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جنين تنتصر والاحتلال ينهزم .. مقتل جندي وارتقاء 12 شهيداً والمقاومة تثبت علوّ كعبها

بعد عدوان واسع استمر ليومين ولم يحقق أي انجازات عسكرية لإسرائيل

كتب أنس السالم
مقتل جندي في مخيم جنين
مقاومون يتصدون لتوغل قوات الاحتلال فيم مخيم جنين (تصوير: عصام ريماوي)
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وطن – انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الثلاثاء، من مخيم جنين، بعد عدوان واسع استمر ليومين، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بحالة خطيرة، ومقتل جندي إسرائيلي .

ومساء الثلاثاء، ذكرت مصادر لقناة “الجزيرة” انّ عناصر من كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى نفذوا كمينا محكما أدى لمقتل جندي إسرائيلي، في مخيم جنين، واعترف لاحقاً جيش الاحتلال في بيانٍ رسمي بمقتله.

وأظهرت مشاهد مصوّرة الكمين الذي تسبب بمقتل أحد جنود الاحتلال بعد تفجير آلية عسكرية في مخيم جنين.

وأعلنت “سرايا القدس – كتيبة جنين”، تنفيذ عملية تفجير بعبوة “طارق 1” بآلية من طراز “تايغر” تابعة لقوات الاحتلال، ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من فيها.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال استهدف مخيم جنين بـ”قصف مكثف”، عقب استهداف جنوده ورصد “إصابة خطيرة” في المكان.

لحظة نقل الجندي المصاب للمستشفى قبل مصرعه
لحظة نقل الجندي المصاب للمستشفى قبل مقتله

بينما قالت كتائب القسام بالضفة الغربية إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة وفجّروا عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال بمدينة جنين.

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وأكدت في بيان “وقوع إصابات محققة في صفوف الاحتلال. ونؤكد لشعبنا وأمتنا أن كتائب القسام وفصائل المقاومة في جنين ما زالت تحمل في جعبتها الكثير من المفاجآت لهذا العدو”.

وانتشرت مشاهد توثق آثار دماء جنود الاحتلال في مخيم جنين .

انسحاب قوات الاحتلال من مخيم جنين

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من مخيم جنين، مخلفة الكثير من الدمار.

أهالي مخيم جنين يرفعون شارة النصر بعد انسحاب جيش الاحتلال
أهالي مخيم جنين يرفعون شارة النصر بعد انسحاب جيش الاحتلال

وعاد أهالي مخيم جنين لبيوتهم التي أجبرهم الاحتلال الإثنين على إخلائها، وتفقدوا الدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال في المخيم، وسط انقطاع التيار الكهربائي بعد انسحاب الجيش.

الدمار في مخيم جنين بعد انسحاب الاحتلال
جانب من الدمار في مخيم جنين بعد انسحاب الاحتلال

وشهدت ساعات مساء الثلاثاء، قبيل اعلان جيش الاحتلال انسحابه من مخيم جنين، اشتباكاتٍ ضارية، وصفت بأنها الأعنف منذ بدء العملية العسكرية الاسرائيلية، تخللها استهداف المقاومين لقوات الاحتلال بالرصاص، وتفجير عبوات ناسفة في الآليات العسكرية .

واستهدفت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال مساء الثلاثاء، موقعا داخل مقبرة في حي جنين الشرقي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش استهدف خلية مسلحة من الجو بالتزامن مع خروج القوات من مخيم جنين.

غارة إسرائيلية على هدف في مخيم جنين
غارة إسرائيلية على هدف في مخيم جنين

وكانت القناة الإسرائيلية الرسمية أفادت بأن حكومة الاحتلال أبلغت الولايات المتحدة في رسالة أن عملية جنين محدودة لمدة 48 ساعة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن قواته “عثرت وصادرت آلاف الوسائل القتالية في مخيم جنين ومدينة جنين. ومن ضمنها عبوات ناسفة وأنواع مختلفة من الذخيرة ومختبرات لصناعة المتفجرات”.

وأجمع محللون ومراقبون على أنّ جيش الاحتلال فشل في عمليته التي استمرت يومين في مدينة جنين ومخيمها، ولم يحقق اي انجازات حقيقية .

المصدررصد وطن + مواقع الكترونية

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