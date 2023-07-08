السبت, يوليو 8, 2023
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“شخصية لا مؤاخذة”.. علاء مبارك يفضح عمرو أديب ويلمزه على الملأ

عمرو أديب كان من أبرز الشخصيات الإعلامية التي برزت في المشهد العام أيام حكم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك

كتب فهمي الورغمي
علاء مبارك
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وطن- في وصلة إنكار وتهرّب من المسؤولية جديدة، تعرّض الإعلامي المصري المثير للجدل “عمرو أديب” (59 عاماً) لانتقادات حادة بعد أن نفى صلته بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وعلى الرغم من تأكيده على غياب أي علاقة بينهما، إلا أن الردود التي فاجأته لم تتأخر في الظهور، وكان على رأسها ردّ غير مُتوقع من “علاء مبارك”، نجل الرئيس الراحل.

وجاء ردّ علاء مبارك على تصريحات مستفزّة وغير واقعية أدلى بها الإعلامي المصري عمرو أديب مؤخراً، قال خلالها “مكنش فيه بيني وبين إدارة (مبارك) أي عَمَار”، في تهرّب واضح من وقائع الأمور، على اعتبار أنه كان من الوجوه الإعلامية التي ترعرعت وازدهرت في عهد مبارك (1981-2011) وكان يحسب على النظام وقتها أساسا.

علاء مبارك يسخر من عمرو أديب

تعليق علاء مبارك جاء في سياق تغريدة شاركها حساب باسم “أحمد” قال فيها تفاعلا مع كلام عمرو أديب “ده انت تاريخك يا عمرو أديب انت و اخوك متسجل فيديوهات….منافق بجح”.

ليتدخل نجل الرئيس الراحل قائلا “الكل عارف و شايف انه أمام شخصية لامؤاخذة.”

وتابع علاء:”وتأكيدا على وصف حضرتك السليم انه منذ عدة سنوات بعد ما تم كشف حقيقته للناس بمقطع شهير بعنوان “بدون تعليق” لم يتحمل الاستاذ لامؤاخذة كشف حقيقته الموجعة فخرج علينا في حالة هيستيرية يبجح”.

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تعليق من علاء مبارك على تصريحات عمرو أديب
تعليق من علاء مبارك على تصريحات عمرو أديب

يشار هنا إلى أن هذا التعليق من علاء مبارك على تصريحات عمرو أديب، ليس الأول من نوعه أو حتى الأشد إثارة للجدل.

وقد بدأت جذور الصراع بين الشخصيتين المعروفتين في مصر منذ 2019 إبان سلسلة المحاكمات التي كان يتعرض نجل الرئيس المصري الراحل وشقيقه جمال، بتهم تتعلق بالاستفادة من السنوات الطويلة التي قضاها والدهم في السلطة ضمن جرائم “التربّح والحصول على مبالغ مالية بغير حقّ”.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن

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