الثلاثاء, يوليو 4, 2023
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الهدهد

فيديو حرق علم الكويت.. تسبب بأزمة للسيسي وتم استدعاء السفير المصري

انتشر فيديو لشخص مجهول على تيك توك قيل إنه مصري، وهو يقوم بحرق العلم الكويتي في مشهد صادم فجر غضب الكويتيين واستدعى تدخلا رسميا عاجلا

كتب باسل سيد
فيديو حرق علم الكويت.. تسبب بأزمة للسيسي وتم استدعاء السفير المصري
حرق علم الكويت
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وطن- قال مكتب “الإعلام الأمني” التابع لوزارة الداخلية الكويتية، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه الجهات المعنية بوزارة الداخلية بمخاطبة وزارة الخارجية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من قام بإهانة علم الكويت من خلال نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في إحدى الدول العربية.

وكان شخص مجهول الهوية قام بنشر مقطع فيديو على منصة تيك توك، وهو يحرق العلم الكويتي، ليتم تداول الفيديو على نطاق واسع من قبل رواد السوشيال ميديا في الكويت.

السلطات الكويتية تستنفر بعد إهانة علم البلاد

كما بدأت الجهات الأمنية بالبحث عن الفاعل، إضافة إلى أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية لكشف ملابسات القضية بالكامل.

وأشاد العديد من الكويتيين بقرار وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وأثنوا على حرصه على حفظ هيبة الكويت وصون كرامة مواطنيها.

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من جانبها أكدت وزارة الخارجية الكويتية أنها سلمت السفير المصري في الكويت، مذكرة تتضمن طلبا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص نشر مقطع فيديو يتضمن حرق علم الكويت.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” فإن تحرك الخارجية جاء بناء على توجيهات وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، حيث التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر بناء على هذه التوجيهات بسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت.

وقام بتسليمه مذكرة تضمن طلب دولة الكويت اتخاذ الإجراءات القانونية على خلفية قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل يتضمن حرق علم دولة الكويت.

وبحسب بيان (كونا) تم أيضا إرسال مذكرة رسمية من سفارة الكويت في القاهرة لذات الموضوع، إلى وزارة الخارجية المصرية تتضمن طلب إحالة الموضوع إلى السلطات المختصة في مصر “لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على هذا الحساب بالشكل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية المتميرو بين الكويت ومصر.”

حرق علم الكويت
حرق علم الكويت

حادثة شبيهة

ووقعت حادثة مشابهة في العام 2019 عندما أثار مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يظهر كلبًا ميتًا وقد لف بالعلم الكويتي موجة من الاستياء والسخط، وسط مطالبات بمحاسبة الفاعل.

وظهر في ذلك المقطع الذي صورته إحدى السيدات وقتها، جثة كلب ضال على قارعة الطريق قبل أن تقوم بنزع العلم عن الكلب.

وطالب بعض المغردين حينها بالبحث عن الفاعل ومحاسبته على ما اقترفت يداه.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية حينها أنها اتخذت إجراءات قانونية بحق سيدة جرى اتهامها بـ”إهانة العلم الوطني”، وفقا لما ذكرت مواقع محلية.

ومن الجدير بالذكر أنه في 2 يونيو 2021، أفادت وسائل إعلام كويتية بأنه صدر حكم قضائي بحبس مواطن سنتين مع الشغل، بسبب إقدامه على إهانة العلم الكويتي وحرقه عمداً.

وتفاعل كويتيون مع قرار القضاء الكويتي بملاحقة من أهان علم البلاد، وقال “فؤاد الكندري” إن العلم يعد رمزاً للهوية الوطنية والعزة والسيادة والأصالة والشموخ.”

وأضاف أن “أي محاولة للإساءة لقيمة العلم تعد جريمة يعاقب عليها القانون”.

وفي السياق ذاته طالب “خليفة المبارك” من كل كويتي خارج البلاد رفع قضية من خلال سفارته والمطالبة بأقصى عقوبة ينص عليها القانون، مع إلزامه بالتعويض المادي، وتقديم إعتذار لدولة وشعب الكويت.”

إهانة العلم في القانون الكويتي

ويقضي القانون الكويتي بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار (3300 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يخل، قولاً أو فعلاً، بالاحترام الواجب والوقار اللازم للعلم الوطني لدولة الكويت أو نشيدها الوطني، أو عمد إلى عدم الوقوف لتحية العلم وفي أثنائها، أو حرَّض على تلك الأعمال، أو أتى بأي شيء يمس بكرامة العَلم الوطني للكويت بأي وسيلة كانت.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا، رصد وتحرير وطن

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