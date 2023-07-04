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“هيكل عظمي”.. هانيبال القذافي في حال يرثى لها بأحدث ظهور (فيديو)

هانيبال القذافي معتقل في سجون لبنان منذ سنوات، وأعلن في يونيو الماضي أنه يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه لسنوات دون محاكمة

كتب خالد الأحمد
هانيبال القذافي
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وطن- وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لهانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وبدا في حالة متعبة وإنهاك شديد.

وجاء الفيديو بعد زهاء 8 سنوات من اعتقال هانيبال في لبنان وإثر إضرابه عن الطعام اعتراضا على احتجازه في السجون اللبنانية، دون محاكمة طيلة هذه الفترة.

هكذا بدا هانيبال القذافي في أحدث ظهور

ووفق الفيديو الذي رصدته “وطن” ظهر ابن الزعيم الليبي الراحل في حالة مزرية وبدا عليه التعب والنحول، بينما بدت هالات سوداء أسفل عينيه وفوق أنفه.

ويسمع صوته وهو يقول لمحقق أن اسمه “هانيبال معمر” وهنا يسأله المحقق متجاهلاً شخصيته “ابن من” فيرد عليه “هانيبال معمر القذافي”.

هانيبال معمر القذافي
هانيبال معمر القذافي

إضراب عن الطعام

وكان هانيبال القذافي أعلن الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على سوء المعاملة التي يُلاقيها في سجون لبنان، بالإضافة لسجنه دون وجه حق، وفق بيان نقله عنه مُحاميه بول رومانوس مطلع يونيو الماضي.

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وقال القذافي الابن وفق البيان الذي نقله موقع “ليبيا برس” إنه تعرض للظلم والإجحاف، وآن الأوان للإفراج عنه بعد مرور أكثر من 8 سنوات على اعتقاله والادعاء ضده بتهمة لم يقترفها.

وأضاف متسائلاً : “كيف يُعقل أن يُترك مُعتقل سياسي من دون محاكمة عادلة طوال هذه السنوات.

وحمل القذافي الابن آنذاك كامل المسؤولية للضالعين بتمادي الظلم بحقه، مضيفاً أنه “آن الأوان لتحرير القانون من يد السياسيين”.

نقل إلى المستشفى

وكان هانيبال القذافي قد نُقل في يونيو الماضي إلى مستشفى أوتيل ديو في الأشرفية بعدما تدهورت صحته، وبقي فيه أربع ساعات، حيث أجريت له الفحوص الطبّية اللازمة تحت إشراف طاقم من الأطباء والممرضين.

يُشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، أكمل هانيبال القذافي ثمانية أعوام في السجن في لبنان بجرم كتم معلومات في قضية الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، بعدما أوقف في ديسمبر 2015 عندما كان بمثابة “لاجئ سياسي” في سوريا، قبل أن يُخطف من هناك ويُسلّم للأجهزة اللبنانية تحت أنظار المخابرات السورية وحواجزها الأمنية على الحدود السورية اللبنانية.

ولم يُدلِ ابن الزعيم الليبي الراحل، طيلة هذه المدة، بأي معلومة جديدة حول مصير الزعيم الشيعي المغيّب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، لتأكيده أنه كان صغيراً في السن ولم يتجاوز السنة من عمره آنذاك ، كما لم يُصدر المحقّق العدلي قراره الظني بعد.

المصدرفيسبوك، تويتر، موقع ليبيا برس، رصد وتحرير وطن

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