ميا خليفة ترفض شحن منتجاتها لإسرائيل وتجعله مجانياً للأراضي الفلسطينية تضامناً مع جنين!

- Advertisement -

وطن- أعلنت الممثلة الإباحية المعتزلة الأمريكية من أصل لبناني، ميا خليفة، شركتها التي أنشأتها والمتخصصة في سلاسل الجسد لن تشحن منتجاتها إلى إسرائيل.

وقال ميا خليفة في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” بالتزامن مع إطلاق شركتها:” نحن نشحن عالميًا ما عدا إلى إسرائيل حتى يتغير موقفهم من الفصل العنصري”.

كما اوضحت في تغريدتها بأنه تم “تضمين الأراضي الفلسطينية المحتلة في الشحن المجاني”.

We ship globally EXCEPT to Israel until their stance on apartheid changes- however, occupied Palestinian Territories are included with free shipping https://t.co/EwKLu2GyLA pic.twitter.com/t3MzwxobFD

موقف ميا خليفة من إسرائيل أثار حفيظة بعض المغردين، ليخاطبها أحدهم متسائلا:” هل ينطبق هذا الموقف نفسه ضد إسرائيل على دول مثل روسيا التي خاضت الحرب في أوكرانيا أو الصين مع معاملتها لمسلمي الأويغور؟”.

لترد عليه على الفور قائلة:” إنه كذلك بالتأكيد ، نحن لا نشحن إلى روسيا !!!! لقد قلت ذلك على انستغرام ، لكنني رأيت للتو طلبًا يأتي من جنين ، لذلك أردت أن أقول هذا على وجه التحديد عن فلسطين”.

Absolutely it does, we DO NOT ship to Russia!!!! I said it on Instagram, but I just saw an order come in from Jennin so I wanted to say this specifically about Palestine

— Mia K. (@miakhalifa) July 11, 2023