمساعدة الرواد الآخرين.. شو رأيكم في الحلاقة الفضائية؟ pic.twitter.com/hySgZKuNJn — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) July 14, 2023

وأظهر النيادي خلال البث علبة كبيرة قال أنها “عدة حلاقة متكاملة بها ماكينة حلاقة، مقص، أمشاط وأيضاً أنبوب لشفط الشعر المتساقط”.

وخلال مقطع الفيديو الذي مدته 5 دقائق، بدأ النادي في حلق شعر رأسه وانتقل لحلق لحيته بماكينة الحلاقة الموصولة بآلة أخرى لشفط الشعر المتساقط. مشيرا أن عملية حلق الشعر على متن محطة الفضاء الدولية ليست بالأمر الصعب كما يتخيل البعض.

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النيادي يصلح معدات داخل “كويست”

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صورة جديدة على تويتر، الجمعة، لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الموجود على متن محطة الفضاء الدولية.

وعلّق حساب مركز محمد بن راشد للفضاء على الصورة قائلاً: “سلطان النيادي أثناء عمله على إصلاح المعدات داخل غرفة معادلة الضغط (كويست) على متن محطة الفضاء الدولية”.

رائد الفضاء سلطان النيادي عمل على إصلاح المعدات داخل غرفة معادلة الضغط "كويست" على متن محطة الفضاء الدولية. ويظهر سلطان في هذه الصورة بين بدلتين مخصصتين لمهمات السير في الفضاء.#طموح_زايد#أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب pic.twitter.com/iJT4Poe4LL — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) July 14, 2023

وأضاف المركز: “يظهر سلطان النيادي في هذه الصورة بين بدلتين مخصصتين لمهمات السير في الفضاء”.