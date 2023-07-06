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“كنز وأشياء مرعبة”.. هذا ما عثر عليه داخل قصر قائد فاغنر بعد مداهمته

ماذا وجدت السلطات الروسية في قصر قائد فاغنر؟ الكشف عن الأسرار المرعبة والكنوز المخفية

كتب خالد الأحمد
مداهمة قصر قائد فاغنر
صور لقصر قائد فاغنر
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وطن – قالت وسائل إعلام غربية إن السلطات الروسية عثرت على سبائك ذهب وصور رؤوس مقطوعة وشعر مستعار في منزل زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين بعد مداهمته وتفتيشه.

ونشرت وسائل إعلام روسية، مساء الأربعاء، صورا لعملية التفتيش في منزل رئيس مجموعة فاغنر، في سان بطرسبورغ، عقب محاولة التمرد أواخر يونيو الماضي.

وأثناء التفتيش في القصر الفاخر اكتشف المحققون -بحسب ما أظهرت الصور- رزما من الدولارات والروبل وسبائك ذهب وأسلحة عديدة، بالإضافة إلى عدد من جوازات السفر بأسماء مختلفة وخزانة تحتوي على شعر مستعار.

مداهمة قصر قائد فاغنر
العثور على سبائك ذهب أثناء مداهمة قصر قائد فاغنر

تتفتش منزل قائد فاغنر وهذا ما عثر عليه بداخله

ووفق موقع فونتانكا (Fontanka) ومقره في سان بطرسبورغ، عثر على صورة “لرؤوس مقطوعة” في منزل بريغوجين ، وسط اتهامات متواصلة لمرتزقته بارتكاب انتهاكات.

مداهمة قصر قائد فاغنر
رؤوس مقطوعة وجدت في قصر قائد فاغنر

وسيطر بريغوجين، مؤسس مجموعة فاغنر المرتزقة، على مدينة روستوف أون دون جنوب روسيا في 24 يونيو، واستولى على مركز القيادة هناك حيث تنسق روسيا حربها في أوكرانيا ، وأرسلت قافلة من المقاتلين باتجاه موسكو. وتنحى بعد إبرام صفقة مع الكرملين.

ونشر الموقع أيضًا، صورةً تظهر مطرقةً ضخمةً موجودة في غرفة في منزل بريغوجين كتب على رأسها المعدني “في حالة إجراء مفاوضات مهمة”.

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مداهمة قصر قائد فاغنر
أسلحة وجدت في قصر قائد فاغنر

ومنذ التمرد الذي هز أركان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدّمت وسائل إعلام رسمية روسية بريغوجين، على أنه رجل أعمال جشع فقد عقله بعد أن جنى ثروة بفضل العقود المربحة التي وقّعها لسنوات مع الدولة.

وبث التلفزيون الحكومي صورا لضباط إنفاذ القانون الروس وهم يدخلون مكتب قائد فاغنر. وأفادت وكالة فونتانكا الإخبارية في سان بطرسبرج أن مداهمات على الممتلكات المرتبطة ببريجوجين جرت في 24 يونيو.

مداهمة قصر قائد فاغنر
صور لقصر قائد فاغنر

وفي برنامج “60 دقيقة” ، الذي تم بثه يوم الأربعاء على قناة روسيا 1 التلفزيونية ، عُرضت لقطات يُزعم أنها صُورت خلال مداهمات لقوات إنفاذ القانون على مكتب بريغوجين في سان بطرسبرج وأحد “قصوره”.

ووصف ضيف البرنامج المشرع “يفغيني بوبوف” ، قائد فاغنر بأنه “خائن”.

وأظهرت اللقطات صناديق مليئة بالروبلات في مكتبه وحزم من الدولارات في منزل فاخر إلى جانب طائرة هليكوبتر يُزعم أنها تخصه.

مداهمة قصر قائد فاغنر
صور لقصر قائد فاغنر

كما أظهر البرنامج عدة جوازات سفر بأسماء مختلفة قال إن بريغوجين استخدمها. وكذلك عثر على نقود بقيمة 600 مليون روبل (6.6 مليون دولار) في ممتلكات قائد فاغنر.

كما تم عرض غرفة علاج طبي مجهزة بالكامل ، وسبائك ذهبية ، ومجموعة من المطارق الثقيلة التذكارية ، وهي الأداة التي يطلق عليها بريغوجين رمز الانتقام لاستخدامها ضد الخونة.

و”المطرقة”، هي أحد رموز مجموعة فاغنر التي تفتخر باستخدامها لقتل أو تعذيب أعدائها بوحشية. ولم يصدر رد فعل فوري من بريغوجين على تقرير التلفزيون الحكومي أو تعليقات لوكاشينكو.

ثروته تقدر بحوالي 1 مليار دولار

وكان تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نشر في أيار الماضي أشار إلى أن صافي ثروة “يفغيني بريغوجين” تقدر بحوالي 1 مليار دولار. وأضاف التقرير أن تأثير يفغيني بريغوجين وعلاقاته الوثيقة بفلاديمير بوتين جعلته شخصية بارزة في السياسة والمجتمع الروسيين.

يفغيني بريغوجين
قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين

أصبح يفغيني بريغوجين ثريًا من خلال علاقاته الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحقق نجاحًا كبيرًا عندما حصل على عقد لتزويد الجيش الروسي بالوجبات ، والذي كان بقيمة مذهلة 1.2 مليار دولار لمدة عام واحد، كما فاز بعقد لتزويد مدارس موسكو بالطعام.

المصدرفونتانكا + نيويورك تايمز + - ترجمة وتحرير وطن

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