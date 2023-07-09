الأحد, يوليو 9, 2023
الرئيسيةرياضةدموع وقبلات.. فيديو مؤثر لوالدة أردا غولر بعد انتقاله لريال مدريد
رياضة

دموع وقبلات.. فيديو مؤثر لوالدة أردا غولر بعد انتقاله لريال مدريد

ريال مدريد تعاقد مع اللاعب التركي الشاب أردا غولر قادما من نادي فنربخشة التركي، في عقد يمتد لستة أعوام

كتب سالم حنفي
دموع وقبلات.. فيديو مؤثر لوالدة أردا غولر بعد انتقاله لريال مدريد
أردا غولر
- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو، لوالدة اللاعب التركي أردا غولر، وهي تبكي فرحةً بانضمام ابنها لنادي ريال مدريد الإسباني.

اللاعب الذي كان يجمع الكرات في السابق، شوهدت والدته وهي تبكي بتأثر شديد، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان انتقاله إلى صفوف النادي الملكي.

وتأثر اللاعب الشاب، ببكاء والدته، وحرص على مسح دموعها، ويطبع قبلة على خدها، قبل أن ترد هي الأخرى بالمثل.

دموع لوالدة أردا غولر
دموع لوالدة أردا غولر

ريال مدريد يتعاقد مع أردا غولر

وكان اللاعب التركي الشاب أردا غولر، قد انتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني، قادما من نادي فنربخشة التركي، في عقد يمتد لستة أعوام.

ونجح غولر، البالغ من العمر 18 عاما، في إظهار موهبته الحقيقية مع فريقه فنربخشة والمنتخب التركي، رغم خوضه عددا قليلا من المباريات خلال الموسم الماضي.

- Advertisement -

واللاعب أردا غولر، وُلد في العاصمة أنقرة بتاريخ 25 فبراير/شباط 2005، وقد استخرج أول رخصة لاعب بمرحلة الهواة في 15 أغسطس / آب 2014، عندما كان لاعبا في قواعد نادي غنتشلر بيرليغي بأنقرة.

وفي موسم 2017 – 2018، عمل جامعا للكرات في مباراة فريقه مع طرابزون سبور بالجولة الـ21 من الدوري التركي الممتاز.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

رياضة

ريال مدريد يُراقب بصمت.. أخبار مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

رياضة

3 سيناريوهات أمام ريال مدريد حال فشله في التعاقد مع مبابي هذا الصيف

رياضة

رفض برشلونة وتعاقد مع الغريم ريال مدريد.. من هو التركي أردا غولر؟!

رياضة

تقارير: مبابي إلى ريال مدريد وباريس سيحصل على مبلغ ضخم مقابل تلك الصفقة

رياضة

أخبار جديدة عن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف

حياتنا

كلارا شيا تعيش أسوأ حالاتها ولا تغادر المنزل بسبب الخيانة.. ماذا حدث؟!

رياضة

بنزيما يُثير الجدل لدى عشاق ريال مدريد بهذا التصرف!

حياتنا

رونالدو أحضر حافلات نساء إلى منزله احتفالًا باللقب.. زميل سابق في ريال مدريد يفضحه!

رياضة

مفاجأة الميركاتو.. علاقة مبابي مع باريس انتهت واللاعب سيذهب إلى ريال مدريد بصفقة قياسية

رياضة

شقيق توني كروس يسخر من أخيه بعد تجديد عقده مع ريال مدريد (صور)

رياضة

بيريز يصدم جماهير ريال مدريد بهذا القرار!

رياضة

بعد تراجعه عن فكرة الاعتزال.. 3 سيناريوهات أمام هازارد لتحديد وجهته المقبلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الملك تشارلز بفقد أعصابه علناََ على زوجته كاميلا (فيديو)

أكثر 7 عقد نفسيّة شيوعًا تجمع بين جميع النساء..

مصرية تستغل غياب زوجها وتمارس الجنس مع شقيقه على سريره وهذا مصيرها

تعرف على النظام الجديد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

حبس مقيم استفز الإماراتيين بفيديو في معرض سيارات.. ما الاتهامات الموجهة له؟

معاناة سائقات التوصيل.. رجال عراة وملابس داخلية وتحرش جنسي وطلبات مرعبة!

محمد رمضان مع فتيات عاريات بصورة مثيرة للجدل! (شاهد)

دراسة أميركيّة: مناشف المطبخ والإسفنج أقذر من مقعد المرحاض بـ 200000 مرة

تصرف صادم من إيهاب توفيق في قبر علاء عبد الخالق لحظة الدفن!

فيديو لقائد طائرة يدعو لإنزال 20 راكبا بسبب أوزانهم الثقيلة.. لماذا طلب ذلك؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC