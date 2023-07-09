فنانة مصرية شهيرة تتعرض لتحرش مقرف وتطالب باغتصاب الجاني! (شاهد)

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وطن – روت الفنانة إيمان العاصي تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش الجنسي وهي بمرحلة الطفولة، مطالبة بـ”اغتصاب” أي متحرش كعقوبة له على فعلته. حسب قولها

وقالت إيمان العاصي عن واقعة التحرش بها: “كان في واحد بيجي البيت بيصلح حاجات وقعد على كرسي في مرة وشدني ليه. وأنا عادي كل ده فاكراه عمو لحد ما حسيت أني مرعوبة في حاجة غلط شئ”.

كما تابعت تصف ما فعله بها: “مقرف بشكل لا يوصف. وحصلي جمود وكان نفسي مافتكرش اللحظات دي تاني. ومش فاهمة طبعًا اللي بيحصلي. وماما وقتها كانت بتجدد المطبخ وكان بييجي البيت كتير”.

بينما قالت إيمان العاضي: “أنا مفهمتش اللي حصل غير لما كبرت”. وعن العقاب الذي يستحقه المتحرش، قالت “العقاب المناسب لأي متحرش يتم اغتصابه”.

جاءت تصريحات الفنانة إيمان العاصي خلال برنامج “بلا تصنيف” والذي يعرض على قناة “LBC” اللبنانية.

كما ذكرت ايمان العاصي أنها لا تثق بأحد “لا رجل ولا امرأة”، مضيفةً أنه لا أحد يستحق الثقة. حسب قولها .

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وعن زواجها السابق، قالت الفنانة المصرية إيمان العاصي إن الإنفصال كان سببه عدم التوافق، مؤكدة أنه من المستحيل العودة إلى زوجها السابق، وقالت إن الزواج “ليس سهلاً”.

وتصدّرت الفنانة المصرية الترند بعد تصريحها المثير للجدل عن تعرضها للتحرش وهي طفلة .