الأربعاء, يوليو 5, 2023
الرئيسيةرياضةرفض برشلونة وتعاقد مع الغريم ريال مدريد.. من هو التركي أردا غولر؟!
رياضة

رفض برشلونة وتعاقد مع الغريم ريال مدريد.. من هو التركي أردا غولر؟!

ريال مدريد ينجح في ضم الموهوب التركي غولر هذا الصيف ب20 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
أردا غولر يوقع مع ريال مدريد
أردا غولر يوقع مع ريال مدريد
- Advertisement -

وطن-  توصل نادي ريال مدريد لاتفاق نهائي مع نادي فنربخشة، من أجل شراء اللاعب التركي الموهوب أردا غولر صاحب ال18 عاماً، لتكون رابع صفقات النادي الملكي هذا الصيف.

وكان التركي غولر قد رفض الذهاب إلى نادي برشلونة في وقت سابق، واختار ارتداء قميص ريال مدريد من أجل اللعب في صفوفه.

كما ولعب نجم ريال مدريد السابق مسعود أوزيل. ذو الأصول التركية، في إقناع اللاعب غولر في الذهاب إلى ريال مدريد الإسباني.

انتقال التركي أردا غولر إلى ريال مدريد

وتحدث الألماني أوزيل عن قرب إعلان صفوق توقيع ريال مدريد مع الموهبة التركية غولر لاعب نادي فنربخشة، قائلاً عنه: ” هل يوجد رقم 10 أفضل مني؟! يمكنني التفكير في اسم ، لديّ أخ أؤمن به . حفظه الله من العين الشريرة ، اسمه أردا غولر”.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، ” يوجد بالفعل ضوء أخضر من جانب اللاعب للانضمام إلى ريال مدريد. خلال سوق الميركاتو الصيفي الحالي”.

- Advertisement -

وأضاف رومانو، ” يتضمن عرض ريال مدريد لشراء غولر. ب20 مليون يورو، مكافآت وإضافات خالية من الضرائب، كجزء من الاتفاقية المبرمة مع نادي فنربخشة لفسخ عقده”.

وتخطى قيمة  عرض نادي ريال مدريد (الملكي) المقدم 20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لفسخ نادي فنربخشة عقده مع الموهوب التركي الشاب غولر.

كما وتأتي قرب الإعلان عن صفقة تعاقد ريال مدريد مع التركي غولر الأسبوع الجاري أو المقبل، بعد نجاحه في إتمام 3 صفقات على مستوى الدفاع والوسط والهجوم وهم فران غارسيا. وجود بيلينغهام وخوسيلو المعار من صفوف فريق إسبانيول لموسم واحد فقط.

التركي أردا غولر
التركي أردا غولر

من هو التركي أردا غولر؟!

اللاعب أردا غولر، لاعب تركي شاب وموهوب في رياضة كرة القدم، من مواليد شهر فبراير عام 2005، يلعب في مركز خط الوسط الهجومي.

بدأ مسيرته الكروية مع نادي غنتشلربيرليغي التركي عام 2014، ليتعاقد معه نادي فنربخشة عام 2021.

وخاض التركي غولر مع نادي فنربخشة. منذ قدومه 32 مباراة في كافة المسابقات والبطولات، استطاع من خلالها تسجيل 7 أهداف.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر + مواقع التواصل

اقرأ أيضاً

رياضة

تقارير: مبابي إلى ريال مدريد وباريس سيحصل على مبلغ ضخم مقابل تلك الصفقة

رياضة

أخبار جديدة عن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف

حياتنا

كلارا شيا تعيش أسوأ حالاتها ولا تغادر المنزل بسبب الخيانة.. ماذا حدث؟!

رياضة

بنزيما يُثير الجدل لدى عشاق ريال مدريد بهذا التصرف!

حياتنا

رونالدو أحضر حافلات نساء إلى منزله احتفالًا باللقب.. زميل سابق في ريال مدريد يفضحه!

رياضة

مفاجأة الميركاتو.. علاقة مبابي مع باريس انتهت واللاعب سيذهب إلى ريال مدريد بصفقة قياسية

رياضة

شقيق توني كروس يسخر من أخيه بعد تجديد عقده مع ريال مدريد (صور)

رياضة

بيريز يصدم جماهير ريال مدريد بهذا القرار!

رياضة

بعد تراجعه عن فكرة الاعتزال.. 3 سيناريوهات أمام هازارد لتحديد وجهته المقبلة

رياضة

بعد تعاقد مع بيلينغهام .. ريال مدريد يقترب من إتمام صفقة من العيار الثقيل

رياضة

مبلغ فلكي.. مودريتش يحسم موقفه بشأن عرض الهلال السعودي هذا الصيف

رياضة

قضي الأمر.. مبابي يحسم قراره بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو يأسر القلوب لطفلة روسية تقرأ القرآن.. تحب هذه الدولة العربية

تغريم نيمار 3.3 مليون دولار بسبب تلويثه الفج للبيئة.. هذا ما فعله وأغضب السلطات!

فيديو متداول يزعم تعذيب مهاجرين أفارقة على يد تونسيين بعد صدامات صفاقس

منها النافذة..أشياء توجد في منزلك تؤثر على شبكة الواي فاي

صور مسربة.. هل أصبح الطيران العماني راعيا لنادي تشيلسي الإنجليزي؟ (القصة الكاملة)

هل يمكن أن يكون الإدمان على الجنس خطرًا على الصحة وما عواقبه وكيفية التعامل معه؟

أكبر مهرجان للعراة ينطلق في بريطانيا بمشاركة أكثر من 1000 عارٍ وعارية (شاهد)

مليارية لنصرة المصحف.. حملة غضب عالمية بعد إحراق نسخة من القرآن بالسويد

راموس يرفض الذهاب إلى السعودية وهذه وجهته القادمة

طفلة مسلمة هزت مشاعر بوتين.. أجلسها على كرسيه وأوكل لها مهمة رئاسية (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC