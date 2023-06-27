لاعب مغربي مطلوب بقوة في نيوكاسل يونايتد هذا الصيف

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وطن- أكدت تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمار السعودي، عن اهتمامهم بالتعاقد مع النجم المغربي يوسف النصيري لاعب إشبيلية الإسباني في سوق الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة ” ديلي ميرور” البريطانية، بأن المغربي النصيري. صاحب ال26 عاماً، يحظى باهتمام قوي من قبل جانب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

لاعب مغربي مطلوب في نيوكاسل يونايتد

وأردفت الصحيفة، ” نادي نيوكاسل يونايتد على استعداد لدفع 35 مليون يورو ( 30.1 مليون جنيه إسترليني)، للحصول على خدمات المغربي يوسف النصيري”.

حسب الميرور : نيوكاسل يونايتد بدأ المحادثات مع اشبيلية من اجل يوسف النصيري 🔥🇲🇦#ENDM pic.twitter.com/Ae8XPuEyqN — ENDM Moroccan Team 🇲🇦 (@ENDM_Twit) June 25, 2023

كما وتابعت، ” هذا العرض سيكون جيد لنادي إشبيلية، حيث أنها ضمت المغربي النصيري قبل عدة سنوات من نادي ليغانيس. ب20 مليون يورو، مع احتمالية موافقة النادي على عرض نادي نيوكاسل يونايتد”.

إشبيلية وعرض يوسف النصيري

من جانبه، قالت صحيفة “صنداي ميرور” البريطانية، بأن النجم المغربي النصيري وممثليه طلبوا من نادي إشبيلية الاستماع لعرض نادي نيوكاسل يونايتد هذا الصيف.

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كما ويعتمد نادي نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمار السعودي في أكتوبر عام 2021، نهج الاعتماد على اللاعبين الموهبين والغير المعروفين على الساحة العالمية في المستطيل الأخضر، من أجل شرائهم بأسعار تتناسب مع رؤية النادي.

الدوري الأوروبي

ويتطلع نيوكاسل إلى إبرام العديد من الصفقات، خصوصاً بعد تأهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الموسم المقبل، من أجل تعزيز حظوظه في الذهاب بعيداً في البطولة القارية الأوروبية.

وسجل النصيري هذا الموسم مع فريق إشبيلية في كافة البطولات المختلفة، 18 هدفاً، إلى جانب المساهمة في تتويج الفريق. بلقب الدوري الأوروبي على حساب روما للمرة السابعة في تاريخ مسيرته.

كما ووصل النصيري برفقة منتخب بلاده أسود الأطلس. بعيداً في مونديال كأس العالم 2022 قطر، ليحتل رابع المنتخبات في البطولة العالمة بنسختها ال22، التي أقيمت في دولة قطر.

وينتهي عقد المغربي الدولي يوسف النصيري مع نادي إشبيلية الإسباني في يونيو/ حزيران صيف 2025.