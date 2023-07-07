لحظة القبض على المصري الذي دنّس القرآن في روسيا وهذا ما اعترف به

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وطن – وثّق مقطع فيديو، جرى تداوله بكثافة على موقع “تويتر”، لحظة القبض على مرتد مصري كان قد ظهر في مقطع فيديو، وهو يدنّس نسخة من القرآن الكريم.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي بثه الإعلام الروسي، جانبا من اعترافات الملحد المصري الذي دنّس القرآن الكريم، الذي أقر بارتكابه الواقعة قبل ثلاثة أيام من القبض عليه.

يأتي هذا فيما أفادت مصادر روسية، بأنّ الشخص المصري ستتم إحالته إلى سعيد أبو مصطفى، إلى الشيشان لينال عقوبته هناك.

🎖️لقطات نشرها الإعلام الروسي بعد القبض على المدعو سعيد أبو مصطفى اعترف فيها بحرق المصحف الشريف pic.twitter.com/8ReRxsJDdy — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) July 6, 2023

مصري يدنس القرآن

وكان شخص مصري قد ظهر في مقطع فيديو، وهو يدنس القرآن الكريم، بإلقائه على الأرض وسكب خمور عليه في مشهد أعاد استفزاز المسلمين، في أعقاب موجة الغضب العارمة التي أثيرت في أعقاب حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

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وفي حين أثار مقطع الفيديو حالة من الجدل بشأن مكان التقاطه، فقد حسمت السلطات الروسية الأمر، وقالت إن المقطع المتداول جرى في مدينة أوليانوفسك الروسية.

توقيف مدنس القرآن

وأعلن حاكم مقاطعة أوليانوفسك الروسية أليكسي روسكيخ، توقيف المواطن المصري بعد قيامه بتدنيس القرآن علنيا.

ونشر روسكيخ بيانا على تليغرام، قال فيه، إنه جرى تداول مقطع مصور لقيام مواطن أجنبي بتدنيس القرآن، مؤكدا أنه حسب المعلومات الأولية كان الأمر مثيرا للاستفزاز في مدينة أوليانوفسك.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا الحادث، مشيرا إلى أنها جريمة معادية للجميع، وقال إن الإرهاب لا توجد له قومية أو ديانة.

من هو مدنس القرآن في روسيا؟

ومرتكب الواقعة من مواليد 1995 ويعيش في أوليانوفسك، وهرب في صيف 2019 إلى روسيا، بعد أن ارتد عن الإسلام في مصر.

وادعى هذا الشخص، أنها تعرّض للتهديد بالقتل في مصر بعد أن ارتد عن الإسلام، في حين ناشدت أمه السلطات المحلية بإقناع ابنها للعودة إلى الإسلام، بينما كان سعيد يختبئ مع أصدقائه من الجالية المسيحية في الإسكندرية.

وبعد انتقاله إلى موسكو، تزوج الشخص المصري من سيدة روسية ولديهما ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، إلا أنهما انفصلا، حيث قالت زوجته السابقة إن طليقها المصري لا يعمل في أي مكان ولن يعود إلى القاهرة.

وفيما أشارت السيدة الروسية إلى أنها لا تتواصل معه عمليا حاليا، إلا أنها كشفت أنه حاول في وقت سابق اختطاف الطفل وذهبت إلى الشرطة للإبلاغ عنه.