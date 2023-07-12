الأربعاء, يوليو 12, 2023
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حياتنا

مريم الدباغ تستعرض جسدها بالبكيني في أشهر فنادق الجزائر (فيديو)

احتفلت مريم الدباغ بعيد استقلال الجزائر الستين وهي تتراقص على أنغام الموسيقى الصاخبة

كتب رفيف عبدالله
مريم الدباغ تستعرض جسدها بالبكيني في أشهر فنادق الجزائر (فيديو)
مريم الدباغ
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وطن- يبدو أن عارضة الأزياء التونسية، مريم الدباغ، تقضي أيام الصيف الحارة في الجزائر.

فقد نشرت مريم الدباغ عدة فيديوهات عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام”، كتبت عليها كلمة الجزائر.

فندق شهير

وفي إحدى الفيديوهات، ظهرت مريم الدباغ تسبح في حمام السباحة بمايوه أزرق، مشيرة إلى اسم الفندق الذي يقع فعلاً في الجزائر.

كما ظهرت العارضة التونسية في سيارة تستعرض يديها وأظافرها، مشيرة إلى أن اللقطة منذ ثلاثة أيام في الجزائر.

وقبل أيام ظهرت الدباغ، في مقطع فيديو من داخل صالة الطعام والملهى التابع لفندق آخر في الجزائر. وهي تتراقص على أنغام الموسيقى الصاخبة في الحفل الذي أقيم احتفالا بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر.

السلام الوطني الجزائري

كما نشرت مريم الدباغ فيديو آخر يعكس أجواء الاحتفال داخل قاعة الملهى الليلي والمطعم التابعة للفندق الذي تقيم فيه.

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حيث تم عزف السلام الوطني الجزائري وسط قيام الحاضرين برفع زجاجات الشامبانيا التي زينت بالألعاب النارية.

وخلال تواجدها في الجزائر، لم تنس مريم الدباغ الظهور بشكل مثير للانتباه كعادتها.

حيث قامت الحسناء التونسية بالترويج لإحدى عيادات التجميل، لتظهر خلال إحدى جلسات تنظيف البشرة مستلقية شبه عارية وغطت صدرها بفوطة فقط.

المصدررصد ومتابعة وطن

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