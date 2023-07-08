“شخصية لا مؤاخذة”.. علاء مبارك يفضح عمرو أديب ويلمزه على الملأ

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وطن- في وصلة إنكار وتهرّب من المسؤولية جديدة، تعرّض الإعلامي المصري المثير للجدل “عمرو أديب” (59 عاماً) لانتقادات حادة بعد أن نفى صلته بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وعلى الرغم من تأكيده على غياب أي علاقة بينهما، إلا أن الردود التي فاجأته لم تتأخر في الظهور، وكان على رأسها ردّ غير مُتوقع من “علاء مبارك”، نجل الرئيس الراحل.

وجاء ردّ علاء مبارك على تصريحات مستفزّة وغير واقعية أدلى بها الإعلامي المصري عمرو أديب مؤخراً، قال خلالها “مكنش فيه بيني وبين إدارة (مبارك) أي عَمَار”، في تهرّب واضح من وقائع الأمور، على اعتبار أنه كان من الوجوه الإعلامية التي ترعرعت وازدهرت في عهد مبارك (1981-2011) وكان يحسب على النظام وقتها أساسا.

🔴 الإعلامي عمرو أديب: مكنش فيه بيني وبين إدارة (مبارك) أي عَمَار.. لكن يوسف بطرس غالي شخص محترم وعقلية بتفهم pic.twitter.com/HwsIizOs1A — Shorouk News (@Shorouk_News) July 7, 2023

علاء مبارك يسخر من عمرو أديب

تعليق علاء مبارك جاء في سياق تغريدة شاركها حساب باسم “أحمد” قال فيها تفاعلا مع كلام عمرو أديب “ده انت تاريخك يا عمرو أديب انت و اخوك متسجل فيديوهات….منافق بجح”.

ليتدخل نجل الرئيس الراحل قائلا “الكل عارف و شايف انه أمام شخصية لامؤاخذة.”

وتابع علاء:”وتأكيدا على وصف حضرتك السليم انه منذ عدة سنوات بعد ما تم كشف حقيقته للناس بمقطع شهير بعنوان “بدون تعليق” لم يتحمل الاستاذ لامؤاخذة كشف حقيقته الموجعة فخرج علينا في حالة هيستيرية يبجح”.

الكل عارف و شايف انه أمام شخصية لامؤاخذة ، وتأكيدا على وصف حضرتك السليم انه منذ عدة سنوات بعد ما تم كشف حقيقته للناس بمقطع شهير بعنوان "بدون تعليق" لم يتحمل الاستاذ لامؤاخذة كشف حقيقته الموجعة فخرج علينا في حالة هيستيرية يبجح !🙂 pic.twitter.com/WKfhe1iznO — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 8, 2023

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يشار هنا إلى أن هذا التعليق من علاء مبارك على تصريحات عمرو أديب، ليس الأول من نوعه أو حتى الأشد إثارة للجدل.

وقد بدأت جذور الصراع بين الشخصيتين المعروفتين في مصر منذ 2019 إبان سلسلة المحاكمات التي كان يتعرض نجل الرئيس المصري الراحل وشقيقه جمال، بتهم تتعلق بالاستفادة من السنوات الطويلة التي قضاها والدهم في السلطة ضمن جرائم “التربّح والحصول على مبالغ مالية بغير حقّ”.