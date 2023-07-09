مع ارتفاع درجات الحرارة.. ما مقدار الحرارة التي يمكن أن يتحملها جسم الإنسان؟

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وطن-وفقًا لدراسة جديدة تم تقديمها في مؤتمر جمعية علم الأحياء التجريبي-SEB السنوي لسنة 2023، فإن الحد الأقصى لتحمل الإنسان للحرارة يتراوح بين 40 و 50 درجة مئوية. يعتمد هذا الاستنتاج على قياس معدل الأيض في أثناء الراحة والذي يزيد في ظروف الحرارة الشديدة.

وبحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن فهم هذا الحد الأقصى لمدى تحمّل الإنسان لدرجة الحرارة، أمر بالغ الأهمية لضمان ظروف عمل آمنة، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم بأسره.

يمكن أن يكون للحرارة المفرطة آثار صحية سلبية

يمكن أن يكون للحرارة المفرطة العديد من الآثار السلبية على صحة الإنسان، فعلى سبيل المثال، تحدث ضربة الشمس عندما يفشل الجسم في تنظيم درجة حرارته الداخلية ويمكن أن تؤدي إلى أعراض خطيرة مثل الدوخة والصداع وحتى فقدان الوعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التعرض الطويل للشمس دون حماية كافية إلى الإصابة بحروق الشمس، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وفق ما ترجمته “وطن“.

من المهم ملاحظة أن الرجال والنساء يظهرون اختلافات كبيرة فيما يتعلّق باستجابات القلب والأوعية الدموية للحرارة، حيث يميل الرجال إلى التعرق أكثر من النساء، ما قد يؤدي إلى جفاف أسرع عند درجة الحرارة المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع النساء عمومًا بكتلة أقل من الجسم، ما يعني أنهن قد يشعرن بآثار الحرارة بسرعة أكبر. لذلك، من الضروري مراعاة هذه الاختلافات عند اتخاذ تدابير لمنع الآثار الصحية الضارة الناجمة عن الحرارة.

في فرنسا، يزداد عدد الوفيات بسبب موجات الحر كل عام، فخلال فترات الصيف من 2014 إلى 2022، يُعزى ما يقارب من 33000 حالة وفاة إلى الحرارة، بين 1 يونيو و 15 سبتمبر من كل عام، بما في ذلك 23000 شخص تتراوح أعمارهم بين 75 وما فوق.

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مع دخولنا موسم الصيف، تشير التوقعات إلى أن شهر يوليو هذا قد يكون الأكثر سخونة على الإطلاق. لحماية صحتك ابق في الظل خلال ساعات النهار الحارة، وارتدِ ملابس خفيفة، واشرب السوائل بانتظام، وتجنب النشاط البدني الشاق.