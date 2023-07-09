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سجل هدفاً عالمياً وطرد بعدها ب8 دقائق في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 (شاهد)

المصري صابر يسجل ويطرد بعدها ب8 دقائق في نهائي كأس أمم أفريقيا الأولمبي 2023

كتب فارس أبو شيحة
طرد محمود صابر
طرد محمود صابر
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وطن- سجل النجم المصري محمود صابر هدفاً عالمياً داخل شباك مرمى نظيره المغربي، المتوج بلقب كأس أمم أفريقيا 2023 الأولمبي، السبت، ليطرد بعدها ذات اللاعب للطرد بالبطاقة الحمراء ب8 دقائق في المباراة النهائية للبطولة القارية تحت سن 23 عاماً.

وتعرض المصري الدولي صابر للطرد من مباراة مصر والمغرب في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا الأولمبي تحت سن 23 عاماً، بعد تسجيله للهدف ب8 دقائق، بقرار من حكم الفيدو (VAR).

طرد محمود صابر في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023

وسجل اللاعب صابر، هدفاً عالمياً داخل شباك أسود الأطلس المغربي، في الدقيقة العاشرة من مجريات الشوط الأول من المباراة، بعد تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة عانقت الزاوية اليمنى لشباك حارس مرمى المنتخب المغربي.

كما ونجح  المنتخب المغربي في إدراك هدف التعادل الإيجابي في الدقيقة ال36، عن طريق اللاعب يانيس البكراوي.

المنتخب المصري
المنتخب المصري

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ودخلت مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 الأولمبي، حيث امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، ليتمكن المنتخب المغربي من خطف هدف الانتصار والتتويج بالبطولة في الدقيقة ال105، عن طريق اللاعب أسامة تيرغالين.

المنتخب المغربي الأولمبي
المنتخب المغربي الأولمبي

المنتخب المغربي بطل كأس أمم أفريقيا 2023 الأولمبي

ونجح المنتخب المغربي الأولمبي من حرمان نظيره المصري من الحفاظ على لقبه الذي توج به قبل نحو 4 أعوام من الآن. ليحتفل بلقب كأس أمم أفريقيا 2023 الأولمبي، إلى جانب حجز تذكرت العبور إلى أولمبياد باريس 2024.

كما ويشارك منتخب المغرب في البطولة الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، برفقة الوصيف منتخب مصر، وكذلك منتخب مالي صاحب المركز الثالث.

تتويج المنتخب المغربي بطلاً لكأس أمم أفريقيا
تتويج المنتخب المغربي بطلاً لكأس أمم أفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024، خلال الفترة 26 يوليو إلى 11 أغسطس في عام 2024.

المصدروطن + بين سبورت تويتر

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