الأربعاء, يوليو 5, 2023
الرئيسيةحياتناخبر سار يبحث عنه كثيرون .. الهجرة إلى كندا أسهل بفضل هذه...
حياتنا

خبر سار يبحث عنه كثيرون .. الهجرة إلى كندا أسهل بفضل هذه التأشيرة الجديدة

كتب أنس السالم
تأشيرة الهجرة إلى كندا
استمدت كندا هذه الفكرة المقترحة من فترة وباء كورونا التي تسببت بتغيرات جذرية وكبيرة على مستوى العالم
- Advertisement -

وطن – كثيرون ممن يفكرون بالهجرة، تكون كندا على رأس الخيارات التي يضعونها أمامهم، لكثيرٍ من الأسباب، واليوم، فإنّ السلطات الكندية تعتزم طرح تأشيرة دخول جديدة تؤهل حاملها للهجرة والانتقال إلى كندا والعيش الكامل فيها.

واستمدت كندا هذه الفكرة المقترحة من فترة وباء كورونا التي تسببت بتغيرات جذرية وكبيرة على مستوى العالم، بما في ذلك تحولات في أسواق العمل المختلفة.وفق تقرير نشرته جريدة (METRO) البريطانية.

وفي التفاصيل، فإنّ كندا تعتزم طرح تأشيرة خاصة للأشخاص المتنقلين، أي الذين يعملون بوظيفة ثابتة ولكن عن بُعد، وهي طريقة العمل التي شهدت انتشاراً واسعاً في العالم خلال فترة “كورونا”، حيث لا يحتاج هؤلاء الأشخاص الالتزام بالدوام في مكاتبهم رغم أنهم يعملون بنظام (full time) في وظيفة معينة.

شروط الحصول على تأشيرة الهجرة إلى كندا والعيش فيها

وتتيح هذه التأشيرة لحاملها الانتقال إلى كندا والعيش فيها شريطة أن تكون لديه وظيفة ثابتة في شركة أجنبية مقرها خارج كندا، والوظيفة التي يقوم بها تتم تأديتها بنظام “العمل عن بُعد”.

كندا تعتزم طرح تأشيرة دخول جديدة تؤهل حاملها للهجرة والانتقال إلى كندا والعيش الكامل فيها
كندا تعتزم طرح تأشيرة دخول جديدة تؤهل حاملها للهجرة والانتقال إلى كندا والعيش الكامل فيها

وكندا ليست أول دولة تتبنى هذا النظام، كما أنها ليست الوحيدة في العالم.

وتوجد هذه التأشيرة في إسبانيا وإيطاليا وتهدف لجذب الراغبين بالعيش هناك مع البقاء والتمسك بالعمل عن بعد في وظائفهم.

- Advertisement -

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل المخطط الكندي المحدد حتى الآن. بما في ذلك ما هي المهن المؤهلة للحصول على هذه التأشيرة.

شروط الحصول على تأشيرة الهجرة إلى كندا والعيش فيها
كندا ليست أول دولة تتبنى هذا النظام

وفكرة هذا النوع من التأشيرات تشجيع العمال عن بعد على الانتقال إلى كندا، حيث يمكنهم تجربة العيش هناك وفي حال رغبوا فقد يقررون البقاء هناك بشكل دائم.كما أوردت “العربية نت

وكل هذا جزء من محاولة البلد لاستهداف العاملين في مجال التكنولوجيا، وأن تصبح رائداً عالميًا في هذا المجال.

 

اقرأ أيضاً

الهدهد

الجيل الجديد نَفَر من مصر ومستقبلها.. ما الذي تغير في رحلات الهروب الخطيرة؟

الهدهد

آخر تطورات الغواصة المفقودة.. ماذا يعني رصد أصوات غريبة صادرة من الأعماق؟

الهدهد

عنصرية كندية تصفع سيدة مسلمة بعدما وثّقت جريمتها.. فيديو يوثق اعتداء مؤلما

الهدهد

الجزائر.. إعلان حكومي لوظيفة “خباز” يشترط شهادة دكتوراة في الصيدلة يثير موجة غضب! (شاهد)

الهدهد

المغرب يعترض سيارات فاخرة مسروقة من كندا كانت متجهة للإمارات!

حياتنا

قرية تدفع 53 ألف دولار لمن يسكن فيها مع عائلته وفق هذه الشروط

الهدهد

اعتداءات جنسية بمدرسة سورية تابعة للكنيسة.. حلا مغامز فضحت الفاعل بعد تجاهل المطران

الهدهد

بيان من السفارة الأمريكية في الخرطوم يبدد أحلام السودانيين.. ما القصة؟

الهدهد

أغرب وقائع المونديال.. قناة تفصل معلقها بمباراة المغرب وكندا بين الشوطين

الهدهد

بعد 3 أشهر من الجريمة.. الشرطة الكندية تفك لغز قتل الشاب المغربي أشرف التيمومي

الهدهد

صور صدمت بوتين التقطتها الأقمار الصناعية على الحدود الروسية

حياتنا

جدل في كندا حول مدرس متحول جنسيًا بصدر ضخمٍ وبارزٍٍٍ (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد شعور عراقية رزقت بـ4 أطفال في بطن واحدة بعد حرمان 15 عاما

مخيم المقاومة والصمود الذي تحدى قمع الاحتلال.. ماذا تعرف عن جنين؟ (إطار)

حمدان بن محمد بن راشد يبحث عن طفل كويتي ويطلب المساعدة.. لماذا؟

سوري أنهى حياة زوجته بطريقة بشعة وادعى انتحارها.. جريمة هزت سوريا

كيف تزيل الرائحة الكريهة من المناشف؟ إليك طريقة فعالة وسهلة

الإعدام لضابط حادث مدينتي قاتل الدكتورة بسمة علي عقوبة محتملة.. هكذا سيحاكم

حيوانات برية تغزو أحد شوارع فرنسا وتثير القلق..ما حقيقة الفيديو المتداول؟

هل قصدت نيكول سعفان “إغاظة” أصالة بهذه الصور الساخنة مع طارق العريان؟! (شاهد)

فيديو يأسر القلوب لطفلة روسية تقرأ القرآن.. تحب هذه الدولة العربية

تغريم نيمار 3.3 مليون دولار بسبب تلويثه الفج للبيئة.. هذا ما فعله وأغضب السلطات!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC