الأربعاء, يوليو 12, 2023
الرئيسيةالهدهدمشاري العفاسي يهاجم منتقدي بذخه في كندا بأوصاف غير لائقة!
الهدهد

مشاري العفاسي يهاجم منتقدي بذخه في كندا بأوصاف غير لائقة!

مشاري العفاسي ظهر ظهر قبل أيام بمشهد لا يليق بداعية لما تضمنه من مشاهد باذخة تضمنت سيارات فارهة وطقم حراسة مشددة

كتب سالم حنفي
مشاري العفاسي يهاجم منتقدي بذخه في كندا بأوصاف غير لائقة!
مشاري العفاسي
- Advertisement -

وطن- بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت له بسبب البذخ الذي رافق جولته الدعوية في كندا، بما لا يتناسب مع وقار الداعية الإسلامي، خرج المنشد وقارئ القرآن الكويتي مشاري راشد العفاسي للدفاع عن نفسه والسخرية من الانتقادات، زاعما أن كل مما أثير حول زيارته نابع من أحقاد قديمة.

وفي رده على موكب السيارات الفاخرة التي ظهر فيها خلال زيارته لكندا، قال:”للتوضيح ..ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه ! فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام . فليست سيارتي ولا إيجارًا”.

وفي تغريدة أخرى، هاجم “العفاسي” من وصفهم بالرعاع الذين انقادوا خلف “الحاقدين”، قائلا:” توقفت عن السياسة ولم تتوقف الأحقاد ! حتى انقاد كثير من الرعاع خلف الحاقدين”.

وزعم أنه “في كل عام لهم هجمة وافتراءات ومبالغات”، موضحا عدم عجزه عن الرد عليهم ولكنه يفضل تجاهلهم وتنبيه “العقلاء والمحبين” .

- Advertisement -

ولم يتوقف “العفاسي” عند الهجوم، بل لجأ للسخرية واستفزاز المنتقدين لبذخه مرة أخرى، حيث استعرض صورة من المطار وعلق عليها بالقول:” عن اذنك .. بركب طيارة وللتوضيح : ليست لي”.

العفاسي استعرض صورة من المطار
العفاسي استعرض صورة من المطار

وكان ظهور المقرئ الكويتي مشاري راشد العفاسي في كندا برفقة حراسة شخصية مشددة تحيط به من كل جانب، ناهيك عن السيارة الفخمة التي لم تفارق جولاته قد أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر الكثير أن يعمل داعية إسلام على إظهار نفسه بهذا البذخ، وإن كان لا بد منه فلا يشارك في نشره ولا يسمح في تصويره.

ونشر العفاسي على حسابه الرسمي في تطبيق تيك توك، مقطع فيديو وثّق لحظة خروجه من أحد الفنادق في كندا، يحيط به أفراد حراسة قبل أن يركب إحدى السيارات الفارهة التي كانت ضمن موكب كبير يرافقه.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

الفنان اللبناني مايز البياع يضرب زوجته وسط الشارع ويحاول خنقها !(شاهد)

الهدهد

لتوزيعها في السويد.. الكويت تطبع 100 ألف نسخة من المصحف مترجمة للسويدية

حياتنا

حليمة بولند تثير الجدل بظهور مثير من قلب الاحتجاجات في فرنسا (فيديو)

الهدهد

مشاري العفاسي يتجول في كندا بسيارة فارهة وحراسة شخصية مشددة (فيديو)

الهدهد

سؤال محرج من المذيع لروان بن حسين على الهواء.. هكذا ردت عليه

الهدهد

فيديو مرعب لحوادث طرق في الكويت تسبَّب فيها عاملو الديلفري

تقارير

القصة الكاملة لحقل الدرة الكويتي: من الأطماع الفارسية الى الفجور السعودي

حياتنا

خبر سار يبحث عنه كثيرون .. الهجرة إلى كندا أسهل بفضل هذه التأشيرة الجديدة

الهدهد

حمدان بن محمد بن راشد يبحث عن طفل كويتي ويطلب المساعدة.. لماذا؟

تقارير

لماذا يسعى آل خليفة في البحرين لتهويد المنامة عاصمة البلاد؟

الهدهد

فيديو حرق علم الكويت.. تسبب بأزمة للسيسي وتم استدعاء السفير المصري

حياتنا

طبيب تجميل يكشف سر عملية تجميل حياة الفهد التي أعادتها لشبابها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أجبرها على عقد سرية بمبلغ ضخم.. الكشف عن صورة والدة ابن رونالدو الأكبر (شاهد)

هل يمكنك تخيل المعاناة من الفواق لمدة 68 عامًا؟ قصة غريبة لرجل عانى منها حتى الممات

لتجنب الاختراق .. 8 كلمات مرور يجب ألا تستخدمها على الإنترنت أبدًا

مريم الدباغ تستعرض جسدها بالبكيني في أشهر فنادق الجزائر (فيديو)

ضابط شرطة مصري يقتل مواطناً والأهالي يحاصرون القسم والجيش يتدخل (شاهد)

ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 في مهب الريح.. لماذا؟

صور باربي الجديدة.. لماذا أثارت غضب الشعوب العربية؟ (شاهد)

أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يبتكر أقصر اختبار ذكاء في العالم.. (الإجابات)

صورة وتسجيلات صوتية لإسرائيلي مختطف في إثيوبيا تفجر مفاجآت صادمة

أهم 5 مهارات مطلوبة للتوظيف في عام 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC