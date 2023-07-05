رفض برشلونة وتعاقد مع الغريم ريال مدريد.. من هو التركي أردا غولر؟!

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وطن- توصل نادي ريال مدريد لاتفاق نهائي مع نادي فنربخشة، من أجل شراء اللاعب التركي الموهوب أردا غولر صاحب ال18 عاماً، لتكون رابع صفقات النادي الملكي هذا الصيف.

وكان التركي غولر قد رفض الذهاب إلى نادي برشلونة في وقت سابق، واختار ارتداء قميص ريال مدريد من أجل اللعب في صفوفه.

كما ولعب نجم ريال مدريد السابق مسعود أوزيل. ذو الأصول التركية، في إقناع اللاعب غولر في الذهاب إلى ريال مدريد الإسباني.

انتقال التركي أردا غولر إلى ريال مدريد

وتحدث الألماني أوزيل عن قرب إعلان صفوق توقيع ريال مدريد مع الموهبة التركية غولر لاعب نادي فنربخشة، قائلاً عنه: ” هل يوجد رقم 10 أفضل مني؟! يمكنني التفكير في اسم ، لديّ أخ أؤمن به . حفظه الله من العين الشريرة ، اسمه أردا غولر”.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، ” يوجد بالفعل ضوء أخضر من جانب اللاعب للانضمام إلى ريال مدريد. خلال سوق الميركاتو الصيفي الحالي”.

Real Madrid are working on the formal paperwork and documents to get Arda Güler deal done today — Real want all signatures to feel sure. ⚪️🇹🇷 #Real Proposal is worth €20m plus add-ons, 20% sell on clause, taxes, commission. Real, confident to get it done in 24/48h. pic.twitter.com/TdirhsydUt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

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وأضاف رومانو، ” يتضمن عرض ريال مدريد لشراء غولر. ب20 مليون يورو، مكافآت وإضافات خالية من الضرائب، كجزء من الاتفاقية المبرمة مع نادي فنربخشة لفسخ عقده”.

وتخطى قيمة عرض نادي ريال مدريد (الملكي) المقدم 20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لفسخ نادي فنربخشة عقده مع الموهوب التركي الشاب غولر.

لاعب ريال مدريد الجديد اردا غولر على خطى لوكا مودرتش في صناعة الاهداف pic.twitter.com/ibyafiaYDx — هاي كورة (@hihi2site) July 4, 2023

كما وتأتي قرب الإعلان عن صفقة تعاقد ريال مدريد مع التركي غولر الأسبوع الجاري أو المقبل، بعد نجاحه في إتمام 3 صفقات على مستوى الدفاع والوسط والهجوم وهم فران غارسيا. وجود بيلينغهام وخوسيلو المعار من صفوف فريق إسبانيول لموسم واحد فقط.

من هو التركي أردا غولر؟!

اللاعب أردا غولر، لاعب تركي شاب وموهوب في رياضة كرة القدم، من مواليد شهر فبراير عام 2005، يلعب في مركز خط الوسط الهجومي.

Real Madrid official bid to Fenerbahçe for Arda Güler will include sell on clause as it was part of the original contract between player and Fener. 🚨⚪️🇹🇷 Negotiations have entered final, key stages in the last few hours. pic.twitter.com/EkPsrMRlwF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023

بدأ مسيرته الكروية مع نادي غنتشلربيرليغي التركي عام 2014، ليتعاقد معه نادي فنربخشة عام 2021.

وخاض التركي غولر مع نادي فنربخشة. منذ قدومه 32 مباراة في كافة المسابقات والبطولات، استطاع من خلالها تسجيل 7 أهداف.