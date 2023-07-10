الإثنين, يوليو 10, 2023
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الهدهد

مشاري العفاسي يتجول في كندا بسيارة فارهة وحراسة شخصية مشددة (فيديو)

العفاسي أوضح موقفه من الصورة المتداولة له وحقيقة امتلاكه سيارة فارهة خلال زيارة الأخيرة لكندا

كتب فهمي الورغمي
مشاري العفاسي يتجول في كندا بسيارة فارهة وحراسة شخصية مشددة
مشاري العفاسي
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وطن- أظهر مقطع فيديو نشره الداعية والمقرئ الكويتي “مشاري راشد العفاسي”، جانبا غريباً وغير مستساغ بالنسبة للكثير من متابعيه، خلال زيارته الأخيرة إلى كندا والتي بدأت بإمامته صلاة العيد بأحد مساجدها وزيارته لعدد من أفراد الجالية المسلمة في ربوعها.

العفاسي (46 عاماً) الذي عرفه جمهوره بملابسه البسيطة ومواعظه الحكيمة وصوته العذب وراء المِكروفون يُرتل القرآن خلال إقامته الصلوات داخل مساجد الكويت، ظهر يتجول في كندا بملابس حديثة موافقة لأحدث صيحات الموضة، بهاتف آيفون في يده اليمنى وحراسة شخصية مشددة تحيط به من كل جانب، ناهيك عن السيارة الفخمة التي لم تفارق جولاته.

ونشر العفاسي على حسابه الرسمي في تطبيق تيك توك، مقطع فيديو وثّق لحظة خروجه من أحد الفنادق في كندا، يحيط به أفراد حراسة وركب سيارة فارهة.

وأبان الفيديو العفاسي، وهو ينزل من السيارة بينما يسير خلفه أفراد الحراسة، حاملاً في يده جهاز آيفون مع نظارة شمسية وإطلالة شبابية.

مشاري العفاسي
مشاري العفاسي

العفاسي يُوضح حول ظهوره في كندا

وقد أثارت مظاهر البذخ والرفاه التي شاركها العفاسي مع جمهوره الافتراضي عبر منصات السوشيال ميديا، الكثير من الانتقادات والجدل.

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ليرد العفاسي على الاستياء الذي لاحق ظهوره البذخ بتغريدة أوضح خلالها موقفه وحقيقة امتلاكه لتلك السيارة الفارهة.

وقال ما نصه: “للتوضيح.. ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه ! فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام .فليست سيارتي ولا إيجارًا”.

ورغم توضيح العفاسي، حظيت صوره وهو يتجول في كندا بحراسة شخصية مشددة وبملابس باهظة الثمن بكثير من الاستنكار والاستياء بين متابعيه، الذين ألِفوه في هيئة الواعظ الناصح لهم والداعية الزاهد في الدنيا والداعي للابتعاد عن التبذير والإسراف.

المصدرتيك توك، تويتر، رصد وتحرير وطن

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