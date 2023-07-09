دموع وقبلات.. فيديو مؤثر لوالدة أردا غولر بعد انتقاله لريال مدريد

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وطن- انتشر مقطع فيديو، لوالدة اللاعب التركي أردا غولر، وهي تبكي فرحةً بانضمام ابنها لنادي ريال مدريد الإسباني.

اللاعب الذي كان يجمع الكرات في السابق، شوهدت والدته وهي تبكي بتأثر شديد، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان انتقاله إلى صفوف النادي الملكي.

وتأثر اللاعب الشاب، ببكاء والدته، وحرص على مسح دموعها، ويطبع قبلة على خدها، قبل أن ترد هي الأخرى بالمثل.

من جامع كرات إلى #ريال_مدريد.. والدة اللاعب التركي "أردا غولر" تذرف الدموع خلال تقديمه لاعبًا جديدًا للملكي pic.twitter.com/UpL7ORDB86 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 8, 2023

ريال مدريد يتعاقد مع أردا غولر

وكان اللاعب التركي الشاب أردا غولر، قد انتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني، قادما من نادي فنربخشة التركي، في عقد يمتد لستة أعوام.

ونجح غولر، البالغ من العمر 18 عاما، في إظهار موهبته الحقيقية مع فريقه فنربخشة والمنتخب التركي، رغم خوضه عددا قليلا من المباريات خلال الموسم الماضي.

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واللاعب أردا غولر، وُلد في العاصمة أنقرة بتاريخ 25 فبراير/شباط 2005، وقد استخرج أول رخصة لاعب بمرحلة الهواة في 15 أغسطس / آب 2014، عندما كان لاعبا في قواعد نادي غنتشلر بيرليغي بأنقرة.

وفي موسم 2017 – 2018، عمل جامعا للكرات في مباراة فريقه مع طرابزون سبور بالجولة الـ21 من الدوري التركي الممتاز.