حرق علم الكويت مقابل “500” دولار.. “شاهد” أين وصلت “قلة الأدب” بهذا المصري حتى أثار غضب الكويتيين وفجر أزمة دبلوماسية

أعربت سفارة دولة الكويت في القاهرة عن استهجانها بشأن دعوات في مصر تطالب بحرق العلم الكويتي، داعية الحكومة المصرية إلى ردع المسيئين.

وبحسب ما أوردت “وكالة الأنباء الكويتية” (كونا)، أمس الجمعة، قالت سفارة دولة الكويت في القاهرة إنها تابعت “باستهجان بالغ” ما تم تداوله، أمس الاول الخميس، من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم الكويت.

أطالب بمعاقبة المعد والمقدم لفقرة حرق العلم الكويتي 🇰🇼🇰🇼🇰🇼#الكويت_خط_احمر

فعندما يصل الأمر إلى حرق العلم الكويتي بطريقة استفزازية ضمن برنامج تلفزيوني فهذا ما أثار غضب الشعب الكويتي أجمع وفتّح جروحا جديدة . #علم_الكويت #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح @nsaalsabah

@kuwaitiCM pic.twitter.com/k4KMaUPEGM — د.نورة المليفي (@AlmulaifiNn) July 31, 2020

وأكدت أن هذا العمل “الذي يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين”.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن “أن هذا العمل المشين قد أثار استياءً بالغاً لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت، ومثل جرحاً في وجدان شعبها”.

وذكرت السفارة أنها أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في جمهورية مصر، ونقلت إليهم ذلك الاستياء وشجب تلك الأعمال المرفوضة.

ودعت في هذا الصدد السلطات في جمهورية مصر “لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة، ومحاسبة كل من صنع أو شارك وروج لهذه الإساءات، ووضع حد لها؛ لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين”.

وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب مصري يطلب في تحدٍّ من مواطنين مصريين حرق العلم الكويتي مقابل 500 دولار.

وعقب الفضيحة التي اغضبت السفارة الكويتية، قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها “تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخرًا بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين”.

وذكرت الخارجية المصرية أن “جهات مُغرضة” تقف وراء “هذه الإساءات” لاستهداف “العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين”.

وأكدت الخارجية المصرية اعتزاز الجانبيّن بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية بمصر، وبأن أبناء الجاليتيّن يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، حسب بيان الوزارة.