بيان متداول: رد ناري من شبكة الجزيرة على رسالة تهديد وردت إليها من السلطة الفلسطينية

- Advertisement -

وطن- تداولت وسائل إعلام فلسطينية وناشطون، صورة قالوا إنها لبيان صادر عن شبكة الجزيرة القطرية، يتضمن ردا على الرسالة التي كانت قد بعثتها وزارة الإعلام الفلسطينية، للشبكة القطرية، تنتقد فيها وزارة إعلام السلطة، ما اعتبرتها تجاوزات معنية للجزيرة.

وقال البيان المتداول المنسوب لشبكة الجزيرة، مخاطبا وزارة الإعلام الفلسطينية: “بالإشارة إلى رسالتكم الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية بخصوص التغطية الإخبارية لأحداث مخيم جنين الأخيرة، فإننا وإذ نؤكد ترحيبنا بأي ملاحظات بناءة تستهدف الحفاظ على معايير الدقة والمهنية في العمل الإعلامي، نعرب في الوقت ذاته، عن استغرابنا من الرسالة التي لا تتضمن حادثة محددة بذاتها يمكن مراجعتها وتقييمها”.

وأضاف البيان المتداول: “تضمنت الرسالة اتهاما عاما لقناة الجزيرة، بعدم الالتزام بالمعايير المهنية وهو اتهام نجد أنه عار عن الصحة، بعد مراجعتنا لكل تغطية شبكة الجزيرة للأحداث المذكورة”.

وذكر البيان: “في هذا الإطار، نود أن نؤكد التزام قناة الجزيرة بسياستها التحريرية ومعاييرها المهنية من الدقة والموضوعية والتوازن في كل تغطياتها الإخبارية والصحفية، وأنها لن تغيّر هذا الخط التحريري نتيجة لأي ضغط أو تهديد من أي جهة”.

وختم البيان المنسوب لشبكة “الجزيرة”: “نكرر الإشارة إلى أن شبكة الجزيرة ستبقى منفتحة على الجميع ساعية دائما إلى نقل الحقيقة بكل نزاهة وإنصاف”.

والبيان المتداول، مذيل بتوقيع المدير العام الوكالة مصطفى سواق، وموجه إلى نبيل أبو ردينة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإعلام.

ردًا على رسالة وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة..

المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، مصطفى سواق: رسالتكم مستغربة لعدم تضمنها حادثة محددة لمراجعتها، ولتضمنها اتهامًا عامًا بعدم الالتزام بالمعايير المهنية وهو اتهام عارٍ عن الصحة بعد المراجعة الكاملة، ونؤكد التزامنا… pic.twitter.com/IriX8XuIjH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 8, 2023

- Advertisement -

وطن لا تتأكد من صحة البيان

ولم يتسنَ لـ”وطن” التأكّد من صحة هذا البيان المتداول، وحتى كتابة هذه السطور، أظهر تتبعٌ لمنصات شبكة الجزيرة أنها لم تنشر هذا البيان على أي منها.

السلطة الفلسطينية تحتج على تغطية الجزيرة

يُشار إلى أن وزارة الإعلام الفلسطينية، كانت قد بعثت في وقت سابق، برسالة احتجاج إلى رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، حول ما سمته الوزارة “تجاوز الشبكة” لقواعد العمل المهنية فيما يتصل بمعالجة الملف الفلسطيني وتغطية أخبار فلسطين، وخصوصا خلال تغطيتها العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

ورأت السلطة الفلسطينية، أن شبكة الجزيرة أظهرت حالة من عدم التوازن وعدم الالتزام بالموضوعية التي تفرضها مهنية العمل الصحفي، وهي تتعرض للوضع الداخلي الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه المساس بالسلم الأهلي والنسيج المجتمعي.

وأضافت الوزارة أن هذا الأمر يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في دولة فلسطين، والتي بموجبها تعمل قناة الجزيرة.

كما تضمن بيان الوزارة الفلسطينية، تهديدا صريحا للجزيرة، حيث قال مخاطبا الشبكة القطرية: “نحملكم المسؤولية وبكل أسف نبلغكم بأننا سوف نضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون والنظام في دولة فلسطين في حال استمرت قناتكم في نهجها”.

وزارة الإعلام الفلسطينية تهدد باتخاذ إجراءات ضد قناة الجزيرة احتجاجا على طريقة تغطية عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين. pic.twitter.com/iRBIYRdqbw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 6, 2023

وانتقد الكثير من النشطاء، بيان السلطة الفلسطينية واعتبروا أن تغطية الجزيرة للمجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تفضح تخادم السلطة مع قوات الاحتلال، وتركها المقاومين وتضييقها عليهم ليكونوا فريسة في قبضة الإسرائيليين.

العدوان على جنين

وكان جيش الاحتلال، قد شنّ عدوانا جويا وبريا على مدينة جنين ومخيمها الاثنين الماضي، استمر نحو 48 ساعة قبل الانسحاب فجر الأربعاء من مخيم جنين، ترافق مع تنفيذ طائرات جيش الاحتلال العديد من الغارات الجوية المدمرة، ومشاركة مئات الآليات والدبابات والقناصة في تنفيذ اقتحام واسع لمخيم جنين، الذي تعرض لدمار واسع طال البنية التحية والمساجد وعشرات المنازل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 12 شهيدا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة.