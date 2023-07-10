حكم نهائي في قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

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وطن- أصدرت المحكمة الإدارية العليا بدولة مصر، الأحد، الحكم النهائي بتأييد عزل مرتضى منصور من تولي رئاسة نادي الزمالك المصري.

ولم تقبل المحكمة الإدارية المصرية طعن تقدم بهما المستشار مرتضى منصور ووزارة الشباب والرياضة المصرية، ضد حكم القضاء الإداري بعزل منصور من رئاسة نادي الزمالك.

حكم نهائي في قضية عزل مرتضى منصور

وبحسب التقارير الصحفية المصرية، فإن القضاء الإداري المصري قد ألزم وزير الرياضة والشباب أشرف صبحي، قبل نحو 3 شهور من الآن. بإزالة صفة مرتضى منصور. كرئيس لنادي الزمالك المصري، مع الدعوة لإجراء الانتخابات على المنصب في أول جمعية عمومية للنادي.

الزمالك أصبح رسميًا بلا رئيس.. الوضع الحالي في النادي الأبيض.. وهل يحق لـ مرتضى منصور الترشح في الانتخابات المقبلة؟pic.twitter.com/HCKkDiYiql — حَتْحُوت (@HHathout) July 9, 2023

كما وجاء الحكم النهائي الصادر بحق مرتضى منصور المعزول، بعد إدانته بحكم من محكمة النقض المصرية في شهر فبراير/ شباط الماضي. بسبب سب وقذف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب.

حبس مرتضى منصور

وبينت تلك التقارير، بأن القضاء الإداري استند في حكمه النهائي على المستشار. مرتضى منصور، إلى لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المصرية التي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حال صدور حكم نهائي وبعقوبة مقيدة للحرية.

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كما وتزول العضوية بحق أحد أعضاء مجلس الإدارة من قبل القضاء الإداري، في حال أشهر إفلاسه. بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بهذا الأمر.

وكانت محكمة النقض المصرية، قد أصدرت قراراً بحبس مرتضى منصور شهراً كاملاً مع النفاذ، على خلفية إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري.

وحقق فريق الزمالك الفوز الثمين على نظيره فيوتشر، السبت، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. بثلاثية مقابل هدفين.

الدوري المصري الممتاز

وخاض حامل اللقب السابق الزمالك 32 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 7 مباريات.

ويحتل فريق الزمالك في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه الأهلي القريب من التتويج باللقب ال43 لهذا الموسم، بعد تصدر الترتيب برصيد 75 نقطة حتى يومنا هذا.