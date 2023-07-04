جنين تنتصر والاحتلال ينهزم .. مقتل جندي وارتقاء 12 شهيداً والمقاومة تثبت علوّ كعبها

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وطن – انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الثلاثاء، من مخيم جنين، بعد عدوان واسع استمر ليومين، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بحالة خطيرة، ومقتل جندي إسرائيلي .

ومساء الثلاثاء، ذكرت مصادر لقناة “الجزيرة” انّ عناصر من كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى نفذوا كمينا محكما أدى لمقتل جندي إسرائيلي، في مخيم جنين، واعترف لاحقاً جيش الاحتلال في بيانٍ رسمي بمقتله.

وأظهرت مشاهد مصوّرة الكمين الذي تسبب بمقتل أحد جنود الاحتلال بعد تفجير آلية عسكرية في مخيم جنين.

وأعلنت “سرايا القدس – كتيبة جنين”، تنفيذ عملية تفجير بعبوة “طارق 1” بآلية من طراز “تايغر” تابعة لقوات الاحتلال، ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من فيها.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال استهدف مخيم جنين بـ”قصف مكثف”، عقب استهداف جنوده ورصد “إصابة خطيرة” في المكان.

بينما قالت كتائب القسام بالضفة الغربية إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة وفجّروا عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال بمدينة جنين.

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وأكدت في بيان “وقوع إصابات محققة في صفوف الاحتلال. ونؤكد لشعبنا وأمتنا أن كتائب القسام وفصائل المقاومة في جنين ما زالت تحمل في جعبتها الكثير من المفاجآت لهذا العدو”.

#صور من تصدي المقاومة الفلسطينية لتوغل جيش الاحتلال في #مخيم_جنين. تصوير: عصام ريماوي/ الأناضول

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وانتشرت مشاهد توثق آثار دماء جنود الاحتلال في مخيم جنين .

Jenin Invasion | The blood of Israeli soldiers and medical equipment left behind in Jenin Refugee Camp pic.twitter.com/5PSfKTd6wk — Younis | يونس (@ytirawi) July 4, 2023

انسحاب قوات الاحتلال من مخيم جنين

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من مخيم جنين، مخلفة الكثير من الدمار.

وعاد أهالي مخيم جنين لبيوتهم التي أجبرهم الاحتلال الإثنين على إخلائها، وتفقدوا الدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال في المخيم، وسط انقطاع التيار الكهربائي بعد انسحاب الجيش.

وشهدت ساعات مساء الثلاثاء، قبيل اعلان جيش الاحتلال انسحابه من مخيم جنين، اشتباكاتٍ ضارية، وصفت بأنها الأعنف منذ بدء العملية العسكرية الاسرائيلية، تخللها استهداف المقاومين لقوات الاحتلال بالرصاص، وتفجير عبوات ناسفة في الآليات العسكرية .

اشتباكات الساعة الأخيرة.. مشاهد من إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال في جنين ومحيط مخيمها. pic.twitter.com/mL6uUwWbAo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 4, 2023

واستهدفت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال مساء الثلاثاء، موقعا داخل مقبرة في حي جنين الشرقي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش استهدف خلية مسلحة من الجو بالتزامن مع خروج القوات من مخيم جنين.

وكانت القناة الإسرائيلية الرسمية أفادت بأن حكومة الاحتلال أبلغت الولايات المتحدة في رسالة أن عملية جنين محدودة لمدة 48 ساعة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن قواته “عثرت وصادرت آلاف الوسائل القتالية في مخيم جنين ومدينة جنين. ومن ضمنها عبوات ناسفة وأنواع مختلفة من الذخيرة ومختبرات لصناعة المتفجرات”.

وأجمع محللون ومراقبون على أنّ جيش الاحتلال فشل في عمليته التي استمرت يومين في مدينة جنين ومخيمها، ولم يحقق اي انجازات حقيقية .