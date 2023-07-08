فضيحة بي بي سي: مذيع شهير يحول الأموال لطفل مقابل صور جنسية له!

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وطن- كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن فضيحة مرتبطة بهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بعد الكشف عن تورط أحد مذيعيها المشاهير في قضية جنسية مع طفل.

وبحسب الصحيفة، فقد أطلقت بي بي سي تحقيقا في مقدم برنامج شهير، متهم بإيداع 35 ألف جنيه إسترليني في حساب طفل مراهق ، بما في ذلك إيداع بقيمة 5000 جنيه إسترليني، مقابل الحصول على صور جنسية.

واكتشفت عائلة المراهق أنه استخدم أموال المذيع المزعوم لإشباع عادة تناول الكوكايين “المتصاعدة” ، وتوسلت رؤساء البي بي سي لجعل النجم “يتوقف عن إرسال الأموال ” لطفلها.

وأكدت الصحيفة على أنه تم إيقاف المذيع الليلة الماضية وإخضاعه للتحقيق في مزاعم والدة المراهق، مشيرة إلى أنههو وجه مألوف ومعروف للملايين.

وقالت والدة الطفل المراهق للصحيفة: “ألوم رجل البي بي سي هذا على تدمير حياة طفلي – أخذ براءة طفلي وسلمه المال ليحصل على الكوكايين الذي يمكن أن يقتل طفلي”.

وأضافت عن النجم الذي لم نسميه: “كلما أراه على التلفاز أشعر بالمرض”.

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الرسائل بدات للطفل وهو في عمر الـ17

ويُزعم أن الرسائل التي أرسلها المذيع للطفل المراهق بدأت في عام 2020 ، عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا.

وتقول الأسرة إن مقدم البرامج في البي بي سي لم يخف هويته قط ، بل إنه أرسل صوراً لنفسه في العمل.

كشف حساب بنكي بقيمة الإيداعات

وأخبرت الأم كيف أطلعها ابنها، البالغ من العمر الآن 20 عامًا ، على كشف حساب مصرفي عبر الإنترنت يحتوي على العديد من الودائع منه.

وأضافت وهي تكبت دموعها: “كانت هناك مبالغ طائلة، مئات أو آلاف الجنيهات في المرة الواحدة”.

وقالت:”ذات مرة أرسل مبلغ 5000 جنيه إسترليني في دفعة واحدة. كان المال مقابل الحصول على صور جنسية صريحة لطفلي “.

وأضافت أن المذيع طلب من طفلها تقديم “عروض” جنسية، مشيرة إلى ان ابنها أبلغها بأنهم كانوا “سيخرجون أجزاءهم”، في إشارة لأعضائهم الجنسية.

وبحسب الأم، فقد اشتكت الأسرة إلى رؤساء بي بي سي في 19 مايو/آيار ، وبدأت الشركة تحقيقًا برئاسة خبير في الجرائم الإلكترونية .

الأسرة لا تريد أي تعويض

لكن الأسرة أصيبت بالإحباط لأن النجم ظل على الهواء وزعم أنه لا يزال يرسل الأموال.

وأكدت والدة الطفل لصحيفة “ذا صن” أن الأسرة لا تريد اي تعويض، قائلة :”كل ما أريده هو أن يتوقف هذا الرجل عن الدفع لطفلي مقابل الصور الجنسية ويمنعه من تمويل عادة إدمان طفلي”.

بي بي سي تحقق

من جانبه، قال متحدث باسم بي بي سي الليلة الماضية: “نتعامل مع أي ادعاءات بجدية بالغة ولدينا إجراءات للتعامل معها بشكل استباقي”.

وأوضح أنه “كجزء من ذلك ، إذا تلقينا معلومات تتطلب مزيدًا من التحقيق أو الفحص ، فسنتخذ الخطوات اللازمة للقيام بذلك”.