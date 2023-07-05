فيديو يأسر القلوب لطفلة روسية تقرأ القرآن.. تحب هذه الدولة العربية

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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مؤثر جدا، لطفلة روسية استطاعت أن تأسر القلوب، وهي تقرأ آيات من القرآن الكريم، وتوجه كلمات مؤثرة.

استهلت الطفلة الروسية، مقطع الفيديو بالقول “السلام عليكم”، ثم رحبت بمن يشاهدها، وقالت إنها تحب الجميع، وتحب ليبيا، ما يُرجِّح أن الفيديو تم التقاطه هناك، أو أن الفيديو تربطها صلة من الصلات بليبيا.

بعد ذلك، أخذت الطفلة تقرأ آيات من القرآن الكريم، وتحديدا آية الكرسي، وسورة الفلق، ثم ختمت الفيديو بالقول “مع السلامة”.

طفلة روسية تقرأ القرآن الكريم ❤️👋 pic.twitter.com/8WZcAj9NDd — نحو الحرية (@hureyaksa) July 4, 2023

عدد المسلمين في روسيا

يُشار إلى أن عدد المسلمين الروس يبلغ نحو 28 مليون شخص، ويتركز وجودهم بشكل كبير في المناطق التي كانت فيها دول إسلامية وذلك قبل تشكيل دولة روسيا الاتحادية، مثل تترستان وباشكورتوستان، وجمهوريات شمال القوقاز، بجانب انتشار كبير أيضا في العاصمة موسكو وغيرها من المناطق الحضرية الكبرى، مثل سان بطرسبرغ ويكاترينبرغ.

وفيما يعيش المسلمون في روسيا بتناغم شديد مع أطياف المجتمع هناك، فمن الملاحظ أن عددهم يتزايد باستمرار وهذا راجع إلى سببين، أولهما ارتفاع معدل المواليد بين المسلمين، والثاني هو وصول مسلمين من آسيا الوسطى للعيش في روسيا.

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وغالبية المسلمين الروس هم من السنة على المذهب الحنفي، ويوجد أيضا بعض السنة على المذهب الشافعي، في حين الشيعة الروس هم أساسا من الأذربيجانيين والطاجيك من بامير، لكن عددهم قليل.