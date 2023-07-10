الإثنين, يوليو 10, 2023
الرئيسيةرياضةحكم نهائي في قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
رياضة

حكم نهائي في قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

المحكمة العليا المصرية يؤيد عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

كتب فارس أبو شيحة
حكم نهائي في قضية عزل مرتضى منصور
حكم نهائي في قضية عزل مرتضى منصور
- Advertisement -

وطن- أصدرت المحكمة الإدارية العليا بدولة مصر، الأحد، الحكم النهائي بتأييد عزل مرتضى منصور من تولي رئاسة نادي الزمالك المصري.

ولم تقبل المحكمة الإدارية المصرية طعن تقدم بهما المستشار مرتضى منصور ووزارة الشباب والرياضة المصرية، ضد حكم القضاء الإداري بعزل منصور من رئاسة نادي الزمالك.

حكم نهائي في قضية عزل مرتضى منصور

وبحسب التقارير الصحفية المصرية، فإن القضاء الإداري المصري قد ألزم وزير الرياضة والشباب أشرف صبحي، قبل نحو 3 شهور من الآن. بإزالة صفة مرتضى منصور. كرئيس لنادي الزمالك المصري، مع الدعوة لإجراء الانتخابات على المنصب في أول جمعية عمومية للنادي.

كما وجاء الحكم النهائي الصادر بحق مرتضى منصور المعزول، بعد إدانته بحكم من محكمة النقض المصرية في شهر فبراير/ شباط الماضي. بسبب سب وقذف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب.

حبس مرتضى منصور

وبينت تلك التقارير، بأن القضاء الإداري استند في حكمه النهائي على المستشار. مرتضى منصور، إلى لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المصرية التي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حال صدور حكم نهائي وبعقوبة مقيدة للحرية.

- Advertisement -

كما وتزول العضوية بحق أحد أعضاء مجلس الإدارة من قبل القضاء الإداري، في حال أشهر إفلاسه. بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بهذا الأمر.

حكم نهائي في عزل مرتضى منصور
حكم نهائي في عزل مرتضى منصور

وكانت محكمة النقض المصرية، قد أصدرت قراراً بحبس مرتضى منصور شهراً كاملاً مع النفاذ، على خلفية إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري.

وحقق فريق الزمالك الفوز الثمين على نظيره فيوتشر، السبت، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. بثلاثية مقابل هدفين.

الدوري المصري الممتاز

وخاض حامل اللقب السابق الزمالك 32 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 7 مباريات.

الزمالك المصري
الزمالك المصري

ويحتل فريق الزمالك في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه الأهلي القريب من التتويج باللقب ال43 لهذا الموسم، بعد تصدر الترتيب برصيد 75 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + وسائل إعلام مصرية

اقرأ أيضاً

رياضة

كم يحتاج الأهلي للتتويج باللقب؟!.. إليكم جدول الدوري المصري 2023

رياضة

موعد الأهلي ضد الاتحاد السكندري والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي الصعب على الإسماعيلي

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي والتشكيلة في الدوري المصري 2023

رياضة

موعد الزمالك ضد المقاولون العرب والتشكيلة في كأس مصر 2023

رياضة

هدف أحمد عاطف الملغي في مباراة الأهلي وفيوتشر يُثير الجدل (فيديو)

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

رياضة

الأهلي يُواصل الزحف نحو اللقب.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

رياضة

موعد الزمالك وغزل المحلة والتوقيت في منافسات الدوري المصري الممتاز

رياضة

بطل القارة السمراء الأهلي يعتلي الصدارة.. ترتيب الدوري المصري 2023

رياضة

تشكيلة الأهلي أمام حرس الحدود والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

رياضة

أخبار عمر السومة بعد المنافسة القوية بين الزمالك والعربي للتعاقد معه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أكثر 5 سمات لدى النساء تُثير خوف الرجال..

رونالدو لا يُريد انتقال زميله السابق إلى النصر السعودي هذا الصيف (صور)

اكتشاف صادم: هل يحتوي خل العيد العماني على نسبة عالية من الكحول وهل هو مسكر؟

من الفندق إلى المسجد.. أمن السيسي يحرم أحمد الطنطاوي من الجولات الشعبية

الحياة السرية لوالدة شاكيرا ولماذا اختارت لابنتها اسماً ذا أصل عربي؟

“كلام وأفعال إباحية” .. فضيحة جنسية للفنان السوري أحمد رافع مع عشيقته (فيديو)

شاكيرا تدعم لويس هاميلتون في سباقه الأهم بملابسها الداخلية (شاهد)

فيديو متداول لزيارة كيليان مبابي الأولى للكاميرون.. سيارات مصفحة وعناصر مدججة

عربون محبة للسيسي.. أردوغان يغدر بالإخوان ويشن حملة اعتقالات طالت 50 معارضاً منهم

فيديو مرعب لحوادث طرق في الكويت تسبَّب فيها عاملو الديلفري

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC