ندى الكامل بصورة ساخنة وهي تكشف بطنها للجمهور! (شاهد)

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وطن – أطلّت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بصورةٍ مثيرة، على جمهورها، في أحدث ظهور لها على السوشال ميديا .

ونشرت ندى الكامل، صورةً جديدة عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها وهي تلتقط لنفسها صورة أمام مرآة بمنزلها، وهي بملابس تكشف بطنها بجرأة .

كما نشرت ندى الكامل صورة بفستان التايجر .

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفيشاوي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ولم تكن المرة الأولى التي تظهر فيها ندى الكامل تكشف بطنها، اذ نشاهدها في الصورة أدناه، وهي ترتدي فستانًا أحمر قصير مجسم، أبرز جمالها ورشاقتها وأظهر مدى الضعف الذي بلغته في مستوى بنيتها الجسدية.

وفي ديسمبر 2021، أعلنت ندى كامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي، وأكدت أن “الفيشاوي” يعيش قصة حب مع أمراه أخرى، وأنه يشعر بالاستقرار والسعادة معها.