خبر سار يبحث عنه كثيرون .. الهجرة إلى كندا أسهل بفضل هذه التأشيرة الجديدة

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وطن – كثيرون ممن يفكرون بالهجرة، تكون كندا على رأس الخيارات التي يضعونها أمامهم، لكثيرٍ من الأسباب، واليوم، فإنّ السلطات الكندية تعتزم طرح تأشيرة دخول جديدة تؤهل حاملها للهجرة والانتقال إلى كندا والعيش الكامل فيها.

واستمدت كندا هذه الفكرة المقترحة من فترة وباء كورونا التي تسببت بتغيرات جذرية وكبيرة على مستوى العالم، بما في ذلك تحولات في أسواق العمل المختلفة.وفق تقرير نشرته جريدة (METRO) البريطانية.

وفي التفاصيل، فإنّ كندا تعتزم طرح تأشيرة خاصة للأشخاص المتنقلين، أي الذين يعملون بوظيفة ثابتة ولكن عن بُعد، وهي طريقة العمل التي شهدت انتشاراً واسعاً في العالم خلال فترة “كورونا”، حيث لا يحتاج هؤلاء الأشخاص الالتزام بالدوام في مكاتبهم رغم أنهم يعملون بنظام (full time) في وظيفة معينة.

شروط الحصول على تأشيرة الهجرة إلى كندا والعيش فيها

وتتيح هذه التأشيرة لحاملها الانتقال إلى كندا والعيش فيها شريطة أن تكون لديه وظيفة ثابتة في شركة أجنبية مقرها خارج كندا، والوظيفة التي يقوم بها تتم تأديتها بنظام “العمل عن بُعد”.

وكندا ليست أول دولة تتبنى هذا النظام، كما أنها ليست الوحيدة في العالم.

وتوجد هذه التأشيرة في إسبانيا وإيطاليا وتهدف لجذب الراغبين بالعيش هناك مع البقاء والتمسك بالعمل عن بعد في وظائفهم.

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ولم يتم الإعلان عن تفاصيل المخطط الكندي المحدد حتى الآن. بما في ذلك ما هي المهن المؤهلة للحصول على هذه التأشيرة.

وفكرة هذا النوع من التأشيرات تشجيع العمال عن بعد على الانتقال إلى كندا، حيث يمكنهم تجربة العيش هناك وفي حال رغبوا فقد يقررون البقاء هناك بشكل دائم.كما أوردت “العربية نت”

وكل هذا جزء من محاولة البلد لاستهداف العاملين في مجال التكنولوجيا، وأن تصبح رائداً عالميًا في هذا المجال.