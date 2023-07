جنين تنتصر والاحتلال ينهزم .. مقتل جندي وارتقاء 12 شهيداً والمقاومة تثبت علوّ كعبها

- Advertisement -

وطن – انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الثلاثاء، من مخيم جنين، بعد عدوان واسع استمر ليومين، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بحالة خطيرة، ومقتل جندي إسرائيلي .

ومساء الثلاثاء، ذكرت مصادر لقناة “الجزيرة” انّ عناصر من كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى نفذوا كمينا محكما أدى لمقتل جندي إسرائيلي، في مخيم جنين، واعترف لاحقاً جيش الاحتلال في بيانٍ رسمي بمقتله.

وأظهرت مشاهد مصوّرة الكمين الذي تسبب بمقتل أحد جنود الاحتلال بعد تفجير آلية عسكرية في مخيم جنين.

وأعلنت “سرايا القدس – كتيبة جنين”، تنفيذ عملية تفجير بعبوة “طارق 1” بآلية من طراز “تايغر” تابعة لقوات الاحتلال، ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من فيها.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال استهدف مخيم جنين بـ”قصف مكثف”، عقب استهداف جنوده ورصد “إصابة خطيرة” في المكان.

بينما قالت كتائب القسام بالضفة الغربية إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة وفجّروا عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال بمدينة جنين.

وأكدت في بيان “وقوع إصابات محققة في صفوف الاحتلال. ونؤكد لشعبنا وأمتنا أن كتائب القسام وفصائل المقاومة في جنين ما زالت تحمل في جعبتها الكثير من المفاجآت لهذا العدو”.

وانتشرت مشاهد توثق آثار دماء جنود الاحتلال في مخيم جنين .

Jenin Invasion |

The blood of Israeli soldiers and medical equipment left behind in Jenin Refugee Camp pic.twitter.com/5PSfKTd6wk

— Younis | يونس (@ytirawi) July 4, 2023