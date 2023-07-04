أشرف حكيمي في إطلالة جديدة تثير غضباً وسخرية واسعة منه.. شاهد ما فعله بنفسه!

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وطن – واصل لاعب المنتخب المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، إطلالاته المثيرة للجدل، ما جعله مثار سخرية وتندر متابعيه.

ونشر أشرف حكيمي عبر حسابه على “انستغرام” مجموعة من الصور تبرز إطلالته المثيرة للجدل، حيث ظهر مرتديا “تي شيرت” مقسم طوليا إلى لونين “الأحمر والبرتقالي” مع بنطال جينز ممزق.

ولم يكتف أشرف حكيمي بهذا الأمر فقط، بل قام بوضع “رباط حذاء” باللون الأحمر على خصره كحزام، مع حذاء ملون بشكل مبالغ فيه.

سخرية واسعة من إطلالة أشرف حكيمي

إطلالة أشـرف حكيمي الجديدة كما سابقتها عبر “أنستغرام” جعلته مثار سخرية عارمة من قبل المتابعين الذين وجهوا له انتقادات لاذعة، مستنكرين ظهوره بهذا الشكل.

وفي هذا السياق، سخرت البلوجر سارة سمايرة من :حكيمي” وإطلالته بالقول:” موضة سيور بلاصة سمطة سبقتك ليها في الفيين وعشرة “.

أما المتابع محمد الغزوي فسخر من ظهور أشرف حكيمي بهذا الشكل قائلا:” الكسوة لي كتجيبلك خالتك ولا عمتك من برا”.

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من جانبها، وجهت المتابعة صفاء محمد نصيحة لأشرف حكيمي بالقول:” هيك ننحدر للغلط حكيمي ركز يرحم والديك”.

أما المتابع أوركان رحال فهاجم أشرف حكيمي بسبب إطلالته قائلا:” اين هي رجولتك واين هي لحيتك واين هي فأسك”.

وسخر آخر منه بالقول:” شراتهملك امك؟”.

إطلالة أشرف حكيمي في إيطاليا

وكان أشرف حكيمي قد اثار غضب وسخرية متابعيه الأسبوع الماضي، بعد نشره مجموعة من الصور توثق جولة سياحية له في إيطاليا.

وظهر أشرف حكيمي في الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” مرتديا تي شيرت” أسود مع شورت فضفاض باللون “البيج” المخطط مع حزام طويل ومتدلي، ما جعله مثار سخرية عارمة.