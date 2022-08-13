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وزير الدفاع الكويتي طلال الخالد: “اللي يخالف التقاليد الإسلامية والله ما له مكان عندنا” (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
طلال الخالد watanserb.com
طلال الخالد
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وطن- على إثر التقرير الذي بثته شبكة “سرمد” الإعلامية الكويتية حول انتشار الدعارة في منطقة المهبولة، قاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد حملة أمنية في المنطقة مساء الجمعة.

ونشرت شبكة “سرمد” مقطع فيديو للشيخ طلال الخالد وهو يوجه تعليماته لرجال الأمن المشاركين في الحملة لضبط المخالفات المنتشرة في المنطقة، موجها لهم تعليمات مشددة.

وقال الشيخ طلال الخالد أثناء توجيه تعليماته للقيادات الأمنية:”اللي يعيش معانا على اللي الله سبحانه وتعالى أمره وما ندش على أرزاق الناس عليهم بالعافية”.

وتابع قائلا:” بس اللي يخالف القانون ويطلع عن التقاليد الإسلامية والله ما له مكان عندنا”.

تقرير يكشف عن انتشار الدعارة في منطقة المهبولة

وكانت شبكة “سرمد” قد نشرت تقريرا كشف عن مخالفات كبيرة يقوم بها المقيمين من عدة جنسيات أجنبية في منطقة المهبولة.

واقتحم مذيع الشبكة إحدى الشقق التي تمارس فيها الدعارة، في حين أكد شهود عيان انتشار السكرانين في الشوارع وبشكل خاص من الجالية الهندية.

وقال مذيع الشبكة الذي أعد التقرير بأن الدعارة انتقلت من الجليب إلى المهبولة وبشكل كبير جدا.

كما رصدت كاميرا الشبكة انتشار الواقيات الذكرية على سلالم العقارات، حيث أكد شهود العيان انتشار المخدرات والخمور والدعارة بشكل كبير في المنطقة.

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رد فعل المغردين على ما تم نشره

وعلق كثير من الكويتيين على انتشار هذه الظواهر في منطقة “المهبولة”، حيث قال المغرد “نايف العنزي” أنه ” اولا يجب القضاء على تجار الاقامات ووقف عمل الاقامات لاشعار اخر ثم بعدها تبدأ الحملات والتطهير من العماله السائبه والمخالفة سواء في الجليب وخيطان والفروانية وحولي والمهبولة والمنقف والتي سوف تساهم بكل تأكيد في تقليل عدد الجرائم والسرقات والازدحامات مستقبلا”.

وقال المغرد “رجب”:” فعلا احنا عندنا مصيبة وهي تجار الاقامات وهذي نتيجتها يعنى وش توقع اكثر من 3 مليون وافد من جميع الجنسيات اكيد راح نشوف مصائب بس نصيحتي لا تتحاملو على الضعيف ولا تصيرون ملائكة اكثر من اللازم ونطلهعم شياطين لان كل مشكلة فى الديرة وراها مفسدين وهم منا وفينا ولازم نقضى عليهم”.

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن” الإدارة العامة لمباحث شئون الاقامة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص من جنسيات مختلفة يقومون بعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال منافية للآداب وخادشة للحياء وقد عثر معهم على كمية كبيره من الأدوات المنافيه للآداب”.

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المصدرتويتر، شبكة سرمد، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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