السبت, يوليو 1, 2023
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كويتي يلاحق المصريين العاملين بالكويت وصور أملاكهم في مصر.. فيديو فجر الغضب

المواطن الكويتي عادل سليمان الهاملي سافر إلى مصر خصيصا لملاحقة بعض المصريين العاملين في الكويت وتصوير أملاكهم في بلدهم، حيث اتهمهم بالفساد وجني الأموال من عملهم في الكويت بطرق غير مشروعة، وتسببت مزاعمه التي أوردها بدون أدلة في جدل وبلبلة واسعة

كتب خالد الأحمد
كويتي يلاحق المصريين العاملين بالكويت وصور أملاكهم في مصر.. فيديو فجر الغضب
كويتي يلاحق المصريين العاملين بالكويت
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وطن- أثار مواطن كويتي جدلاً واسعاً بعد تسجيله عدة مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيها عن أملاك المصريين العاملين في الكويت، ولم يكتف بذلك بل لاحق هذه الأملاك في مصر وصورها وزار عدة مدن ومحافظات مصرية لتوثيق ادعاءاته ومنها محافظة أسيوط ومدينة بنها ومحافظة بني سويف.

ونشر المواطن عادل سليمان الهاملي مقطع فيديو في محافظة أسيوط من سيارته صور فيه السيارات الكويتية التي تم تحميلها من بعض الوافدين في الكويت.

كويتي يفجر غضب المصريين

واستدرك أن رواتب المصريين في الكويت 120إلى 150 دينار فكيف جاءوا بهذه السيارات علماً أنهم يعملون في التعاونيات؟

كويتي يفجر غضب المصريين
كويتي يفجر غضب المصريين

واتهم الكويتي بعض المصريين ببناء ثرواتهم بالفساد والرشوة –حسب زعمه-

كما صور عمارات وبيوت عبر نقل مباشر مزود بالمستندات والأوراق ـ كما قال ـ متسائلاً “من أين لك هذا”؟

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وأثارت مقاطع الهاملي التي بدا أنه يبحث عن الشهرة والانتشار من خلالها ردود أفعال واسعة من نشطاء كويتيين ومصريين.

وعلق ناشط باسم محمد الظفيري بأن ما صدر عن الهاملي يدل على “الحقد الأسود” حسب وصفه.

واستدرك أن “المرء يحتار كيف يعتذر للمصريين الذين عانوا في الكويت بسبب العنصرية المتواجدة لدى الكويتيين وأكثر من عانى من هذا المرض-كما قال- هم المصريين وبات المصريين هم الشغل الشاغل لدى العنصريين هنا”.

وعلق مواطن مصري في مكايدة لمصور الفيديو الكويتي بأن “المصريين الذين يعملون في الكويت ويبنون بيوتاً ويشترون سيارات هم شبعانون من الأساس والأموال التي يحضرونها من عملهم في الكويت لا يصرفونها بل يدخرونها وينشئون بها مشاريع لأنهم لا يحتاجونها”.

وعلق صاحب حساب “لك يا مصر السلامة”: “الجمعيات في الكويت وأنت كويتي والمال مال كويتي، وأنت جاي تحاسبهم في أسيوط إذا افترضنا أن هناك شبهة فساد فعلاً”.

واستدرك بنبرة ساخرة:”برافو عليك يا عبقري”.

وعقب أيمن مخاطباً الهاملي :” هذه الأموال ليست بفضلك ولا بفضل غيرك.. تعبت وشقيت وجاعت أياماً وسنين لكي تجني قرشين وتشتري فيها سيارة كانت تعتبر حلماً بالنسبة لهم”.

وقال تركي المحمود بنبرة تهكم : “سافرت واشتريت تذاكر ودفعت أجرة سكن واستأجرت سيارة لكي تلاحق هؤلاء الناس في ديارهم وتصور سياراتهم”.

وتابع:” لهذه الدرجة ليس لديك حياة وأشغال أو هدف.. يعني اقل شيء استمتع في سفرتك واترك الناس ربنا وربهم الله.”

وكانت الكويت أعلنت في أغسطس 2022، قراراً بالاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد منذ بداية أيلول من نفس العام في خطة تمتد لـ 3 مراحل زمنية.

الأمر الذي يهدّد بعودة 771 ألف مصري إلى بلادهم، وهم العمالة الأجنبية الأكبر في الكويت.

على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلعَ فبراير 2022 بإنهاء عمل 33 % من الوافدين، ويتمّ في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار، اعتباراً من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

وفي خطوة لتوطين الوظائف وتكويتها، أشارت وزيرة البلدية بالكويت الدكتورة “رنا الفارس” حينها، في بيان تداولته صحف ومواقع كويتية ومصرية، إلى أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر 2022، بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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