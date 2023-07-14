أشرف حكيمي والفتاة المثيرة .. 7 معلومات وصور جريئة للحسناء بيلو بلانكو

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وطن – بعد ملحمة طلاقه من هبة عبوك، عقب مزاعم اغتصابه لفتاة فرنسية في فبراير/شباط الماضي، عاد نجم باريس سان جيرمان البالغ من العمر 24 عامًا، أشرف حكيمي، ليشعل التكهنات بعد أن شوهد مع امرأة جديدة تدعى بيلو بلانكو على أحد حمامات السباحة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولوقف الجدل الذي أثير حول الصور الجديدة، وما صاحبه من مزاعم عن احتمالية أن يكون أشرف حكيمي يعيش علاقة غرامية مع المرأة الجديدة، نشرت صحيفة “pulsesports” تقريرا كشفت من خلاله عن 7 معلومات لا يعرفها الناس عن بيلو بلانكو.

من هي بيلو بلانكو؟

وبحسب الصحيفة فإن بيلو بلانكو مغنية وكاتبة أغاني وعارضة ومؤثرة مشهورة من أوروغواي.

اشتهرت بأغانيها Antes Que Me Vaya و Falsas Palabras و Mi Error و 4u و Te Veo. بالإضافة إلى مظهرها الجميل الذي غالبًا ما تتباهى به على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ظهرت عارضة الأزياء التي لم يكن يعلمها أحد ربم من معجبي أشرف حكيمي برفقته أثناء قضاء أجازته في ميامي.

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صديقة صديق حكيمي المقرب!

في هذا السياق، كشفت الصحيفة معلومة مفاجئة ربما للجميع. موضحةً أنه على الرغم من أن “بلانكو” وحكيمي شوهدا معًا في ميامي هذا الأسبوع، إلا أنها صديقة للاعب كرة قدم هو الآخر صديق مقرب من حكيمي .

في حين لفتت الصحيفة إلى إشاعة تقول إن بيلو بلانكو تواعد صديقًا مقربًا لحكيمي، وهو خوسيه ماريا ريلوسيو الذي يلعب حاليًا مع ليفانتي، على الرغم من أن كلا من اللاعب ولا المغنية قد أكدا أنهما على علاقة.

حضور لافت على وسائل التواصل الاجتماعي

شهدت مهنة بيلو بلانكو كمغنية وعارضة أزياء ومؤثرة كسب آلاف المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولديها أكثر من 77.2 ألف متابع على انستغرام. حيث تنشر بشكل أساسي صورًا لافتة للنظر لنفسها وأسلوب حياتها.

هل أشرف حكيمي وبيلو بلانكو على علاقة؟

في هذا السياق، أكدت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن بيلو بلانكو وأشرف حكيمي ليسا على علاقة.

وأكدت انهما ليسا إلا أصدقاء حميميين لـ”خوسيه ماريا”، الذي يشاع أنه يواعد بلانكو.

مولد بيلو بلانكو

تفيد المعلومات القليلة عنها، أنها ولدت في مدينة مونتيفيديو بالأوروغواي يوم 21 يوليو/تموز، إلا أن سنة ميلادها لا تزال غير معروفة.

الطول والوزن

في حين نوهت الصحيفة إلى أن طول بيلو بلانكو يقدر بـ 5 أقدام و 6 بوصات وتزن حوالي 58 كجم تقريبًا.

صافي ثروتها

وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أنه في يوليو/تموز الحالي، قدرت القيمة الصافية لثروة بيلو بلانكو بحوالي 80 ألف دولار.

كما أنها تكسب أموالها بشكل أساسي من خلال عروض الأزياء والاعلانات والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.