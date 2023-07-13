الجمعة, يوليو 14, 2023
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الهدهد

من صاحب “الإصبع المقطوع” الذي أثار الذعر في الإليزيه؟

الشرطة تكشف هوية المرسل وتتخذ الإجراءات اللازمة

كتب باسل سيد
الإليزيه
قصر الإليزيه المقر الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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وطن – نقلت صحيفة “Valeurs actuelles” الفرنسية عن مصدر أمني قوله، إنه تم إرسال إصبع مقطوع بالبريد إلى قصر الإليزيه المقر الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت الصحيفة عن المصدر أن الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة، وأن الشرطة تعرفت على صاحبه، واتخذت الإجراء المناسب، إذ يمكن للدوائر المختصة رعاية صاحب الإصبع المقطوع وإخضاعه للمتابعة الطبية.

إصبع مقطوع يصل الإليزيه

وبينما رفض قصر الإليزيه التعليق على الحادثة، لفت المصدر، إلى أن دائرة المراسلات بالقصر استلمت “الطرد” في الفترة ما بين 9 و 10 يوليو، قبيل أيام من احتفال فرنسا بالعيد الوطني أو يوم “الباستيل” في 14 يوليو.

ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ونقلت الصحيفة عن المصدر أيضا أن “الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة”، مشيرا إلى أنه “تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل”.

وأكد المصدر أنه “تم التعرف على الشخص صاحب الإصبع المبتور، مشيرا إلى أن هذا الأمر “أدى على الفور إلى اتخاذ الإجراء المناسب لحالات الشدة، بحيث يمكن رعاية الفرد المعني من قبل الدوائر المختصة وإخضاعه للمتابعة الطبية المناسبة”.

وبحسب مصدر مطلع على الأمر ، فإن الإصبع يخص كاتب الرسالة الذي وقع عليها ويعاني من اضطرابات نفسية.

المصدرValeurs actuelles - ترجمة وتحرير وطن

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