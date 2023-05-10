الأربعاء, مايو 10, 2023
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للعباقرة فقط.. لديك 15 ثانية لتحديد الزُجاجة التي ستمتلئ أولا

الألغاز الذهنية تساعد على تطوير مهارات الدماغ والتفكير كما تنمي الإبداع لديك

كتب فهمي الورغمي
تحديد الزُجاجة التي ستمتلئ أولا watanserb.com
تحديد الزُجاجة التي ستمتلئ أولا
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وطن- إذا كنت من عُشاق حل الألغاز والأحجيات الذهنية في وقت فراغك، إذن فهذه الدعابة الذهنية مخصصة لك فقط، حاوِل تحديد الزجاجة التي ستمتلئ أولاً في الصورة. يمكن فقط للأشخاص ذوي الذكاء العالي حلّ هذا اللغز في 15 ثانية.

تجعل الأحجيات الذهنية التي تكون على شكل صور، لغزًا بسيطًا أكثر إثارة من خلال إضافة عنصر ممتع إلى الألغاز. في ظل هذه الأنواع من ألغاز الذكاء، تحتاج إلى تحليل المشكلة بعناية والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير التحليلي والمنطقي.

فكر بشكل إبداعي للوصول للحل

تحتاج إلى التفكير بشكل إبداعي للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة. لذلك، توصلنا إلى لغز مثير للاهتمام حيث يتعين عليك تحديد الزجاجة التي ستمتلئ أولاً في الصورة (المأخوذة عن موقع JagranJosh).

تحديد الزُجاجة التي ستمتلئ أولا
تحديد الزُجاجة التي ستمتلئ أولا

حدد الزجاجة التي ستمتلئ أولاً في الصورة!

في الصورة المُرفقة، عليك تحديد الزجاجة التي ستمتلأ أولاً.

تُظهر الصورة 7 زجاجات منفصلة مع صنبور يقطر الماء في الزجاجة رقم 1.

بعد النظر إلى مجموعة مربكة من الأنابيب والزجاجات المتعددة، هل يمكنك رؤية الزجاجة التي ستمتلئ بالماء أولاً؟

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يمكن فقط للعقل النشط حل هذا اللغز في غضون 15 ثانية لأنه سهل.

استخدم أسلوبًا أقل وضوحًا للوصول إلى الحل.

تلميح: انظر إلى الأنابيب التي تربط الزجاجات والتي من خلالها سيتم صب الماء في زجاجات مختلفة.

هل لاحظت الزجاجة التي ستمتلئ أولاً خلال 15 ثانية؟

في هذا اللغز الدماغي، كل ما كان عليك فعله هو النظر إلى الأنابيب المتصلة التي يتدفق من خلالها الماء إلى الزجاجات.

لنُلقِ نظرة على جميع الزجاجات السبع واحدة تلو الأخرى:

– سيتدفق الماء من الزجاجة رقم 1 إلى الزجاجة رقم 2 أولاً ثم رقم 3.

– إذا نظرت بعناية، فإن أنبوب توصيل الزجاجة رقم 1 ورقم 2 مسدود. لذلك، لن يصل الماء إلى الزجاجة رقم 6 و 4 أيضًا.

– الآن، سيتدفق الماء إلى الزجاجة رقم 3 فقط.

– الزجاجة رقم 5 ورقم 7 مُتصلان بالزجاجة رقم 3. ومع ذلك، يتم حظر أنبوب توصيل الماء نحو الزجاجة رقم 7 القادم من الزجاجة رقم 3.

– إذن، الزجاجة رقم 5 ستمتلئ أولاً.

لذا، فإن الإجابة على اللغز هي أن المياه المتدفقة من الزجاجة رقم 1 سوف تملأ الزجاجة رقم 5 أولاً، لأن الأنابيب المتصلة بالزجاجة رقم 2 والزجاجة رقم 7 مسدودة.

تحديد الزُجاجة التي ستمتلئ أولا
تحديد الزُجاجة التي ستمتلئ أولا

كان هذا اللغز صعبًا ولكنه بسيط لأنه يتطلب مدة أقل وقوة ذهنية لحله. لكن من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ فقط.

هذه الدعابة الذهنية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل الذكاء الخاص بك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

المصدرموقع jagranjosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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