شاب تركي يتصدى لجنديين إسرائيليين اقتحما المسجد الأقصى ويحظى بإعجاب الآلاف! (شاهد)

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وطن – في الوقت الذي يشهد فيه مخيم جنين مقاومة باسلة ضد قوات الاحتلال التي اجتاحت المخيم فجر، الاثنين، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تصدي شاب تركي لجنديين إسرائيليين دنسا المسجد الأقصى بأحذيتهما.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، قثد تفاجأ الشاب التركي بمرور جنديين إسرائيليين مدججين بالسلاح بين المصلين في المسجد بأحذيتهما، حتى انتفض على الفور للتصدي لهما.

وأظهر الفيديو محاولة الشاب التركي منع الجنديين من الاستمرار في طريقهما، مخاطبا إياهما بان هذا مسج وليس كنيسا، مخاطبا إياهما بخلع أحذيتهما.

وخلال تصديه لهما، أكد الشاب التركي للجنديين بشجاعة انه لا يخاف منهما، مطالبا إياهما بالخروج من المسجد الأقصى على الفور.

إشادة بتصرف الشاب التركي

شجاعة الشاب التركي أثارت إعجاب واستحسان الاشطين على مواقع التواصل، حيث عبرت متابعة عن إعجابها بما فعله الشاب، بالقول:” كفووو عليك ربي يحفظك”.

وعلق متابع آخر مشيدا بالشاب التركي:” كفو الذيب هذا الي يشرح الصدر نفس هالشجاع”.

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وقالت أخرى:” الله يبارك في هذا الشاب التركي ويحفظه حل اهله ويرجعه حل بلاده يارب العالمين”.

قرب انتهاء العملية العسكرية في جنين

يأتي هذا في حين قال مساعد كبير لرئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن إسرائيل تقترب من استكمال عمليتها في جنين الواقعة شمال الضفة الغربية بعد أن أسفر أعنف قتال في المدينة المضطربة بالضفة الغربية منذ أكثر من عقدين عن استشهاد 10 فلسطينيين وأجبر الآلاف على الفرار.

وبحسب “رويترز“، دفعت الغارة التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين والتي شملت مئات من الضربات الخاصة والغارات الجوية الإدارة الفلسطينية المدعومة دوليا إلى القول إنها تعلق الاتصالات مع إسرائيل وأثارت مخاوف الولايات المتحدة والأمم المتحدة الإنسانية .

وقال دولة الاحتلال لإسرائيلي التي أطلقت على العملية في مخيم جنين اسم “المنزل والحديقة” ، إن الهدف منها هو “اقتلاع الفصائل الفلسطينية المدعومة من إيران”، والتي تقف وراء تصاعد الهجمات بالأسلحة النارية والقنابل ، فضلاً عن الجهود الأولية لصنع الصواريخ في الضفة الغربية.

استشهاد 10 وجرح نحو 100 آخرين

من جانبها، وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا أصيب خلال الاشتباكات من منزل إلى منزل توفي ليلا وعُثر على جثة أخرى في الصباح ، ليرتفع عدد الشهداء إلى 10 ، ونحو 100 جريح ، 20 منهم في حالة حرجة.

من جانبها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن استشهاد أربعة من مقاتليها، في حين قالت حركة حماس عن انتماء شهيد خامس لها.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الشهداء الخمسة الذكور الآخرين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 23 عاما من المقاومين أم المدنيين.