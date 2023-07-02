الأحد, يوليو 2, 2023
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أغلى ساندويتش بالعالم يوجد في دبي.. لن تصدق مما يتكون! (فيديو)

أثار ثمن الساندويتش الفلكي الذي يباع في الإمارات، تعليقات وردود متباينة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين السخط والاستغراب

كتب خالد الأحمد
أغلى ساندويتش بالعالم يوجد في دبي.. لن تصدق مما يتكون!
أغلى ساندويتش بالعالم
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما قيل إنها أغلى ساندويتش شاورما في العالم في محل “هبة” الشهير بالإمارات العربية المتحدة، مما أثار حالة من الجدل في أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن سبب أرتفاع سعرها ومكوناتها.

وظهرت فتاة ـ يبدو أنها منشئة محتوى ـ في مقطع الفيديو المتداول وهي تمسك بساندويتش وتقول:” يا جماعة هاي أغلى سندويتشة شاورما في العالم كله موجودة في دبي“.

أغلى ساندويتش شاورما بالعالم في دبي

وأضافت كاشفة عن سعر الساندويتش بتعجب “ثمنها فقط 1825 درهم إماراتي أي 500 دولار”.

واستدركت الفتاة في الفيديو المثير للجدل:” أنتم تعتقدون أنها شاورما عادية ولكنها مجهزة من الدجاج الأسود الأندونيسي.. والزيت الذي تصنع فيه يأتي بشكل يومي بطائرة للأغنياء فقط”.

وتابعت:” الله يرزقني ويرزقكم” ثم همت بأكلها وحينها يسمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول: “ذوقي الألف و825 درهم”، وبعد أن قضمت أول لقمة قالت:”فعلاً ثمنها فيها”.

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والدجاج الأسود اﻷندونيسي هو أغرب وأغلى وأندر أنواع الدجاج في العالم، ويطلق عليه إسم “دجاج لامبورغيني” أو “دجاج أيام سيماني” ويصل ثمن بيضه حتى ل 2500 دولار وهو شهي الطعم جداً.

أغلى ساندويتش بالعالم
أغلى ساندويتش بالعالم

ردود أفعال متباينة بشأن أغلى شاورما في العالم

وأثار ثمن الساندويتش الفلكي تعليقات وردود متباينة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين السخط والاستغراب.

وعلقت إحداهن بنبرة تساؤل: “حاطين معاها ٢٤ قيراط ذهب وانا مدري”.

فيما عقب “هشام”: “اللهم هب لنا مالاً لا يطغينا”.

وقالت “روري” بنبرة تهكم : “معمولة من الدجاج الاسود.. ترى البطن عمياء”

وقال “جورجنيو العطوي” ساخراً: “يقولون إذا اكـلتها تصير ديك”.

تفوق على ساندويتش “Quintessential Grilled Cheese”

يذكر أن أغلى ساندويتش سجل في موسوعة غينيس وهو سندويش الجبن ‘Quintessential Grilled Cheese”، لم يصل إلى قيمة ساندويتش شاورما الهبة الظاهر بالمقطع إذ بلغ ثمنه 214 دولاراً (192 يورو) .

واستمد الساندويتش الذي يقدمه مطعم ‘”Serendipity 3 الشهير في نيويورك سعره من جودته وسعر مكوناته وهي: الخبز المربع المعجون بشامبانيا من النوع الفاخر والذهب الغذائي، وزبدة الكمأة البيضاء، وجبنة من النوع الغالي.

ويقدم الساندويتش في طبق من الكريستال عالي الجودة، ويمكن تغميسه في حساء سرطان البحر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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