قناعة إسرائيلية بالعجز عن تحقيق الردع الشامل في جنين.. ما الأسباب؟ (تحليل)

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وطن- “يعرف جهاز الأمن الإسرائيلي أنه حتى عملية عسكرية كبيرة لا يمكن أن تمحو بالكامل النشاط العسكري في مدينة جنين بالضفة الغربية، لكنه يأمل في تغيير ميزان القوى لصالحه”.

هكذا حلّل موقع المونيتور، في تقرير له، طبيعة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين الذي أسفر حتى الآن، عن ارتقاء 11 شهيدا فلسطينيا، في حين قتل جندي إسرائيلي بعد كمين مُحكم للمقاومة.

التقرير قال إن العملية التي تمت في الجيب المزدحم، جاءت في أعقاب جمع معلومات استخبارية استمرت لشهور من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) والاستخبارات العسكرية.

وعقب الضربة الصاروخية، اجتاح المئات من قوات الاحتلال، مدعومة بغطاء جوي مكثف الأزقة الضيقة للمخيم، مستهدفة ما قالت تل أبيب إنها مراكز القيادة ومواقع تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

وقال التقرير، إنه من غير المرجح أن تقضي عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي الحالية على البنية التحتية العسكرية العاملة خارج المخيم. ومع ذل ، فإن هدف إسرائيل هو إعاقتها واستعادة بعض قوة الردع التي فقدتها في شمال الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة.

وقتل ما لا يقل عن 29 إسرائيليا في عشرات الهجمات بالرصاص والتفجيرات التي نفذها مقاومون فلسطينيون في النصف الأول من هذا العام. وبحسب الأرقام الإسرائيلية ، فقد تم التخطيط لحوالي 50 عملية إطلاق نار في مخيم جنين ، حيث استغل المسلحون الفراغ الذي خلفته قوات الأمن الرسمية للسلطة الفلسطينية التي فقدت السيطرة على المنطقة، وفق المونيتور.

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فقدان الردع العسكري

وأرجع مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، شريطة عدم الكشف عن هويته، فقدان الردع الإسرائيلي إلى حقيقة أن العديد من الشبان الفلسطينيين الذين يعملون تحت مظلة حماس والجهاد الإسلامي ولدوا بعد الانتفاضة الثانية “2000 – 2005″، كما أن حماس والجهاد الإسلامي، من جهتهما، لم تستغلا غياب السلطة فحسب، بل استفادتا أيضًا من تضاؤل ​​شرعية زعيمها، الرئيس محمود عباس.

وبرأي التقرير، لم تكن عملية 3 يوليو في جنين هجوماً شاملاً من النوع الذي حث عليه أعضاء متشددون في الحكومة الحالية، ولا جولات دورية من القتال مع المقاومة في قطاع غزة، لكنها كانت مختلفة عن الغارات المحددة التي تشنها إسرائيل في الأشهر الأخيرة في جنين ومحيطها، حيث أرسلت قوات خاصة لعدة ساعات للعثور على المقاومين واحتجازهم وإحباط الهجمات المخطط لها.

وكان استخدام صواريخ الطائرات بدون طيار هي المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي تلجأ فيها إسرائيل إلى هذا التكتيك، الذي تجنبت استخدامه لنحو 20 عامًا، كما نشرت القوات البرية جرافات عملاقة لإزالة طبقات الأسفلت التي تغطي الطرق المؤدية إلى المخيم من أجل الكشف عن القنابل المزروعة على جانب الطريق من النوع الذي يستخدمه المقاومون الفلسطينيون بشكل متزايد ضد قوات الاحتلال، وهو ما حذر منه الشاباك.

ونقلت إسرائيل رسائل إلى المقاومة الفلسطينية العاملة انطلاقا من قطاع غزة وجنوب لبنان ، محذرة من رد صارم إذا نفذوا تهديداتهم بمهاجمة إسرائيل والانتقام من الهجوم على جنين.

وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته: “كل هذا يتوقف على ما يحدث في جنين.. طالما أن الخسائر مقبولة ومتناسبة ، نعتقد أنه لن يكون هناك توسع في الجبهات الأخرى. حتى لو كان هناك ، فنحن مستعدون”.

وكانت المرة الأخيرة التي عانى فيها سكان مخيم جنين من مثل هذا النشاط العسكري الإسرائيلي المكثف كانت في عام 2002 عندما شنت قوات الاحتلال عملية استمرت لمدة شهر في جميع أنحاء الضفة الغربية في محاولة للقضاء على أي نشاط عسكري، ووقعت أعنف قتال في جنين حيث قتل 23 جنديا إسرائيليا، واستشهد مئات الفلسطينيين.

وقال ضابط إسرائيلي شارك في عملية عام 2002 ، التي أطلق عليها اسم “الدرع الواقي”: “الظروف الآن مختلفة للغاية.. البنية التحتية (القتالية) الآن أقل تطوراً ، والسكان الفلسطينيون بشكل عام ليسوا ضمن المقاومة.. من وجهة النظر الإسرائيلية ، من المحتمل ألا تغير العملية الحالية المنطقة كما فعلت الدرع الواقي. ومع ذلك ، نأمل أن تقلص مستوى العنف “.

وفقًا لصحيفة معاريف، أعطت إسرائيل الولايات المتحدة تحذيرًا مسبقًا من العملية المقبلة لكنها حجبت معلومات حول التوقيت والأساليب بخلاف طمأنة الأمريكيين بأنها ستبذل قصارى جهدها لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين ، بمن فيهم مسؤولون في السلطة الفلسطينية.

في الواقع ، يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد غير مقاربته للسلطة الفلسطينية منذ إحياء الاتصالات التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

وعلى عكس سياسته الطويلة الأمد المتمثلة في إضعاف السلطة الفلسطينية وتقوية حماس في غزة ، يشدد نتنياهو الآن على أهمية استمرار بقاء السلطة الفلسطينية، وفق التقرير.

وردا على الهجوم على جنين ، أعلن عباس عن وقف التعاون الأمني ​​مع إسرائيل ، كما فعل كلما صعدت إسرائيل عملياتها في البلدات والقرى الفلسطينية. إعلانه بالكاد ذو صلة بالنظر إلى أن التعاون الأمني ​​في جنين وشمال الضفة الغربية لم يكن موجودًا تقريبًا في السنوات الأخيرة بسبب فقدان السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة.