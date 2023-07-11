برلماني مصري ينفجر في وجه حكومة مدبولي.. ما علاقة السعودية؟ (فيديو)

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وطن – شن النائب البرلماني المصري ضياء الدين داود، هجوما ضاريا على حكومة بلاده التي يرأسها مصطفى مدبولي، محملا إياها مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه مصر.

وقال داود في مداخلة خلال جلسة برلمانية، إنّ الحكومة الحالية منتهية الولاية ومنتهية الصلاحية، وأضاف أنه لن يكرر مطالبته برحيل هذه الحكومة، مفسرا ذلك بالقول: “من الممكن عندما نتوقف عن مطالبتها بالرحيل أن ترحل فعلا”.

وأوضح أن هجومه على الحكومة ليس كراهية فيها، لكنه وصفها بالعاجزة، ودعاها للنظر إلى التجربة الاقتصادية السعودية التي تنقل المملكة إلى مكانة متقدمة، وتجذب الكثير من الاستثمارات.

وانتقد النائب البرلماني المصري ما سماه “الإسهال في التشريعات والتعديلات واللوائح والقوانين”، موضحا أن هجرة الاستثمارات من مصر تجاه السعودية وغيرها ينم عن عجز مصري واضح.

دعا إلى محاكاة تجارب اقتصادية ناجحة، وواصل مهاجمة الحكومة بالقول: “إنتو بتتفرجوا على البلد.. وسعر الدولار فرق 10 جنيه في السوق السوداء.. إزاي هيتعمل استثمارات بالشكل ده”.

"حكومة عاجزة تروح تتفرج على الدول المجاورة".. عضو البرلمان ضياء الدين داود يقول إن المستثمر الأجنبي لن يأتي مصر وهناك فرق 10 جنيهات في سعر الدولار بين السوق الرسمية والموازية pic.twitter.com/jPj1zuRYX7 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 10, 2023

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وتشهد مصر أزمة اقتصادية حادة، تعجز الحكومة عن مواجهتها، تتضمن شحا كبيرا في العملة الأجنبية، وانهيار للعملة المحلية، مع زيادات مخيفة في الأسعار.

تضخم عنيف يضرب مصر

وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الاثنين، ارتفاع التضخّم السنوي في مصر في يونيو الماضي إلى مستوى قياسي قدره 36,8%، مدفوعًا بغلاء أسعار المواد الغذائية.

وأوضح بيان أسعار المستهلك الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر والذي يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، أن معدّل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجّل 36,8% للشهر الماضي.

وقال الجهاز الحكومي، إن أحد أسباب هذه الزيادة يتمثل في تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 64.9 %”، في بلد يستورد معظم احتياجاتها الأساسية من الخارج.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ عام 2012 على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.

وصعدت أسعار الغذاء بنسبة 64.9%، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 45.4%، وأسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 19.1%.

وارتفعت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 23.3%، والثقافة والترفيه بنسبة صعود بلغت 28.4% على أساس سنوي، والمطاعم والفنادق بنسبة 49%.

يُشار إلى أن مصر خفّضت سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.