الإثنين, يوليو 10, 2023
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كيف تعرف إذا قام شخص ما بحظرك على تطبيق واتساب؟

يحتوي تطبيق واتساب على ميزة الحظر التي تتيح للمستخدمين منع الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتصال بهم على التطبيق

كتب ايمان الباجي
كيف تعرف إذا قام شخص ما بحظرك على تطبيق واتساب؟
تطبيق واتساب
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وطن- من المعروف أن ميزة الحظر متاحة للأنظمة الأساسية القائمة على الإنترنت، بدءًا من الوسائط الاجتماعية إلى تطبيقات المراسلة الفورية.

وتطبيق واتساب هو أحد هذه الأنظمة الأساسية التي تحتوي على ميزة الحظر التي تتيح للمستخدمين منع الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتصال بهم على التطبيق.

وبينما لا تصلك رسالة واضحة من واتساب تؤكد أن شخصاً ما قد حظرك، هناك بعض العلامات التي يمكنك أن تتحقق منها لتكتشف بنفسك، وفقا لما أورده موقع “.viva.co.id“.

العلامة الأولى

عندما يحظر شخص ما، شخصا آخر على واتساب، فلن تظهر صورة ملفه الشخصي. لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لتحديد أن الحساب قد تم حظره. فمن الممكن ألا يستخدم الشخص صورة في ملفه الشخصي.

العلامة الثانية

في حال قام شخص ما بحظر ملفك الشخصي في الواتس اب، فحالته على الإنترنت وآخر ظهور وتحديثات الحالة وأي تغييرات في صورة الملف الشخصي لن تكون مرئية في نافذة الدردشة.

الحظر داخل تطبيق واتساب
إذا تم حظرك، فلن تظهر صورة الملف الشخصي للمستخدم

قد يكون هذا أيضًا بسبب إعدادات الخصوصية التي اختارها المستخدم. لكن هذه بالتأكيد طريقة سهلة وكبيرة للتحقق مما إذا تم حظرك داخل التطبيق.

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العلامة الثالثة

إذا تم حظرك، ستظهر دائما في أي رسائل أرسلتها إلى الشخص الذي قام بحظرك، علامة اختيار واحدة (تم إرسال الرسالة).

علاوة على ذلك، لن تظهر أبدًا علامة اختيار ثانية تشير إلى أن الرسالة قد تم تسليمها. ثم إذا تم حظرك من قبل شخص ما على WhatsApp، فلن تتمكن أيضًا من تلقي أي مكالمات – صوت وفيديو يتم إجراؤها مع جهة الاتصال.

إذا رأى المستخدم جميع المؤشرات أعلاه لجهة اتصال، فقد يعني ذلك أن المستخدم قد قام بحظره عبر التطبيق. 

من ناحيتها، تقول شركة واتساب إنها جعلت “ميزة الحظر” غامضة عن قصد من أجل حماية خصوصية المستخدم عندما يحظر شخصًا ما.

كيف أحظر شخص من الواتساب؟

إذا كنت ترغب في حظر جهة اتصال على واتساب، فانتقل إلى دردشة جهة الاتصال ثم إلى معلومات جهة الاتصال من خلال النقر على الشريط العلوي لعرض صورة جهة الاتصال واسمها. قم بالتمرير لأسفل وسترى خيار حظره / منعها. يمكنك أيضًا حظر مستخدم من قسم إعدادات التطبيق ضمن الخصوصية. 

وفي الوقت نفسه، فإن كيفية الحظر سهلة أيضًا. ما عليك سوى النقر فوق الدردشة مع جهة الاتصال ثم النقر فوق قسم الاسم أو الرقم الموجود في الجزء العلوي، ثم قم بالتمرير لأسفل حتى تجد خيار “الحظر”.

هناك طريقة أخرى لمستخدمي آيفون وهي الدخول إلى قائمة “الإعدادات” في WhatsApp، وبعد ذلك الضغط على الحساب ثم الخصوصية ثم جهات اتصال محظورة ثم الضغط على إضافة والبحث عن جهة الاتصال المراد حظرها وتحديدها.

أما إذا كان لديك هاتف أندرويد، ادخل إلى نافذة الدردشة مع جهة الاتصال المعنية ثم انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا، ثم “الإعدادات” ثم انتقل إلى “الحساب”، “الخصوصية”، “جهات الاتصال المحظورة” ثم بعد ذلك حدد “إضافة جهة اتصال” وأدخل جهة الاتصال التي تريد حظرها.
المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن

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