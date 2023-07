رفض برشلونة وتعاقد مع الغريم ريال مدريد.. من هو التركي أردا غولر؟!

- Advertisement -

وطن- توصل نادي ريال مدريد لاتفاق نهائي مع نادي فنربخشة، من أجل شراء اللاعب التركي الموهوب أردا غولر صاحب ال18 عاماً، لتكون رابع صفقات النادي الملكي هذا الصيف.

وكان التركي غولر قد رفض الذهاب إلى نادي برشلونة في وقت سابق، واختار ارتداء قميص ريال مدريد من أجل اللعب في صفوفه.

كما ولعب نجم ريال مدريد السابق مسعود أوزيل. ذو الأصول التركية، في إقناع اللاعب غولر في الذهاب إلى ريال مدريد الإسباني.

وتحدث الألماني أوزيل عن قرب إعلان صفوق توقيع ريال مدريد مع الموهبة التركية غولر لاعب نادي فنربخشة، قائلاً عنه: ” هل يوجد رقم 10 أفضل مني؟! يمكنني التفكير في اسم ، لديّ أخ أؤمن به . حفظه الله من العين الشريرة ، اسمه أردا غولر”.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، ” يوجد بالفعل ضوء أخضر من جانب اللاعب للانضمام إلى ريال مدريد. خلال سوق الميركاتو الصيفي الحالي”.

Real Madrid are working on the formal paperwork and documents to get Arda Güler deal done today — Real want all signatures to feel sure. ⚪️🇹🇷 #Real

Proposal is worth €20m plus add-ons, 20% sell on clause, taxes, commission.

Real, confident to get it done in 24/48h. pic.twitter.com/TdirhsydUt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023