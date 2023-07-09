“أبوس رجلك فك السحر”.. فيفي عبده تتعرض لوعكة صحية خطيرة وتستغيث (فيديو)

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وطن- تعرضت الراقصة المصرية فيفي عبده، إلى وعكة صحية شديدة، مؤكدة أن ما يحدث لها من انتكاسات بسبب الحسد.

وقالت فيفي عبده في مداخلة مع برنامج “إي تي” بالعربي: “لأول مرة بقول لجمهوري ارحموني الناس كلها بتحبني.. لكن أنا ممكن أحسد نفسي والحسد موجود ولكن زاد عن حده معايا”.

زي الأسد

وتابعت الراقصة: “مش عاوزة أضعف وأقول لهم أني محسودة لأني مش عاوز العطف.. وأنا دايما واقفة زي الأسد برقص ومبسوطة وبسمع المزيكا”.

وأكدت فيفي عبده أنها لا تريد أن تبث الاكتئاب في روح الناس، معقبة:” الناس دي بتصحى من النوم تشوف صفحتي ويشوفوا عاملة إيه”.

وحول تفاصيل الوعكة الصحية الجديدة، قالت فيفي عبده: “الغضروف قفل على العصب وما بقاش العصب يتحرك ورجلي بقيت تقيلة”.

وأضافت: “ربنا يتم شفائي لأن الصحة تاج ولو مال الدنيا معاك ومفيش صحة يبقى أنت مش معاك حاجة”.

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طبيب قلب

وسردت الراقصة تفاصيل مؤلمة حين ذهبت إلى الأطباء: “دوروا على عروق في إيدي مالقوش.. ولما عملوا ليا فحص لقوا القلب فيه رفة”.

وتابعت: “طلبوا دكتور قلب وخدت بنج وعملوا ليا منظار علشان يطمنوا على القلب.. ولما اطمنوا كانوا مجهزين اوضة العمليات بتاعة العمود الفقري”.

واستطردت فيفي عبده: “لما سافرت علشان اتكرم فوجئت وأنا بحط رجلي على السلم لقيت رجلي تقيلة.. ودي كانت بالنسبة ليا مفاجأة قدام الناس وما كنتش قادرة أطلع علشان أتكرم”.

عمل وسحر

وأكدت فيفي: “أكيد مليون في المية معمول لي عمل وسحر علشان متحركش من السرير.. ولو أعرف مين اللي عمله أبوس رجلك فك العمل، حرام عليك أفضل في السرير أقوم من حاجة ألاقي حاجة”.