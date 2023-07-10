اختبار مذهل سيضعك في حيرة.. أظافر من أمامك تكشف المستور عنه

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وطن- أظهرت بعض الدراسات الحديثة مؤخرا، أن هناك علاقة بين أشكال الأظافر المختلفة وسمات الشخصية المرتبطة بها.

وبناءً على أحدث الأبحاث حول سمات شخصية الأفراد حسب شكل الأظافر، تستكشف هذه المقالة -المترجمة عن موقع (JagranJosh)- أربعة أنواع طبيعية من أشكال الأظافر.

قم بإجراء اختبار شخصية شكل الأظافر لمعرفة المزيد عن نفسك!

سيُساعدك هذا المقال على اكتشاف شكل أظافرك وسماتك الشخصية ونقاط القوة والضعف والطبيعة والسلوك والعقلية لديك. هل أنت جيد في اتخاذ القرارات؟ هل أنت مبدع وصاحب نظرة؟ هل تحافظ على هدوئك تحت الضغط؟ هل أنت دقيق ومهووس بالتفاصيل؟ استعد لاكتشاف شخصيتك بناءً على شكل أظافرك.

شارك هذا الاختبار المثير للاهتمام لشكل الأظافر مع أصدقائك وعائلتك، لمساعدتهم على اكتشاف ما يكشفه شكل أظافرهم عن شخصياتهم.

1ـ شخصية أصحاب الأظافر ذات الشكل الطويل عموديًا

إذا كانت لديك أظافر ضيقة وطويلة، فهذا يعني أن لديك شكل أظافر طويل عموديًا.

إذا كان لديك شكل أظافر طويل عموديًا، فقد تكون سمات شخصيتك الفريدة إبداعية وخيالية ودقيقة وموجهة نحو التفاصيل. أنت تميل إلى أن تكون هادئًا ومستقلًا وعمليًا.

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عقلك الأيمن أكثر تطوراً من عقلك الأيسر. يمكنك أن تكون مبدعًا ومنطقيًا. قد تستخدم على الأرجح إبداعك في بعض المواقف، ولكن يمكنك أيضًا أن تكون عقلانيًا ومنطقيًا عندما يكون ذلك ضروريًا.

قد يكون من الأرجح أن تتوصل إلى حل إبداعي لمشكلة ما، ولكن يمكنك أيضًا أن تكون قادرًا على تحليل المشكلة منطقيًا والتوصل إلى حل إبداعي وعملي.

عادة ما تكون ناعمًا وهادئًا ولكن في بعض الأحيان تشعر بالارتباك مما يجعلك إما تنغلق أو تفقد أعصابك. من الممكن أن يكون الشخص هادئًا ومتحمسًا معظم الوقت، ولكن بعد ذلك يصبح مرتبكًا في مواقف معينة.

قد تكون قادرًا على التعامل مع الكثير من التوتر والضغط في حياتك اليومية، ولكن بعد ذلك تصبح مرهقًا إذا واجهت تحديًا مفاجئًا وغير متوقع.

غالبًا ما تكون حساسًا للغاية وتتأثر بسهولة بمحيطك. قد تكون أكثر عرضة للتعرف على الإشارات والتغييرات الدقيقة في بيئتك، والتي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى الشعور بالإرهاق. يمكنك العمل على تطوير ضبط النفس لتجنب إظهار المشاعر المفرطة في المواقف المعاكسة.

أنت تفتخر بعملك. مهما فعلت، فأنت تهدف إلى تقديم أفضل ما لديك بنسبة 100٪. غالبًا ما تكون جيدًا جدًا في الانتباه إلى أصغر التفاصيل وفي نفس الوقت جيد في رؤية الصورة الكبيرة.

أنت قادر على ابتكار أفكار وحلول جديدة. غالبًا ما تكون جيدًا في التعبير عن نفسك من خلال الفن أو الكتابة. غالبًا ما يُنظر إليك على أنك متواضع. أنت جيد في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحتك.

سمات الشخصية الرئيسية: إبداعي، دقيق، ذكي، مستقل، أنيق، لامع، واثق، أنيق، مغامر، فريد.

2- شخصية أصحاب الأظافر ذات الشكل العريض

إذا كان لديك أظافر مستطيلة عريضة، فلديك شكل أظافر عريض. قد تكون سمات شخصيتك الفريدة مباشرة أو منفتحة ومعبرة وموثوقة وجذابة ولديها إحساس قوي بالمسؤولية. غالبًا ما يُنظر إليك على أنك مباشر ومنفتح لأن لديك شعورًا قويًا بالثقة بالنفس.

أنت لست خائفًا من التحدث عما يدور في خُلدك، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة الجميع. أنت أيضًا على استعداد دائمًا لسماع أفكار جديدة، حتى لو كانت مختلفة عن أفكارك. هذا يجعلك متحدثًا ومتعاونًا رائعًا.

عادة ما يكون لديك طابع كاريزمي. لديك طريقة لجعل الناس يشعرون بالراحة والطمأنينة. عادة ما تكون رائعًا في التواصل وبناء العلاقات. قد تكون أيضًا رائعًا في التأثير على الآخرين.

غالبًا ما يُنظر إليك أيضًا على أنك معبر لأنك لا تخشى إظهار مشاعرك. قد تكون جيدًا في قراءة مشاعر الآخرين، مما يجعلهم مستمعين ومتعاطفين جيدًا. غالبًا ما يجدك الناس جديرًا بالثقة بسبب طبيعتك الجديرة بالثقة والتي يمكن الاعتماد عليها.

أنت دائمًا تفي بالتزاماتك، حتى لو كان ذلك يعني بذل جهد إضافي. ومع ذلك، يمكن أيضًا أن يُنظر إليك على أنك معبر جدًا أو عاطفي جدًا. ومع ذلك، يمكن أيضًا اعتبار هذه السمات إيجابية، اعتمادًا على الموقف أو الشخص المعني.

لديك أيضًا إحساس قوي بالمسؤولية. أنت تميل إلى أن تكون منظمًا وفعالًا. أنت دائمًا تتأكد من أن عملك يتم بأقصى ما لديك من قدرات، وأنت دائمًا على استعداد لبذل جهد إضافي لتحقيق ذلك.

أنت أيضًا جيد في تفويض المهام وإدارة المشاريع الكبيرة، مما يجعلك قائدًا رائعًا أو مثالًا يحسب له حساب. أنت أيضًا جيد في إدارة وقتك ومواردك، مما يجعلك بارعًا في إنجاز الأشياء.

السمات الشخصية الرئيسية: اجتماعي، كاريزمي، متفائل، لطيف، العناية بالآخرين، الصبر، التفاهم، التعاطف، الولاء

3- شخصية أصحاب الأظافر ذات الشكل المستدير

إذا كانت أظافرك ذات حواف دائرية بأطراف مستديرة، يكون لديك شكل مستدير للأظافر. قد تكون سمات شخصيتك الفريدة هادئة ومجمعة. لا تشعر بالارتباك أو التوتر بسهولة.

أنت تميل إلى أخذ الأمور في خطوات. هذا يجعلك رائعًا في مواقف الضغط العالي. قد تكون فضوليًا أيضًا. انت دائما تسأل الاسئلة أنت تبحث دائمًا عن معلومات جديدة. هذا يجعلك متعلمًا رائعًا.

أنت أيضًا ترغب دائمًا في مواكبة أحدث الاتجاهات والأخبار. أنت أيضًا مرن تمامًا. يمكنك التعافي من النكسات. يمكنك دائمًا العثور على طريقة للمضي قدمًا. أنت متفائل للغاية. ترى الكوب نصف ممتلئ. أنت تبحث دائمًا عن البطانة الفضية.

يمكنك أيضًا أن تكون كريمًا ومهتمًا. يمكنك أن تضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتك. في بعض الأحيان، يمكن أن يُنظر إليك على أنك سلبي جدًا أو مقبول للغاية.

أنت تبحث دائمًا عن طرق للتعبير عن حبك وتقديرك للآخرين. تحب التقاط الذكريات والاعتزاز بها دائمًا. تساعدك طبيعتك المتعاطفة أيضًا على فهم ومشاركة مشاعر الآخرين، مما يجعلك مستمعًا ومستشارًا رائعًا. أنت أيضًا جيد في حل النزاعات.

عندما يكون هناك شيء يجب القيام به، فأنت لا تخشى أن تقوم به. أنت دائمًا على استعداد لأن تشمر عن سواعدك وتبدأ في العمل. لديك عين ثاقبة ورؤية شاملة. أنت قادر على السير مع التيار وقادر على التكيف مع المواقف الجديدة. هذا يجعلك رائعًا في العمل في فرق يمكنك دائمًا العثور على طريقة لتلائمها.

سمات الشخصية الرئيسية: الهدوء، المرونة، التفاؤل، التعاطف، اللطف، الكرم، الدعم، سهل المعاشرة، واقعي

4- شخصية أصحاب الأظافر ذات الشكل المربّع

إذا كانت أظافرك ذات جوانب مستقيمة وطرف مسطح وحواف بزاوية 90 درجة، سيكون لديك على الأرجح أظافر مربعة الشكل.

قد تكون سمات شخصيتك الفريدة مستقلة. على الأرجح أنك لا تحب أن يخبرك الآخرون بما يجب عليك فعله. أنت تحب أن تتخذ اختياراتك الخاصة. هذا يجعلك رائعًا في تحمل المسؤولية وغالبًا ما تكون قادرًا على إيجاد حلولك للمشكلات.

قد تكون أيضًا رائدًا جدًا. هذا يعني أنك تبحث دائمًا عن طرق جديدة ومبتكرة للقيام بالأشياء. أنت لا تخشى المخاطرة. حبك للمغامرة يجعلك تبحث دائمًا عن تجارب جديدة، وتستكشف أماكن جديدة، وتكون قادرًا على الحفاظ على الإثارة في حياتك.

أنت أيضًا مخلص بشدة. أنت موجود دائمًا من أجل أصدقائك وعائلتك. هذا يجعلك صديقاً وحليفاً رائعا وشخصًا يمكن الاعتماد عليه.

غالبًا ما تكون طموحًا ومدفوعًا في حياتك المهنية. أنت على استعداد للعمل الجاد وبذل جهد إضافي للارتقاء في السلم وتحقيق أهدافك. أنت أيضًا مرن جدًا في مواجهة التحديات.

لديك موهبة في الارتداد من النكسات. يمكنك إلهام الآخرين للاستمرار حتى عندما تكون الأمور صعبة. هذا يمكن أن يجعلك قائدا عظيما. غالبًا ما تكون مباشرًا وصادقًا في اتصالاتك. أنت تميل إلى قول ما تعتقده، حتى لو لم يكن هذا هو ما يريد الناس سماعه.

أنت أيضا عنيد جدا. ليس من السهل إقناعك. أنت تميل إلى الوقوف على أرض الواقع. يمكن النظر إلى هذا على أنه سمة إيجابية، لأنه يسمح لك بالبقاء صادقًا مع معتقداتك.

ومع ذلك، يمكن أيضًا اعتبارها سمة سلبية، حيث يمكن أن تجعل التعامل معها صعبًا في المواقف الصعبة. لديك مهارات ممتازة في التفكير النقدي (سيكون ناقد الأفلام مهنة جيدة بالنسبة لك).

لديك عين لاكتشاف العيوب في عمل الآخرين ولا تخشى الإشارة إليها. يمكن النظر إلى هذا على أنه سمة إيجابية، حيث يتيح لك تحديد المشكلات وتصحيحها. ومع ذلك، يمكن أيضًا اعتبارها سمة سلبية، حيث يمكن أن تجعلك تبدو قاسيًا وحكمًا.

سمات الشخصية الرئيسية: قويّة ومستقلة ومنظمة، عملية ومتواضعة ومرنة، طموحة ومتفانية، منضبطة وصادقة.