الأربعاء, يونيو 7, 2023
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ابق عازبًا حتى تجد شخصًا لديه هذه الصفات الأساسية!

"دون التعاطف، يصبح من الصعب خلق جو من الثقة والدعم في العلاقة"

كتب معالي بن عمر
البحث عن صفات أساسية في الشريك
العزوبية
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وطن-لا جرم أن عملية البحث عن حب حياتك وشريكك فيها، تجربة معقدة ومخيبة للآمال في بعض الأحيان، لاسيما عندما تقابل أشخاصًا تعتقد أنك تربطك بهم علاقة خاصة، لكن سرعان ما يتبين عكس ما توقعت.

وبحسب موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي، لتجنب خيبة الأمل هذه، من المهم أن تعرف ما الذي تبحث عنه في الشريك قبل الالتزام بعلاقة رسمية معه.

وفيما يلي استعرض الموقع، 9 صفات يجب أن تجدها في شريكك قبل الارتباط به:

9 صفات يجب أن تجدها في شريكك قبل الارتباط به
التعاطف بين الشريكين

1) التعاطف

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن التعاطف سمة أساسية لأنها تساعد في إنشاء اتصال عميق وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشريكين. كما أنه يعزز التواصل المفتوح والصادق، حيث يجعل هذا الجميع يشعرون أنهم محل اهتمام الآخرين. وفي الحقيقة، عندما تكون قادرًا على وضع نفسك في مكان شريكك، يمكنك أن تفهم بشكل أفضل ما يشعر به، ما يعزز الحل البناء لدرء النزاع. بينكما

دون التعاطف، يصبح من الصعب خلق جو من الثقة والدعم في العلاقة. وإذا لم يكن هناك استعداد بارز بين إحدة الشريكين لتفهّم الآخر، فقد يؤدي ذلك إلى سوء الفهم والاستياء والصراعات المتكررة.

2) الصدق

قد تميل إلى الثقة في الناس بسهولة، وربما تثق كثيرًا بهم. ومع ذلك، لا يفي الجميع دائمًا بوعودهم. لذلك، عند البحث عن شخص صادق، تذكر أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لمعرفة ما إذا كان هذا الشخص يمتلك هذه الخاصية. وحاول مراقبة أسلوبه والتناقضات في كلماته جيّدًا.

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لاحظ ما إذا كان يتصرف وفقًا لما يقوله، واستمع إلى غرائزك. إذ تساعدنا حاستنا السادسة على كشف خداع الآخر.

3) الصبر

الصبر هو سمة أساسية أخرى لتنمية علاقات صحية ودائمة. في العلاقة، من المهم أن ندرك أن التطور الشخصي والتواصل والنمو يستغرق وقتًا. فالصبر يبني أسس قوية في العلاقة؛ إنه ينطوي على احترام وتيرة الشخص الآخر، وقبول عيوبه، وإظهار التفهم في مواجهة التحديات والعقبات التي قد تنشأ.

يسهل الصبر بين الشريكين أيضًا تطوير اتصال عميق وحقيقي، حيث يساعد في بناء الثقة المتبادلة ويعزز الشعور بالأمان العاطفي.

أهم 9 صفات في الشريك
القدرة على التكيف مع الشريك

4) عقلية النمو

لكي تستمر العلاقة وتتطور، من الضروري أن يكون كل من الأشخاص المعنيين على استعداد للعمل على أنفسهم لتعزيز عملية النمو الشخصي، التي تُعتبر جزء أساسي من أي علاقة دائمة.

لكي تنمو العلاقة يجب أن يكون الأفراد منفتحين على التغيير والتعلم وتحسين الذات. علاوة على ذلك، يمكن أن يتضمن ذلك تحدي معتقداتك ومواجهة نقاط ضعفك والبحث بنشاط عن طرق لتحسين نفسك كشخص. فالاستعداد للعمل على الذات أمر مهم لأنه يسمح للشركاء بفهم بعضهم البعض بشكل أفضل. وهذا يعزز عملية التواصل المفتوح والتعاطف والقدرة على حل النزاع بشكل بناء.

5) الاحترام

الاحترام عنصر أساسي لعلاقة رومانسية صحية ومُشبعة بالرضا، فالاحترام المتبادل هو صفة أساسية يجب البحث عنها في الشريك لأنه يخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالتقدير والاستماع والاهتمام.

يشمل الاحترام الاعتراف وتقدير حدود واحتياجات وآراء الشخص الآخر. فضلاً عن أنه يعني أيضًا معاملة شريكك باحترام ولطف وودّ. الاحترام بين الشريكين، يساعد في اتخاذ قرارات مهمة معًا، والبحث عن حلول وسط، كما يكون التواصل بينكما مفتوح ومحترم.

6) الذكاء العاطفي

الذكاء العاطفي هو أيضًا سمة أساسية يجب البحث عنها في شريك؛ إن هذه السمة تعطيك القدرة على التعرف على عواطف المرء وفهمها وإدارتها، بالإضافة إلى عواطف الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الذكاء العاطفي صفة أساسية لأنه يسمح بإنشاء اتصال عاطفي صحي وفهم أفضل للاحتياجات العاطفية لكل شريك. إنه ينطوي على إدراك المرء لمشاعره، والقدرة على التعبير عنها بشكل مناسب وإدارتها بشكل بناء.

يعتبر الذكاء العاطفي صفة أساسية
الثقة بين الشريكين

7) الموثوقية

الموثوقية هي ميزة أساسية أخرى يجب البحث عنها في العلاقة الثنائية. أن تكون جديرًا بالثقة يعني أن تحافظ على الالتزامات. فعندما يمكنك الاعتماد على شريكك لأنه يفي بالالتزامات والوعود المقطوعة، فإن ذلك يخلق إحساسًا بالأمن والاستقرار في العلاقة.

قد يكون سلوك شريكك، مثل إبقائك منتظراً بشكل متكرر أو إلغاء الخطط في اللحظة الأخيرة، محبطًا ومقلقًا. وعندما تصبح هذه السلوكيات نمطًا متكررًا، يمكن أن تتحدى موثوقية شريكك وتقوض الثقة داخل العلاقة.

8) القدرة على التكيف

إذا كنت تفكر في علاقة طويلة الأمد، فمن المهم التفكير في النمو الشخصي والتغييرات التي قد تحدث بمرور الوقت. فيمكن أن تجلب السنوات القليلة المقبلة العديد من التحولات، على الصعيدين الشخصي والمهني.

لذا، فإن العثور على شخص قادر على التكيف مع هذه التغييرات والنمو معك أمر ضروري لعلاقة دائمة. وهذا يتطلب الانفتاح الذهني والمرونة والاستعداد لدعم التطلعات والأهداف الشخصية بشكل متبادل. يجب أن يكون كلاكما جاهزًا للتكيف والتفهم في مواجهة التحولات التي تحدث في علاقتكما.

9) النكتة

الفكاهة صفة أساسية في العلاقة الرومانسية! يمكن أن يكون حافزًا قويًا لتقوية الاتصال العاطفي وتعزيز جو بهيج وممتع، كما أن القدرة على الضحك معًا تخلق لحظات من الود والمشاركة التي تعزز الروابط بين الشريكين. عندما تستمدّ روح الدعابة حتى في أصعب المواقف، فإنها تساعد في تخفيف التوتر والراحة العاطفية. الضحك هو شكل من أشكال الاسترخاء يسمح لك بالتراجع عن المشاكل والصراعات، ما يسهل عليك حلها.

استمرار العلاقة بين الشريكن
الذكاء العاطفي
المصدرسان إي ناتيرال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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