وزير الدفاع الكويتي طلال الخالد: “اللي يخالف التقاليد الإسلامية والله ما له مكان عندنا” (شاهد)

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وطن- على إثر التقرير الذي بثته شبكة “سرمد” الإعلامية الكويتية حول انتشار الدعارة في منطقة المهبولة، قاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد حملة أمنية في المنطقة مساء الجمعة.

ونشرت شبكة “سرمد” مقطع فيديو للشيخ طلال الخالد وهو يوجه تعليماته لرجال الأمن المشاركين في الحملة لضبط المخالفات المنتشرة في المنطقة، موجها لهم تعليمات مشددة.

وقال الشيخ طلال الخالد أثناء توجيه تعليماته للقيادات الأمنية:”اللي يعيش معانا على اللي الله سبحانه وتعالى أمره وما ندش على أرزاق الناس عليهم بالعافية”.

وتابع قائلا:” بس اللي يخالف القانون ويطلع عن التقاليد الإسلامية والله ما له مكان عندنا”.

بالفيديو | الشيخ طلال الخالد في جولته الميدانية بمنطقة المهبولة لرجال الأمن: من يخالف قِيَمنا الإسلامية من المقيمين ماله مكان عندنا.. ومن يعمل بالقانون عليه بالعافية • تفاعلاً مع تقرير «سرمد» وزارة الداخلية تشنّ حملة موسّعة لضبط أوكار الدعارة #المهبولة#الكويت pic.twitter.com/AqQaOdxpu5 — سرمد | Sarmad (@Sarmad) August 12, 2022

تقرير يكشف عن انتشار الدعارة في منطقة المهبولة

وكانت شبكة “سرمد” قد نشرت تقريرا كشف عن مخالفات كبيرة يقوم بها المقيمين من عدة جنسيات أجنبية في منطقة المهبولة.

واقتحم مذيع الشبكة إحدى الشقق التي تمارس فيها الدعارة، في حين أكد شهود عيان انتشار السكرانين في الشوارع وبشكل خاص من الجالية الهندية.

وقال مذيع الشبكة الذي أعد التقرير بأن الدعارة انتقلت من الجليب إلى المهبولة وبشكل كبير جدا.

كما رصدت كاميرا الشبكة انتشار الواقيات الذكرية على سلالم العقارات، حيث أكد شهود العيان انتشار المخدرات والخمور والدعارة بشكل كبير في المنطقة.

بالفيديو | أزمة تفشّي الدّعارة ومخالفي الإقامة مستمرة في الكويت ! • سُكان المهبولة: بلاوي الجليب كلها صارت في المهبولة.. والحفلات الماجنة منتشرة والسكارى في الشارع !https://t.co/IwFYGWFj4o#الكويت#الجليب#المهبولة pic.twitter.com/1SlAV5H2kI — سرمد | Sarmad (@Sarmad) August 11, 2022

رد فعل المغردين على ما تم نشره

وعلق كثير من الكويتيين على انتشار هذه الظواهر في منطقة “المهبولة”، حيث قال المغرد “نايف العنزي” أنه ” اولا يجب القضاء على تجار الاقامات ووقف عمل الاقامات لاشعار اخر ثم بعدها تبدأ الحملات والتطهير من العماله السائبه والمخالفة سواء في الجليب وخيطان والفروانية وحولي والمهبولة والمنقف والتي سوف تساهم بكل تأكيد في تقليل عدد الجرائم والسرقات والازدحامات مستقبلا”.

اولا يجب القضاء على تجار الاقامات ووقف عمل الاقامات لاشعار اخر ثم بعدها تبدأ الحملات والتطهير من العماله السائبه والمخالفة سواء في الجليب وخيطان والفروانية وحولي والمهبولة والمنقف والتي سوف تساهم بكل تأكيد في تقليل عدد الجرائم والسرقات والازدحامات مستقبلا — Naif Alanezi (@NaifAle57455448) August 12, 2022

وقال المغرد “رجب”:” فعلا احنا عندنا مصيبة وهي تجار الاقامات وهذي نتيجتها يعنى وش توقع اكثر من 3 مليون وافد من جميع الجنسيات اكيد راح نشوف مصائب بس نصيحتي لا تتحاملو على الضعيف ولا تصيرون ملائكة اكثر من اللازم ونطلهعم شياطين لان كل مشكلة فى الديرة وراها مفسدين وهم منا وفينا ولازم نقضى عليهم”.

فعلا احنا عندنا مصيبة وهي تجار الاقامات وهذي نتيجتها

يعنى وش توقع اكثر من 3 مليون وافد من جميع الجنسيات اكيد راح نشوف مصائب

بس نصيحتي لا تتحاملو على الضعيف

ولا تصيرون ملائكة اكثر من اللازم ونطلهعم شياطين لان كل مشكلة فى الديرة وراها مفسدين وهم منا وفينا ولازم نقضى عليهم — Ragab (@SirRagab) August 13, 2022

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن” الإدارة العامة لمباحث شئون الاقامة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص من جنسيات مختلفة يقومون بعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال منافية للآداب وخادشة للحياء وقد عثر معهم على كمية كبيره من الأدوات المنافيه للآداب”.