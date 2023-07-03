مصري يدوس على القرآن بقدميه ويسكب الخمر عليه تضامناً مع سلوان موميكا! (شاهد)

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وطن – على خطى اللاجئ العراقي في السويد، سلوان موميكا وتضامنا معه، أقدم مواطن مصري على إهانة القرآن الكريم والدوس عليه بقدميه وسكب الخمر عليه.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر المواطن المصري على أحد الجسور في وقت متأخر من الليل حاملا في يده نسخة من القرآن الكريم، واصفا إياه بألفاظ بذيئة.

وخلال حديثه واستعراضه بانه يفتح القرآن على سورة “المؤمنون” أكد بأنه متواجد بالمملكة العربية السعودية، مطلقا إهانة بحق النبي صلى الله عليه وسلم.

تضامنا مع سلوان موميكا

وأكد خلال استعراضه القذر بأن اسمه سعيد أبو مصطفى، وبأنه يفعل فعلته هذه تضامنا مع سلوان موميكا، واصفا إياه بالبطل، ومطلقا على القرآن وصف كتاب داعش الإرهابي.

استعراض بوتين

وتطرق المواطن المصري في استعراضه إلى ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واحتضانه للقرآن عقب ما قام به سلوان موميكا، واصفا ما قام به “بوتين” باستعراض لجلب المسلمين الروس في صفه للمحاربة في أوكرانيا.

وزعم المواطن المصري بأن القرآن الكريم الذي وصفه “بالكتاب القذر” دمر المجتمعات والأوطان العربية الإسلامية ، وأن مكانه “تحت الشحاطات” أو “الأقدام” قبل أن يلقيه بالأرض ويدوسه بقدميه، ويتراقص عليه على أنغام أغنية كان يشغلها بجانبه.

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تطويح القرآن وسكب الخمر عليه

ولم يكتف المواطن المصري بما فعله، ليقوم بعد ذلك بتطويح يده ورمي المصحف بعيدا حتى سقط أسفل الجسر، لينتقل إليه مرة اخرى ممسكا بزجاجة شامبانيا ويقوم بدلقها على القرآن الكريم.

وواصل المواطن المصري توجيه الإهانات للقرآن الكريم، ساخرا من آياته ومواصلا سكب الخمر على القرآن، زاعما ان هذه هي مكانة القرآن الحقيقة الذي ليس له أي كرامة وفق قوله.

وعلى الرغم من ادعاء المواطن المصري بأنه يتواجد حاليا في السعودية، إلا أن الطبيعة المحيطة به تؤكد أنه يكذب، خاصة في ظل معرفته بالعواقب القانونية لهذا الفعل الدنيء في حالة أقدم عليه في السعودية وهو القتل تعزيرا.

وأكد مغردون في الردود على استحالة أن يكون هذا الشخص متواجد في السعودية، مشيرين إلى أن جرأته بالظهور بهذا الشكل الواضح تؤكد ذلك خاصة وأنه أجهزة الامن السعودية قادرة على جلبه والقبض عليه في وقت قليل جدا.

سلوان موميكا يحرق نسخة من القرآن

يشار إلى أن ما قام به المواطن المصري جاء بعد أيام قليلة من إقدام اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام الجامع الكبير تحت مسمع ومرآى الشرطة السويدية وبإذن منها، وهو ما أثار ردود أفعال قوية من قبل الدول العربية والإسلامية.