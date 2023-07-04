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رحمة رياض تغني مع كاظم الساهر بقميص نوم (فيديو)

يعرف عن كاظم الساهر دعمه للمواهب الشابة في حفلاته خاصة العراقية منها كما فعل مع رحمة رياض

كتب رفيف عبدالله
رحمة رياض تنضم للغناء مع كاظم الساهر بقميص نوم (فيديو)
رحمة رياض
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وطن– جمعت الصدفة بين الفنان العراقي كاظم الساهر، ومواطنته رحمة رياض، وقدما أغنية معاً دون تخطيط، خلال حفلة القيصر في بيروت.

كانت رحمة رياض تجلس بين حضور حفلة كاظم الساهر في بيروت، لتتفاجأ به يستدعيها إلى الصعود للمسرح.
وأديا معاً أغنية “سلمتك بيد الله” للفنان كاظم الساهر.

قميص نوم

وكان ملفتاً أن رحمة رياض كانت ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأصفر، أشبه في تصميمه بقميص النوم.

وأعادت رحمة رياض نشر فقرتها مع كاظم الساهر، معقبة: “شرف كبير وقوفي بجانب القيصر، كاظم الساهر.. لفتة جميلة من قامة فنية كبيرة تعني لي الكثير”.

وتابعت: “شكرا جزيلا مع خالص محبتي وتقديري”.

الجدير ذكره أنه يعرف عن كاظم الساهر دعمه للمواهب الشابة في حفلاته، خاصة العراقية.

المصدررصد ومتابعة وطن

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