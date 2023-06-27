هذا ما حصل مع شابة أمريكية لم تضع واقي الشمس لـ5 ساعات على الشاطئ (صور)

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وطن- أصيبت بيلا تشاتوين، البالغة من العمر 21 عامًا، بتسمم شديد بأشعة الشمس، نتيجة نسيانها وضع واقي الشمس عندما كانت متواجدة على شاطئ البحر رفقة صديقتها.

وقالت تشاتوين إن أختها البالغة من العمر ثلاث سنوات لم تتعرف عليها، لأن وجهها كان متورمًا بشدة، مشيرة إلى أن اليوم الذي وقعت فيه الحادثة كان يومًا غائمًا ولم يكن حارًا.



كما أوضحت تشاتوين وهي مساعدة في التصميم الداخلي إنها عادة ما تستعمل كريمًا واقٍ من الشمس وكانت تخطط لوضعه عندما كانت على الشاطئ لكنها نمت عن طريق الخطأ ولم تستيقظ إلا بعد خمس ساعات.

التسمم الشمسي

أخبرها الطبيب أنها مصابة بتسمم الشمس، وهي حالة شديدة من حروق الشمس، عادة من الأشعة فوق البنفسجية.

واستغرق الأمر ثلاثة أسابيع حتى تتعافى بيلا من جديد بمساعدة الكريمات التي تحتوي على الستيرويد. كما تبين أيضََا أنها مصابة بالتهاب الجلد الضوئي – وهي حساسية من الشمس تدوم مدى الحياة.

وتقول بيلا الآن أنها لن ترتكب نفس الخطأ مرة أخرى وتشجع الناس على استخدام واقي الشمس دائما.



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وفقا لصحيفة metro، وقعت الحادثة في سان دييغو، كاليفورنيا، في الولايات المتحدة، في أبريل 2018 وأشارت بيلا إلى أن درجة الحرارة في ذلك اليوم كانت بين 18 و 22 درجة مئوية فقط.



وأوضحت قائلة: “في ذلك اليوم كنت أنا وصديقتي على الشاطئ، وكان الجو مشرقًا ولكنه غائم وليس حارًا. لقد غفوت لمدة خمس ساعات، واعتقدت أن صديقتي ستوقظني، لكنها نامت أيضًا.”

جلد أحمر ووجه متورم

وعندما استيقظت بيلا، لم يكن جلدها أحمر في البداية، لكنها قالت إنها شعرت “بالإرهاق”، وتابعت قائلة:”في اليوم التالي، كان وجهي أحمر وبدأ ينتفخ ويتقرح.”



مضيفةََ:” أدركت في ذلك الوقت أنها أكثر من مجرد حروق الشمس العادية، حيث كنت بالكاد أستطيع أن أفتح عيني. كما بدأت البثور في الظهور على وجهي، وكان الأمر فظيعًا للغاية. وكلما خرجت، كنت أرتدي قناعًا جراحيًا للتستر.”



في بعض الأحيان، كان بيلا تتقيأ عدة مرات في اليوم، كما قالت إن الطبيب أخبرها أنها كانت أسوأ حالة تسمم بأشعة الشمس لم يسبق أن رآها في حياته المهنية.



ولقد استغرق الأمر حوالي ثلاثة أسابيع لكي تتحسن بشكل كامل.



منذ ذلك الحين، كانت بيلا حريصة جدًا على وضع كريم الحماية من الشمس دائمًا، حتى لو كان الطقس غائمًا أو غير حار.

متحدثة عن تجربتها، قالت بيلا:”لقد كات تجربة مرعبة للغاية، ولا أريد أن يحدث ذلك مرة أخرى. يجب عليك توخي الحذر مهما حدث، فقد يمكن أن يحدث هذا لأي شخص.”