الأحد, يوليو 2, 2023
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الهدهد

شظايا كبيرة.. فيديو يوثق آثار ضربة صاروخية سورية باغتت إسرائيل وهكذا رد الاحتلال

كتب خالد السعدي
سقوط صاروخ سوري في رهط
سقوط صاروخ سوري في إسرائيل
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وطن – بثت وسائل إعلام إسرائيلية، لقطات توثق آثار الضربة الصاروخية التي تلقتها دولة الاحتلال من الأراضي السورية، في حين لم تعلن دمشق حتى الآن، عن توجيهها أي ضربة ضد إسرائيل.

وعرضت قناة “كان”، مقطع فيديو، يُظهر آثار شظايا كبيرة أبلغ السكان عن سقوطها، جراء الصاروخ الذي قالت تل أبيب إنه قادم من سوريا، وأحدث على ما يبدو انفجارا كبيرا جدا.

يأتي هذا فيما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الصاروخ المضاد الذي أطلق من سوريا وسقطت أجزاء منه في مدينة رهط الواقعة في أقصى شمال النقب، هو من طراز SA-5 ، مشيرة إلى تقديرات تتحدث عن أن الصاروخ أطلق بشكل متعمد، وأن اختراقه الأجواء لم يكن مجرد تسرّب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل، بالتزامن مع إفادة وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، بالتصدي لــ”أهداف معادية” بريف حمص وسط البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه باللغة الإنجليزية على موقع تويتر: “صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل”.

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وأضاف في التغريدة، أن الصاروخ انفجر في الجو فوق الأراضي الإسرائيلية، موضحا أنه لم يتم إصدار تعليمات خاصة للمدنيين على الجبهة الداخلية الإسرائيلية في هذا الوقت، وأن التفاصيل قيد المراجعة.

هجوم إسرائيلي على سوريا

في موازاة ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية (تابعة للنظام)، بأن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من الصواريخ المعادية بريف حمص الشمالي، موضحا أن دوي انفجارات سُمعت في أجواء ريف طرطوس، نجمت عن التصدي للهجوم الإسرائيلي.

في حين لم تعلن إسرائيل حتى الآن، شن هجمات على سوريا، كما لم تؤكد دمشق إطلاق صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي وتصدي الدفاعات السورية

وأفصحت الوكالة عن مزيد من التفاصيل، حيث نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تمكنت من التصدي للهجوم الإسرائيلي القادم من شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص.

وبحسب المصدر العسكري، فإن الخسائر جراء التصدي للأهداف المعادية في حمص اقتصرت على الماديات.

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