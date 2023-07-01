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شقيقة أشرف حكيمي على خطى طليقته هبة عبوك.. استعراض أفخاذ وبكيني على الشاطئ (شاهد)

إطلالة وداد حكيمي هي الأكثر جرأة لها على مواقع التواصل الخاصة بها

كتب سالم حنفي
شقيقة أشرف حكيمي على خطى طليقته هبة عبوك.. استعراض أفخاذ وبكيني على الشاطئ
وداد حكيمي
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وطن- شاركت وداد حكيمي، شقيقة لاعب المنتخب المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، أجواء احتفالها بعيد الاضحى المبارك مع متابعيها.

وعرضت وداد حكيمي مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستغرام“، أظهرت ارتدائها للقفطان المغربي التقليدي.

وظهرت شقيقة اللاعب أشرف حكيمي في إطلالتها مرتدية قفطانا مغربيا باللون “البمبي” المطرز بالورود، مع حزام من الذهب زاده جمالا.

وأرفقت وداد حكيمي مع صورها تتعليقا قالت فيه:” منغمسة في قلب أنبل التقاليد المغربية”.

شقيقة أشرف حكيمي بالبكيني على الشاطئ

ولم تكتف وداد حكيمي بذلك، بل تحولت لخاصية “الاستوري” لتنشر أجواء استمتاعها بأجواء العيد برفقة إحدى صديقاتها من على الشاطئ، على خطى طليقة شقيقها هبة عبوك.

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وظهرت وداد حكيمي وهي تلتقط فيديو لصديقتها التي كانت تجلس مقابلها وترتدي بيكيني من قطعتين.
وأظهر الفيديو الذي صورته وداد حكيمي بنفسها أنها هي كانت ترتدي بيكيني أيضا، حيث كشف الفيديو عن أفخاذها العاريتين.

وفي صورة جديدة، ظهرت وداد حكيمي وهي تجلس على كرسي على الشاطئ مرتدية البيكيني، إلا أنها حاولت ستر الجزء العلوي من جسدها بـ تي شيرت بني اللون.

وداد حكيمي بالبكيني
وداد حكيمي بالبكيني

على خطى هبة عبوك

وتعتبر هذه الصور لشقيقة أشرف حكيمي بمثابة الأكثر جرأة لها يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

كما أنها بذلك تسير على نهج هبة عبوك التي لا تتوانى مطلقا عن نشر صور ومقاطع فيديو مثيرة وجريئة للغاية تجعلها محل انتقاد وهجوم متواصل من قبل متابعيها.

 

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المصدر رصد وتحرير وطن

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