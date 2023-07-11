ميا خليفة ترفض شحن منتجاتها لإسرائيل وتجعله مجانياً للأراضي الفلسطينية تضامناً مع جنين!

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وطن- أعلنت الممثلة الإباحية المعتزلة الأمريكية من أصل لبناني، ميا خليفة، شركتها التي أنشأتها والمتخصصة في سلاسل الجسد لن تشحن منتجاتها إلى إسرائيل.

وقال ميا خليفة في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” بالتزامن مع إطلاق شركتها:” نحن نشحن عالميًا ما عدا إلى إسرائيل حتى يتغير موقفهم من الفصل العنصري”.

كما اوضحت في تغريدتها بأنه تم “تضمين الأراضي الفلسطينية المحتلة في الشحن المجاني”.

We ship globally EXCEPT to Israel until their stance on apartheid changes- however, occupied Palestinian Territories are included with free shipping https://t.co/EwKLu2GyLA pic.twitter.com/t3MzwxobFD — Mia K. (@miakhalifa) July 11, 2023

موقف ميا خليفة من إسرائيل أثار حفيظة بعض المغردين، ليخاطبها أحدهم متسائلا:” هل ينطبق هذا الموقف نفسه ضد إسرائيل على دول مثل روسيا التي خاضت الحرب في أوكرانيا أو الصين مع معاملتها لمسلمي الأويغور؟”.

لترد عليه على الفور قائلة:” إنه كذلك بالتأكيد ، نحن لا نشحن إلى روسيا !!!! لقد قلت ذلك على انستغرام ، لكنني رأيت للتو طلبًا يأتي من جنين ، لذلك أردت أن أقول هذا على وجه التحديد عن فلسطين”.

Absolutely it does, we DO NOT ship to Russia!!!! I said it on Instagram, but I just saw an order come in from Jennin so I wanted to say this specifically about Palestine — Mia K. (@miakhalifa) July 11, 2023

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ميا خليفة تطلق شركتها الخاصة بسلاسل الجسد

وأطلقت ميا خليفة شركة حملت اسم “شيتان”، وهي شركة مجوهرات وملابس للجسم أطلقتها مؤخرًا ، وأخبرت متابعيها بأنها “تصرخ داخليًا” بعد أن قدمت أخيرًا هذه الشركة للعالم.

إقبال كبير على شراء منتجات الشركة

وعبر خاصية “الاستوري” على “انستغرام” قالت ميا خليفة أنها عملت بجد لعدة أشهر في إنتاج مجموعة من سلاسل الجسم الفاخرة وأساور وقلائد الكاحل.

وبعد أن أعلنت مشروعها السري أخيرًا ، قالت ميا إنها كادت أن “تنفجر بفخر” بعد أن سارع معجبوها إلى شراء منتجات شركتها.

وجاء إعلان ميا خليفة عن عدم لشحن لإسرائيل، بعد ايام من شنها هجوما عنيفا على دولة الاحتلال عقب اجتياح قواتها لمخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية.

ميا خليفة تهاجم السياسة الإسرائيلية

وقالت في حديثها عما جرى في المخيم:”هناك بيوت تحوي أجيالاً متعددة لكن ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه.”

وتابعت ميا خليفة محللة التوجهات الإسرائيلية: “إذا كان لدى اسرائيل شخص واحد يبحثون عنه فإن حياة كل الأشخاص المسالمين تصبح بلا قيمة”.

وأردفت بحماس:”لا يأبهون إطلاقاً بعدد الأطفال والمسالمين الذين تم قتلهم”.

ميا خليفة تسخر من إسرائيل

وفي مقطع فيديو آخر، سخرت ميا خليفة من“الصهيونية” واصفة إيها بأنها “جماعة مستحدثة”، مضيفة بسخرية: “لقد شربت العديد من زجاجات الخمر التي أعمارها أكبر من عمر إسرائيل بكثير.”