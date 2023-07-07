وثائق مسربة: رويترز عملت كقناة للخارجية البريطانية للإطاحة بـ مرسي وتعظيم السيسي (شاهد)

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وطن- نشر موقع “ذا جرايزون” الامريكي تحقيقا هاما كشف فيه عن وثائق مسربة تكشف كيف عملت وكالة “رويترز” كقناة لوزارة الخارجية البريطانية لتمويل سرًا منفذًا مصريًا يطالب بالإطاحة بأول زعيم منتخب ديمقراطيًا في البلاد، في إشارة للرئيس الراحل محمد مرسي.

ووفقا للتحقيق، فقد صادف الثالث من يوليو/تموز الجاري الذكرى العاشرة لاستيلاء قائد الجيش المصري اللواء عبد الفتاح السيسي على السلطة في القاهرة، مطيحا بمحمد مرسي بأول زعيم منتخب ديمقراطيا منذ 5000 عام من التاريخ المصري وقتل أنصاره بالمئات، حتى وصل الامر لوفاته في السجن.

وقال التحقيق أنه بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، تراجع السيسي بسرعة عن أي مكاسب ديمقراطية مؤقتة تم تحقيقها خلال فترة الانتقال القصيرة والصعبة للبلاد من حكم المستبد المدعوم من الغرب منذ فترة طويلة حسني مبارك.

وأوضح التحقيق أنه في العقد الذي أعقب انقلاب السيسي ، سحقت حكومته بشكل منهجي المعارضة لحكمه، حيث تم حظر الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام الناقدة بشكل جماعي ، وتعرض النشطاء والصحفيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للمضايقة والإخفاء والتعذيب والسجن ، وتحولت السجون إلى بؤر للعنف الجنسي الممنهج وغيره من الانتهاكات المروعة، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن 120 ألف نزيل مسجونون حاليًا لأسباب سياسية ، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم.

وبحسب التحقيق، لقد تم توثيق ظروف الإطاحة بمحمد مرسي القسرية من منصبه ، وتراجع مصر إلى واحدة من أكثر الدول قمعية على وجه الأرض في ظل حكم السيسي ، بشكل جيد، موضحا أنه على الرغم من فرار العديد من المنظمات غير الحكومية والمنافذ الإخبارية من البلاد على مر السنين إلا أن هناك عنصر حاسم في السجل التاريخي لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

وبحسب الموقع، فقد كشفت الوثائق المسربة التي راجعها أن العملاق الإعلامي “رويترز” عمل عن كثب مع وزارة الخارجية البريطانية لقيادة الأحداث المصيرية في 3 يوليو 2013.

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وسرد الموقع قصة كيف تم تقويض أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في القاهرة في التاريخ من خلال انقلاب أبيض، وتحصين الجيش في السلطة ، من خلال دعاية سرية مولتها لندن سرًا.

جواسيس بريطانيون يبرمون صفقة سرية مع رويترز

في هذا السياق، قال الموقع انه في أعقاب ثورة فبراير 2011 ، سادت الفوضى بلا قيود، لتبدأ الأسئلة حول ما هو المسار الذي يجب أن تسلكه الدولة ، وما إذا كانت ستجرى انتخابات حرة في النهاية ، ومتى ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن الذي سيكلفه الشعب بحكم القاهرة للمضي قدمًا؟، لافتا إلى أن هذا كله لم يكن واضحًا على الإطلاق.

وأشار الموقع إلى أن الاحتجاجات واسعة النطاق ضد الإدارة العسكرية المؤقتة بعد رحيل مبارك كانت حدثًا شبه يومي ، كما كانت الاشتباكات العنيفة والقاتلة أحيانًا بين المتظاهرين وقوات الأمن، وما تخلله ذلك من قام المتظاهرين بنهب واحتلال مكاتب قوات الشرطة المحلية وأجهزة المخابرات ، ومهاجمة السفارات الأجنبية ، وإضرام النار في المباني الحكومية.

وقال الموثع أنه في ظل هذه الخلفية المضطربة ، استعدت مصر لأول تصويت برلماني حر لها في أكتوبر 2011، مشيرا إلى انه على الرغم من ترحيب العديد من المواطنين بالانتخابات ، فإن المسؤولين في جميع أنحاء الغرب كانوا قلقين علانية من ظهور جماعة الإخوان المسلمين الشعبية منتصرة وتتبع مسارًا مستقلًا، مؤكدا أن هذه المخاوف ظهرت بشكل خاص في بريطانيا ، سيد الإمبراطورية السابق للقاهرة ، وأكبر مستثمر لها اليوم.

واكد الموقع على انه كما كانت مؤسسة طومسون رويترز (TRF) ، الذراع “الخيرية” لمجموعة طومسون رويترز للأخبار العالمية، فقد أسست موقع أصوات مصرية ، وهي وسيلة إعلامية مستقلة ظاهريًا ، لتغطية الشؤون المصرية.

وأكد التحقيق على أنه دون علم الجمهور المصري ، تم تمويل هذا الجهد بالكامل من قبل وزارة الخارجية البريطانية، موضحة أنه بحلول الوقت الذي أغلقت فيه أصوات مصرية ، تم ضخ مليوني جنيه إسترليني في المبادرة من قبل لندن.

وبحسب التحقيق، أصبحت “أصوات مصرية” المنظمة الإعلامية المحلية المستقلة الرائدة في مصر حتى إغلاقها، موضحة أنه تم عرض محتواها للتداول المجاني في جميع أنحاء المنطقة، كما تفاخرت بها مسربة من رويترز، والتي قالت أنه “في عام 2016 ، أصبحت واحدة من أكثر 500 موقع ويب الأكثر زيارة في مصر.”

وكشفت الوثائق المسربة بأن مكاتب رويترز في القاهرة “قدمت كشوف المرتبات والموارد البشرية والدعم الأمني” لأصوات مصرية .

وأكدت الوثائق على أن مكاتب رويترز في القاهرة دربت 300 مصري من خلال المشروع ، وهو جيش حقيقي من الصحفيين يولد أكثر من 300 قصة كل أسبوع باللغتين الإنجليزية والعربية، ليتم إعادة تدويرها من قبل أكثر من 50 منفذًا إعلاميًا في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك رويترز .

رويترز تضخم أعداد المحتجين تحت قيادة الجيش

قال التحقيق أنه في أواخر عام 2012 ، أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا، تولى بموجبه مؤقتًا سلطات تنفيذية كاسحة ، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات صغيرة. ، موضحا أن أصوات مصرية قادت الاتهام بإدانة القرار وتصويره على أنه مخطط من قبل الرئيس – وبالتالي جماعة الإخوان المسلمين – للسيطرة الكاملة والدائمة على جميع فروع الحكومة المصرية.

في الواقع ، كان من المقرر أن يستمر الإعلان لمدة ثلاثة أسابيع فقط ، وتم إصداره بسبب القضاء القوي والمسيّس بشدة في القاهرة الذي حاول مرارًا وتكرارًا عرقلة التحول الديمقراطي في مصر. بحلول ذلك الوقت ، كان القضاة قد أقالوا بالفعل أول جمعية دستورية في البلاد وانتخبوا برلمانًا مرة واحدة ، وهددوا بفعل ذلك مرة أخرى ، لأن مشروع الدستور الجديد للبلاد حد بشدة من القوة العسكرية في السياسة. لكن الخوف الذي تدفعه وسائل الإعلام مثل أصوات مصرية ووسائل الإعلام الغربية حرض حشود المتظاهرين على العودة إلى الشوارع.

على الرغم من تحرك مرسي لإجراء انتخابات برلمانية جديدة واستفتاء على الدستور الجديد ، إلا أن التغطية السلبية للإعلان وقلة التظاهرات أقنعت السياسيين المعارضين بالبدء في عقد اجتماعات سرية مع قادة الجيش ، ومناقشة طرق عزل الرئيس ، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال حينها.

مكبر صوت لمعارضة مرسي

وفي تقدم سريع حتى أبريل 2013 ، ظهرت مجموعة شبابية غامضة تدعى تمرد فجأة لجمع التوقيعات التي تطالب بإقالة مرسي بحلول 30 يونيو. في غضون ذلك ، طالب قادة المعارضة بمظاهرات حاشدة في جميع أنحاء مصر ، وخاصة أمام القصر الرئاسي. أصوات مصرية منحت الحركة الجديدة تغطية شاملة . بينما أشارت استطلاعات الرأي المعاصرة إلى أن 53٪ من الجمهور ما زالوا يؤيدون الرئيس مرسي ، فإن المنفذ كان بمثابة مكبر صوت مستمر للمعارضة.

بحلول 30 يونيو ، امتلأت شوارع القاهرة والمدن المصرية الكبرى الأخرى بالمتظاهرين حيث رفض مرسي الاستقالة. وقالت مصادر عسكرية لرويترز إن ما يصل إلى 14 مليون شخص أو ما يقرب من 17٪ من سكان البلاد خرجوا للتظاهر. وبينما أقرت وكالة الأنباء بأن الرقم “يبدو مرتفعًا بشكل غير معقول” ، إلا أنها طمأنت القراء بأن الجيش “استخدم طائرات الهليكوبتر لمراقبة الحشود”.

تم إعادة تدوير المظاهرة البالغة 14 مليونًا حسب الأصول من قبل المؤسسات الإخبارية في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك أصوات مصرية ، حيث استغل السيسي الاحتجاج الدولي والاضطراب الداخلي لإطاحة مرسي من السلطة ، وتعليق الدستور الذي تم إقراره مؤخرًا، في حين واصلت شخصيات المعارضة تضخيم العدد الإجمالي للمتظاهرين أكثر من أي وقت مضى.

وكشفت التحقيقات اللاحقة أن هناك ما بين مليون ومليوني متظاهر كأقصى حد هم من شاركوا في تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013.

ظهور حركة تمرد

وكشفت التسجيلات المسربة التي تم إصدارها في أعقاب الانقلاب لاحقًا أن تمرد تم تمويلها من قبل الإمارات العربية المتحدة ، وهي إمبراطورية بريطانية سابقة أخرى. كما أظهر كيف أن كبار المسؤولين العسكريين – الذين استفادوا أيضًا من ذلك الصندوق الصغير – قد ناقشوا علانية استخدام الاحتجاجات لتخليص أنفسهم من مرسي المتدخل.

أصوات مصرية تموه واقع مصر في عهد السيسي

بحسب التحقيق، لم تذكر “أصوات مصرية” ولا “رويترز” هذه الإفصاحات المفاجئة، حيث كان الأول صامتًا بشكل عام عندما سحقت قوات الأمن المصرية تحت قيادة السيسي بوحشية ، في أغسطس / آب 2013 ، احتجاجًا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة ، وقتلت ما لا يقل عن 817 شخصًا، في وقت أطلقت فيه هيومن رايتس ووتش على إراقة الدماء اسم “ربما يكون أكبر قتل جماعي للمتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث”.

ومع ذلك ، نشرت أصوات مصرية تحقيقا رسميا عن المجزرة ألقت باللوم في الحصيلة الفادحة للقتلى على المتظاهرين أنفسهم ، زاعمة أنهم “شنوا” هجمات على قوات الأمن، كما أنه وفي ظروف غامضة ، تم حذف ادعاء منظمة العفو الدولية بأن التحقيق كان بمثابة تبييض منسق ، تم إعداده خصيصًا لحماية قوات الأمن من اللوم .

أصوات مصرية امتنعت عن انتقاد السيسي

ولاحقا أفادت أصوات مصرية بشكل غير نقدي بفوز السيسي “الساحق” في الانتخابات في مايو 2014 ، عندما حصل قائد الجيش على 96.91٪ من الأصوات ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى انسحاب معظم المرشحين الآخرين من السباق ، أو سجنهم قبل الاقتراع بيوم.

وقال التحقيق أنه بحلول ذلك الوقت ، كانت القاهرة قد انزلقت بالفعل إلى الديكتاتورية ، وسوف تسقط أكثر في الحكم الاستبدادي في السنوات القادمة، ومع ذلك ، لم ينعكس أي أثر لهذا الواقع على صفحات أصوات مصرية.

ملف حقوق الإنسان يجبر لندن على التعليق

ولاحقا، ازداد الوضع في مصر سوءًا بحلول عام 2017 لدرجة أن وزارة الخارجية البريطانية لم تعد قادرة على تجاهله، موضحا انه في فبراير من ذلك العام ، صنفت لندن القاهرة “دولة ذات أولوية لحقوق الإنسان”، حيث أشارت ورقة الحقائق المرفقة إلى أن “تقارير التعذيب ووحشية الشرطة والاختفاء القسري” قد تصاعدت في السنوات الأخيرة ، وكذلك القيود المفروضة على “المجتمع المدني” و “حرية التعبير” ، في حين أن “عددًا من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان كانوا ممنوعين من السفر “.

مؤسسة طومسون رويترز تعلن إغلاق منصة أصوات مصرية

بعد شهر من ذلك، أغلقت أصوات مصرية أبوابها بشكل دائم، حيث أشار بيان صحفي مصاحب إلى أن مؤسسة طومسون رويترز لم تتمكن من “العثور على مصدر مستدام لتمويل المنصة”.