ستيفن جيرارد يُخاطب الجماهير باللغة العربية بعد تعيينه مدرباً للاتفاق السعودي (فيديو)

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وطن- خاطب أسطورة ليفربول السابق الإنجليزي ستيفن جيرارد 43 عاماً، جماهير نادي الاتفاق السعودي باللغة العربية بعد تعيينه مدرباً رسمياً للفريق مع بداية الموسم القادم.

وقال الإنجليزي جيرارد مدرب الاتفاق السعودي الجديد، في مقطع فيديو نشره النادي عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، مخاطباً جماهير النادي، ” مرحبا .. أنا ستيفن جيرارد.. أنا انتهت اتفاقي مع نادي الاتفاق”.

وأعلن نادي الاتفاق السعودي، عن التوصل إلى اتفاق مع المدرب الإنجليزي جيرارد، في بيان نشره النادي، جاء فيه: ” يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق”.

ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي

وجاء توقيع المدرب الإنجليزي جيرارد مع نادي الاتفاق السعودي، بعد إقالته من منصبه كمدير فني لنادي أستون فيلا الإنجليزي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

وكان النجم الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد قد زار مدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، الذي يلعب فيه نادي الاتفاق السعودي. ليعلن بعدها الأخير عن التوصل إلى اتفاق معه للإشراف على تدريب الفريق الأول.

أحد أساطير اللعبة ينضم لدورينا مدربًا لنادي @Ettifaq 👔 أهلًا بالإنجليزي ستيفين جيرارد في #دوري_روشن_السعودي 😍 pic.twitter.com/UnllcjKTDv — دوري روشن السعودي (@SPL) July 3, 2023

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كما وجاء تأكيد خبر توصل الاتفاق السعودي مع المدرب الإنجليزي جيرارد، بعد أيام قليلة ماضية نفى فيها الأخير الموافقة على عرض لتدريب النادي خلال الفترة القادمة. إلا أنه أكد وجود عرض من قبل الإدارة لتولي تدريب الفريق.

من هو المدرب ستيفن جيرارد؟!

ستيفين جورج جيرارد، إنجليزي الجنسية، ويعد أحد أساطير نادي ليفربول، من مواليد شهر مايو/ أيار عام 1980 (43 عاماً)، كان لاعباً في مركز خط الوسط. خلال مشواره الكروي قبل أن يعلن اعتزاله عام 2016.

بدأ مسيرته التدريبية من بوابة أكاديمية ليفربول (الريدز) في عام 2017، قبل أن يتعاقد مع رينجرز الاسكتلندي الذي توج معه بالدوري الممتاز الغائب عن خزائن النادي لسنوات طويلة.

كما وبعدها تعاقد مع نادي أستون فيلا في عام 2021، إلا أنه تم إقالته من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، ليوافق بعدها على عرض الاتفاق السعودي لتدريب الفريق حتى صيف 2025. بعد زيارته للمملكة العربية السعودية.

يذكر بأن الاتفاق السعودي قد أنهى الموسم الماضي في المركز السابع من منافسات دوري روشن الممتاز لكرة القدم برصيد 37 نقطة.