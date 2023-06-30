هارفارد: لماذا يجب أن تحصل على أكبر قدر ممكن من النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع؟

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وطن-نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانيّة، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على أهمية النوم لساعات كافية، مشيرة إلى ضرورة النوم خلال نهاية عطلة الأسبوع إذا أمكن بشكل جيّد لتعويض عدد ساعات النوم الضائعة خلال الأسبوع والشعور بالاسترخاء.

وفي الحقيقة، يصبح النوم ملحمة حقيقية بالنسبة للكثيرين، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لاسيما مع ساعات العمل الطويلة، وانعدام الشعور بالراحة والاسترخاء. لذا، تنصح جامعة هارفارد بضرورة النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وشرحت أسباب ذلك.

وإذا كنت تشعر بالتعب في الصباح، فيجب أن تعلم أنك لا تنام جيدًا في الليل وقد يكون لهذا عواقب معينة على صحتك.

لماذا يجب أن تنام بقدر ما تستطيع في عطلة نهاية الأسبوع

وجد باحث في جامعة هارفارد أن معظم الأشخاص الذين ينامون على الفور في أي وقت خلال الأسبوع، وهو أمر نادر-ينبغي ألا يشعروا بالنعاس.

ووفق ما ترجمته “وطن“، استنتجوا بعد تحليل عادات نومهم أنهم لم يحصلوا على قسط كافٍ من النوم حقًا. لهذا السبب، قاموا أيضًا بتحليل التأثيرات التنظيمية لجرعة إضافية من النوم. وهكذا تمكن المشاركون في هذه الدراسة من النوم لمدة يومين؛ 16 ساعة في اليوم: 12 ساعة في الليل وأربع ساعات للقيلولة.

وخلال الليلة الأولى، ناموا كثيرًا، وبعد خمسة أيام، كانت ساعات النوم أقل، وتكرر اختبار النوم الكامن ولم ينام أحد عمليًا.

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لذا فالأمر يتعلق بالحصول على قسط كافٍ من النوم للساعات التي نحتاجها، ووفقًا لخبراء الجامعة، يتعين علينا أيضًا تعويض النوم الذي نتخلف عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع. حتى أنهم يوصون بالنوم ليومين لتقليل الحرمان من النوم لأولئك الذين لا يستطيعون القيام بذلك خلال الأسبوع.

في السياق ذاته، أوضح الباحثون أنه يجب تبنّي عادات نوم جيّدة خلال الأسبوع. ومع ذلك، فقد خلصوا أيضًا إلى أن أولئك الذين ينامون أكثر في تلك الليالي التي لا يضطرون فيها إلى العمل أو الدراسة في اليوم التالي سيكونون قادرين على الشعور بالراحة بشكل أفضل. كما خلصوا إلى أن ساعات النوم بالنسة للأشخاص بشكل عام قليلة ويجب أن ينام الناس لساعات لتعويض ساعات النوم الضائعة.

وفيما يلي بعضٌ من عادات النوم الجيّدة:

حاول النوم في نفس الوقت دائمًا

النوم بمعدل 7-8 ساعات

اغتنم الفرصة للنوم في عطلة نهاية الأسبوع إذا كنت تفتقر إلى النوم

تناول طعامًا صحيًا قبل الخلود إلى النوم، ويجب أن يكون ذلك قبل النوم بحوالي ساعتين

ضع الهواتف المحمولة والشاشات جانبًا قبل الذهاب إلى النوم

اشرب الحليب الساخن أو استحم للحصول على قسط أفضل من الراحة

مارس تقنيات الاسترخاء والتأمل وقراءة كتاب وجعل غرفتك نظيفة ومريحة بشكل مثالي حتى تتمكن من النوم قبل ذلك

وفي حال كان هناك المزيد من المشاكل، فعليك استشارة الطبيب لمعرفة ما يحدث معك من الناحية الطبية.