كويتي يلاحق المصريين العاملين بالكويت وصور أملاكهم في مصر.. فيديو فجر الغضب

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وطن- أثار مواطن كويتي جدلاً واسعاً بعد تسجيله عدة مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيها عن أملاك المصريين العاملين في الكويت، ولم يكتف بذلك بل لاحق هذه الأملاك في مصر وصورها وزار عدة مدن ومحافظات مصرية لتوثيق ادعاءاته ومنها محافظة أسيوط ومدينة بنها ومحافظة بني سويف.

ونشر المواطن عادل سليمان الهاملي مقطع فيديو في محافظة أسيوط من سيارته صور فيه السيارات الكويتية التي تم تحميلها من بعض الوافدين في الكويت.

كويتي يفجر غضب المصريين

واستدرك أن رواتب المصريين في الكويت 120إلى 150 دينار فكيف جاءوا بهذه السيارات علماً أنهم يعملون في التعاونيات؟

كويتي يثير الجدل بعد ملاحقته أملاك المصريين العاملين بالكويت.. هكذا ردوا عليه pic.twitter.com/o1HsiCuAzm — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 1, 2023

واتهم الكويتي بعض المصريين ببناء ثرواتهم بالفساد والرشوة –حسب زعمه-

كما صور عمارات وبيوت عبر نقل مباشر مزود بالمستندات والأوراق ـ كما قال ـ متسائلاً “من أين لك هذا”؟

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وأثارت مقاطع الهاملي التي بدا أنه يبحث عن الشهرة والانتشار من خلالها ردود أفعال واسعة من نشطاء كويتيين ومصريين.

وعلق ناشط باسم محمد الظفيري بأن ما صدر عن الهاملي يدل على “الحقد الأسود” حسب وصفه.

واستدرك أن “المرء يحتار كيف يعتذر للمصريين الذين عانوا في الكويت بسبب العنصرية المتواجدة لدى الكويتيين وأكثر من عانى من هذا المرض-كما قال- هم المصريين وبات المصريين هم الشغل الشاغل لدى العنصريين هنا”.

وعلق مواطن مصري في مكايدة لمصور الفيديو الكويتي بأن “المصريين الذين يعملون في الكويت ويبنون بيوتاً ويشترون سيارات هم شبعانون من الأساس والأموال التي يحضرونها من عملهم في الكويت لا يصرفونها بل يدخرونها وينشئون بها مشاريع لأنهم لا يحتاجونها”.

وعلق صاحب حساب “لك يا مصر السلامة”: “الجمعيات في الكويت وأنت كويتي والمال مال كويتي، وأنت جاي تحاسبهم في أسيوط إذا افترضنا أن هناك شبهة فساد فعلاً”.

واستدرك بنبرة ساخرة:”برافو عليك يا عبقري”.

وانت مال اهلك يا بااااارد

ناس شقيت وتعبت واتغربت عن اولادها وفي الاخر جاي تحاسبهم

والله انا لو في اسيوط وشوفتك لا اخليك ترجع بلدك عريان وراكب حمار بالمقلوب بعد ما تقول حقي برقبتي

يارب تقع في ايد حد هناك يعلمك الادب يا قليل الادب https://t.co/ceTkqNj8mL — 🇪🇬mona alaa🇪🇬🦅❤🦅❤ (@monaalaa21) June 29, 2023

وعقب أيمن مخاطباً الهاملي :” هذه الأموال ليست بفضلك ولا بفضل غيرك.. تعبت وشقيت وجاعت أياماً وسنين لكي تجني قرشين وتشتري فيها سيارة كانت تعتبر حلماً بالنسبة لهم”.

وقال تركي المحمود بنبرة تهكم : “سافرت واشتريت تذاكر ودفعت أجرة سكن واستأجرت سيارة لكي تلاحق هؤلاء الناس في ديارهم وتصور سياراتهم”.

وتابع:” لهذه الدرجة ليس لديك حياة وأشغال أو هدف.. يعني اقل شيء استمتع في سفرتك واترك الناس ربنا وربهم الله.”

مسافر وتذاكر وسكن ومستأجر سيارة عشان تلاحق الناس في ديرتهم تصور سياراتهم!!؟ يالله لهدرجة ماعندك حياة ماعندك اشغال ماعندك هدف! يعني اقل شيء استمتع في سفرتك واترك الناس ربنا وربهم الله — تركي المحمود Turki (@abus3oud) June 29, 2023

وكانت الكويت أعلنت في أغسطس 2022، قراراً بالاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد منذ بداية أيلول من نفس العام في خطة تمتد لـ 3 مراحل زمنية.

الأمر الذي يهدّد بعودة 771 ألف مصري إلى بلادهم، وهم العمالة الأجنبية الأكبر في الكويت.

على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلعَ فبراير 2022 بإنهاء عمل 33 % من الوافدين، ويتمّ في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار، اعتباراً من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

وفي خطوة لتوطين الوظائف وتكويتها، أشارت وزيرة البلدية بالكويت الدكتورة “رنا الفارس” حينها، في بيان تداولته صحف ومواقع كويتية ومصرية، إلى أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر 2022، بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار.