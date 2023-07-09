الأحد, يوليو 9, 2023
الرئيسيةحياتنافنانة مصرية شهيرة تتعرض لتحرش مقرف وتطالب باغتصاب الجاني! (شاهد)
حياتنا

فنانة مصرية شهيرة تتعرض لتحرش مقرف وتطالب باغتصاب الجاني! (شاهد)

عن زواجها السابق قالت الفنانة المصرية إيمان العاصي إن الإنفصال كان سببه عدم التوافق

كتب أنس السالم
التحرش بالفنانة إيمان عاصي
الفنانة المصرية إيمان العاصي وصفت التحرش بها بأنه مقرف (صورة تعبيرية)
- Advertisement -

وطن – روت الفنانة إيمان العاصي تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش الجنسي وهي بمرحلة الطفولة، مطالبة بـ”اغتصاب” أي متحرش كعقوبة له على فعلته. حسب قولها

وقالت إيمان العاصي عن واقعة التحرش بها: “كان في واحد بيجي البيت بيصلح حاجات وقعد على كرسي في مرة وشدني ليه. وأنا عادي كل ده فاكراه عمو لحد ما حسيت أني مرعوبة في حاجة غلط شئ”.

إيمان العاصي كشفت عن تعرضها للتحرش الجنسي وهي بمرحلة الطفولة
إيمان العاصي كشفت عن تعرضها للتحرش الجنسي وهي بمرحلة الطفولة

كما تابعت تصف ما فعله بها: “مقرف بشكل لا يوصف. وحصلي جمود وكان نفسي مافتكرش اللحظات دي تاني. ومش فاهمة طبعًا اللي بيحصلي. وماما وقتها كانت بتجدد المطبخ وكان بييجي البيت كتير”.

بينما قالت إيمان العاضي: “أنا مفهمتش اللي حصل غير لما كبرت”. وعن العقاب الذي يستحقه المتحرش، قالت “العقاب المناسب لأي متحرش يتم اغتصابه”.

ايمان العاصي
ايمان العاصي خلال الإجازة على الشاطئ

جاءت تصريحات الفنانة إيمان العاصي خلال برنامج “بلا تصنيف” والذي يعرض على قناة “LBC” اللبنانية.

كما ذكرت ايمان العاصي أنها لا تثق بأحد “لا رجل ولا امرأة”، مضيفةً أنه لا أحد يستحق الثقة. حسب قولها .

- Advertisement -
الفنانة المصرية ايمان العاصي
إيمان العاصي جسدت شخصية دلال في مسلسل “جعفر العمدة”

وعن زواجها السابق، قالت الفنانة المصرية إيمان العاصي إن الإنفصال كان سببه عدم التوافق، مؤكدة أنه من المستحيل العودة إلى زوجها السابق، وقالت إن الزواج “ليس سهلاً”.

ايمان العاصي تكشف سبب انفصالها عن زوجها السابق
إيمان العاصي قالت إن الإنفصال عن زوجها السابق كان سببه عدم التوافق

وتصدّرت الفنانة المصرية الترند بعد تصريحها المثير للجدل عن تعرضها للتحرش وهي طفلة .

المصدرLBC + مواقع التواصل

اقرأ أيضاً

الهدهد

حمل مبكر لسودانيات في عمر 12 سنة بسبب اغتصابهن من طرفي الحرب

الهدهد

جريمة صادمة تهز الأردن.. مراهق يغتصب شقيقته القاصر وتحمل منه! (شاهد)

حياتنا

مهاجر جزائري يغتصب طالبة جامعية “مخمورة” وفيديو الجريمة يورّطه (شاهد)

الهدهد

اغتصاب طفلة حتى الموت في لبنان.. لين طالب أصيبت بنزيف حاد وما حدث صادم (شاهد)

الهدهد

“ليس لكسب التعاطف”.. مؤثرة جزائرية تبث فيديو صادما وتبكي

الهدهد

شابة كويتية تكشف مأساتها مع أسرتها واغتصابها مرتين إحداها على يد شاب عراقي! (شاهد)

حياتنا

وثق ذلك بالفيديو .. زوج يخدر زوجته ويصوّر 51 رجلاً وهم يغتصبونها!

حياتنا

جريمة مروعة في المغرب: عسكري وزملاؤه يغتصبون ويقتلون مهندسة حكومية

الهدهد

إماراتي من دبي يتحرش بالنساء في دولة أجنبية.. فيديو متداول أحدث ضجة

الهدهد

الحروب لا تُخاض على أجساد النساء.. اغتصاب سودانيات وشهادات صادمة

الهدهد

فضيحة تحرش جنسي تهز البرلمان المغربي وفواح علاقة غرامية بين نائبة وزميلها!

حياتنا

“سايكو وصِدامية”.. إيمان العاصي تكشف لأول مرة أسرار شخصيتها الغامضة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اعتداء وحشي.. هندوسي متطرف يجبر مسلما على لعق قدمه (فيديو)

سيلفي الذوق العام.. فعل فاضح لفتاة في مقهى عام في السعودية يثير الغضب! (فيديو)

موعد مباراة النصر ضد ألفيركا البرتغالي الودية والتشكيلة المتوقعة

تتجسس عليك..6 أنواع من التطبيقات عليك حذفها فورا من هاتفك

بمشاركة 5 دول عربية.. تفاصيل خطة سرية تنعش إسرائيل اقتصاديا وتغير شكل المنطقة

سجل هدفاً عالمياً وطرد بعدها ب8 دقائق في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 (شاهد)

اليمن.. فيديو مؤلم يوثق لحظة دهس شرطي مرور في عدن

حياة الفهد تنشر صوراً جديدة بنفسها بعد التجميل وتعلق.. شاهد كيف بدت؟

إيلون ماسك يحاول تدارك صدمة ثريدز بهذه الخدمة الجديدة في تويتر .. هل تنجح!

ريال مدريد يُراقب بصمت.. أخبار مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC