مشهد شيرين أبو عاقلة يتكرر.. الاحتلال يطلق النار على صحفيي جنين وهذا ما حدث للكاميرا

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وطن – يبدو أي اعتداء تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، سيكون مصحوبا باستهداف مروع ضد الصحفيين، ففي مشهد أعاد للأذهان جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، استهدفت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، الطواقم الصحفية خلال تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وأطلق جيش الاحتلال النار على مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، والمصور ربيع منير، ما تسبب باحتراق الكاميرا وجهاز البث.

وأظهرت لقطات مصورة، نيرانا وأعمدة دخان تندلع من الكاميرا بشكل مباشر، بعدما استهدفتها قوات الاحتلال بشكل مباشر، في اعتداء يعكس إصرارا على قمع الصحفيين.

وسُمع في مقطع الفيديو، صوتٌ يُرجَّح أنه للصحفي شحادة يقول إنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص عليهم خلال تغطية العدوان الذي يتعرض له مخيم جنين، وأشار إلى أن الطلقات أصابت الكاميرا وأحرقت جهاز البث.

يعيد هذا المشهد إلى الأذهان، جريمة اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة،التي اغتالتها قوات الاحتلال قبل أكثر من عام على تخوم مخيم جنين، بينما كانت تغطي أي عدوانا يشنه الاحتلال ضد المخيم.

عدوان إسرائيلي مستمر على جنين

وتواصل قوات الاحتلال، شن عدوان غاشم على مخيم جنين، خلّف حتى كتابة هذه السطور، سبعة شهداء من الفلسطينيين، وسط توقعات بزيادة الحصيلة في ظل وجود إصابات خطيرة.

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واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم.

واستولت قوات الاحتلال، في عدوانها الغاشم، على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

عباس يترأس اجتماعا عاجلا

وفي سياق متصل، يترأس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا عاجلا للقيادة الفلسطينية، لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

جاء ذلك في وقت قالت فيه كتيبة جنين، إن مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال أثناء محاولتها التقدم على أطراف مخيم جنين، موضحة أن جنودها الأبطال أمطروا قوات الاحتلال في محيط المخيم بصليات من الرصاص، كما فجروا عددا من العبوات الناسفة في آلياته العسكرية.

دعوة أممية لجيش الاحتلال

بدورها، طالبت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتأمين دخول طواقم الإسعاف إلى مخيم جنين لإنقاذ المصابين.

وأعربت هاستينغز في تغريدة نشرتها عبر تويتر، اليوم الاثنين، عن القلق البالغ من حجم العداوان الإسرائيلي العسكري في جنين ومخيمها.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي قصف بالطائرات مخيم جنين المكتظ بالسكان، داعية إلى تأمين دخول مركبات الإسعاف لإنقاذ المصابين.