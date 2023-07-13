نسرين طافش تعلن طلاقها بشكل لا رجعة فيه.. هكذا أبلغت متابعيها وهذا طلبها منهم

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وطن – فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها بإعلان طلاقها للمرة الثانية من زوجها المصري شريف شرقاوي بعد 3 أشهر من عودتهما فقط.

وعبر خاصية القصص المصورة على “انستغرام“، كتبت نسرين طافش: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء و سلام.. أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

فضيحة شريف شرقاوي

وربط البعض الأمر، بفضيحة طليقها الطبيب المصري شريف شرقاوي، مع طليقته الأولى.

حيث وجهت السيدة شيرين بكير، طليقة شرقاوي، رسائل استغاثة مما سمّته “بطش طليقها”، الذي اشتعلت الأزمة بينهما نتيجة وجود خلافات وصلت إلى ساحات المحاكم.

وروت شيرين خلال تصريحات للمنصة المرئية من موقع “القاهرة 24” المحلي، تفاصيل معاناتها. قائلة إنّ حياتها كانت مستقرة في بداية زواجها من طليقها زوج نسرين طافش. لكن مع مرور الوقت بدأت تظهر الخلافات بينهما عقب تعدي الأخير عليها بالضرب.

اعتداء وضرب

وأضافت السيدة أن زوجها السابق كان يعتدي عليها بعنف شديد خلال رحلة خارجية لهما. وألقى ملابسها من الغرفة التي كانا يقيمان فيها، كما صادر جواز سفرها وهاتفها.

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وتابعت شيرين بكير: “لما الشرطة عرفت بالموضوع وسألته، لم اللي حصل عشان المشاكل”.

وأوضحت أن طليقها وعدها بأنه لن يتعدى عليها مرة أخرى. لكن هذا الوعد كان كاذبًا لأنه ضربها أكثر من مرة بعد ذلك داخل منزلهما.

وقالت: “ضربني في بطني ووشي بالساعة لحد ما عيني قفلت فوق الـ 21 يوم.. مكنتش عارفة أستنجد بأي حد لأنه كان بياخد مني تليفوني”.

وكان نسرين طافش قد أعلنت عودتها إلى شرقاوي بعد انفصال دام 6 أشهر، مؤكدة أنهما شعرا بقيمة بعضيهما وأنهما لا يستطيعان العيش بعيداً عن بعضهما.